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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5592559355945595

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 207
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
55
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:54

  drevlyanin написав:
  hume написав:
  rjkz написав:
ПС
Так и не понял, что же подешевело на кржн по словам радио, но наверное где-то что-то дешевеет.


Так давайте разбавлять эти разборки информацией таки по теме ветки.
На днях озаботился (по просьбе товарища из дальнего региона) поиском хоть сколько то видовой двухи в боль-мень приличном доме не в зажопье. Бюджет заявили 80 ну максимум 100 если очень хороший вариант. Что имеем: в Заречном из торцевых квартир в 7 доме остались только 4-5 этаж по цене 30000 за метр при полной оплате (98 метров), ещё и 20 этажей не построили; Ривер Стоун с видом от 140, в Конкордии осталась только одна двуха на втором этаже, вид из окон :cry: , ценник около 120000 денег; Гринвиль в почти готовом-от 130000 на низких этажах до 140-145000 за действительно видовые, во втором доме видовые примерно по сотке, вот только там стадия- сваи начали бурить. Ярославов Град от 130, ФК2 условно видовые 140...Теоретически по нужному ценнику можно купить в Поэтике или Креаторе, но там совершенно не ясны ни сроки ни конечный результат да и застойщики тёмные лошадки. В общем в озвученном бюджете ничего внушающего доверия не встретил. Погляжу ещё на вторичке но надежды мало. То ли пузырь надувается, то ли люди бросились искать тихую гавань, но факт имеет место быть.

На бюджет вашего друга можно рассматривать аркаду, дбк, но не то, что вы смотрели
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 14:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Суд со второй попытки арестовал сбежавшего в Польшу застройщика Войцеховского.
А Войцеховский в Польше - заочно он наверное не против даже расстрела :)
Зато двум его подельникам дали аж 5 лет условно.
Очень стимулирует других застройщиков не нарушать закон.

https://biz.censor.net/news/3231020/sud ... sehovskogo
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 14:43

  foxluck написав:Суд со второй попытки арестовал сбежавшего в Польшу застройщика Войцеховского.
А Войцеховский в Польше - заочно он наверное не против даже расстрела :)
Зато двум его подельникам дали аж 5 лет условно.
Очень стимулирует других застройщиков не нарушать закон.

https://biz.censor.net/news/3231020/sud ... sehovskogo

А в фейсбуке в это время пытаются распродать его самострой - недостроенное офисное одоробло на Жилянской, пристроенное к одороблу "элеганта". 1600 за квадрат если че.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 15:06

  vladimir07 написав:
  Хомякоид написав: Откуда дровишки для роста ? Если все остановиться то экономика встанет намертво.
Или печатнут бумаги ? Тогда да, в фантиках будет рост. :D
Как бы народ опять не начал с городов разбегаться как весной сделал Уня.


Рост и без дровишек идет. Зачем какие-то дровишки ?
Выставляют совок в поле за 50 куе
https://www.olx.ua/obyavlenie/2r-kvarti ... JKxZt.html
Естественно ликвидное будет куда дороже.


Рост на хаях без дров - обычно к развороту рынка
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