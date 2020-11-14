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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 14 лис, 2020 17:55
drevlyanin написав:
Бюджет заявили 80 ну максимум 100 если очень хороший вариант. Что имеем: в Заречном из торцевых квартир в 7 доме остались только 4-5 этаж по цене 30000 за метр при полной оплате (98 метров), ещё и 20 этажей не построили; Ривер Стоун с видом от 140, в Конкордии осталась только одна двуха на втором этаже, вид из окон
, ценник около 120000 денег; Гринвиль в почти готовом-от 130000 на низких этажах до 140-145000 за действительно видовые, во втором доме видовые примерно по сотке, вот только там стадия- сваи начали бурить. Ярославов Град от 130, ФК2 условно видовые 140...Теоретически по нужному ценнику можно купить в Поэтике или Креаторе, но там совершенно не ясны ни сроки ни конечный результат да и застойщики тёмные лошадки. В общем в озвученном бюджете ничего внушающего доверия не встретил. Погляжу ещё на вторичке но надежды мало. То ли пузырь надувается, то ли люди бросились искать тихую гавань, но факт имеет место быть.
Прочитал я это и взгрустнул. Это уже далеко не 2015-2019. Это действительно серьёзные цены. Особенно по 30кгрн в Заречном на 5ом этаже и 140куе за визовую квартиру в Риверстоуне.
В Риверстоуне 140 куе это двушка же? Или большая ванбедрум?
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Додано: Суб 14 лис, 2020 18:11
adeges написав:
онлайн в Эпицентре пробовал в мае - ужос ужасный. давка в точке выдачи, стоять нужно 30-60 минут.
Вот как раз хороший повод для Герег заняться развитием онлайна ) Потом еще и спасибо скажут. Это ж не тот бизнес, который последний куй с солью доедает и карантин выходного дня не переживет - бычиться было совсем необязательно. Репутацию подмочили, преимуществ не приобрели...
Кстати, УП Стрічка пишет, что во Львове полиция тоже массово все закрывает, несмотря на пиар Садового. Посмотрим, чем закончится.
Повторюсь - дело не в том, слаба центральная власть, или сильна. Дело в том, что заболеваемость растет, и паника среди населения как в Нью-Йорке, или Милане будет уж точно не меньшей проблемой для наших городских властей, чем КВД
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Додано: Суб 14 лис, 2020 18:15
BIGor написав:
Ну так в Варшаве и другой уровень новостроя - нет убогих жилых 30 этажек, много комплексов с дворами без автомобилей, итд.
У нас тоже во всю начинают эту концепцию использовать. ЖК диброва, жк варшавский +, изюминкой же считаю жк грейт. Шикарные постройки по периметру и огромнейшая безавтомобильная територрия. Куда тем пшекам .. хэ-хэ
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