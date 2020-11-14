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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 14 лис, 2020 17:55
drevlyanin написав:
Бюджет заявили 80 ну максимум 100 если очень хороший вариант. Что имеем: в Заречном из торцевых квартир в 7 доме остались только 4-5 этаж по цене 30000 за метр при полной оплате (98 метров), ещё и 20 этажей не построили; Ривер Стоун с видом от 140, в Конкордии осталась только одна двуха на втором этаже, вид из окон
, ценник около 120000 денег; Гринвиль в почти готовом-от 130000 на низких этажах до 140-145000 за действительно видовые, во втором доме видовые примерно по сотке, вот только там стадия- сваи начали бурить. Ярославов Град от 130, ФК2 условно видовые 140...Теоретически по нужному ценнику можно купить в Поэтике или Креаторе, но там совершенно не ясны ни сроки ни конечный результат да и застойщики тёмные лошадки. В общем в озвученном бюджете ничего внушающего доверия не встретил. Погляжу ещё на вторичке но надежды мало. То ли пузырь надувается, то ли люди бросились искать тихую гавань, но факт имеет место быть.
Прочитал я это и взгрустнул. Это уже далеко не 2015-2019. Это действительно серьёзные цены. Особенно по 30кгрн в Заречном на 5ом этаже и 140куе за визовую квартиру в Риверстоуне.
В Риверстоуне 140 куе это двушка же? Или большая ванбедрум?
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Додано: Суб 14 лис, 2020 18:11
adeges написав:
онлайн в Эпицентре пробовал в мае - ужос ужасный. давка в точке выдачи, стоять нужно 30-60 минут.
Вот как раз хороший повод для Герег заняться развитием онлайна ) Потом еще и спасибо скажут. Это ж не тот бизнес, который последний куй с солью доедает и карантин выходного дня не переживет - бычиться было совсем необязательно. Репутацию подмочили, преимуществ не приобрели...
Кстати, УП Стрічка пишет, что во Львове полиция тоже массово все закрывает, несмотря на пиар Садового. Посмотрим, чем закончится.
Повторюсь - дело не в том, слаба центральная власть, или сильна. Дело в том, что заболеваемость растет, и паника среди населения как в Нью-Йорке, или Милане будет уж точно не меньшей проблемой для наших городских властей, чем КВД
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Додано: Суб 14 лис, 2020 18:15
BIGor написав:
Ну так в Варшаве и другой уровень новостроя - нет убогих жилых 30 этажек, много комплексов с дворами без автомобилей, итд.
У нас тоже во всю начинают эту концепцию использовать. ЖК диброва, жк варшавский +, изюминкой же считаю жк грейт. Шикарные постройки по периметру и огромнейшая безавтомобильная територрия. Куда тем пшекам .. хэ-хэ
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Додано: Суб 14 лис, 2020 18:27
zРадио написав:airmax78
, в следующий раз убавь категоричность и апломб! Я далек от мысли, что ВСЕ будут соблюдать карантин. Но утверждать, что ВСЕ его будут саботировать, может разве что несформировавшаяся инфантильная личность
Притормози коней, сформировавшаяся личность.
Ошибка Герег в этот раз - особый цинизм с которым они отреагировали на последний идиотизм правительства. Вместо того чтобы тихо и спокойно положить болт на идиотов - начали глумиться. Видимо, этого Аваков и Ко уже выдержать не могли. Посмотрим что будет в Эпицентре в следующие выходные.
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Додано: Суб 14 лис, 2020 18:29
Понял откуда дрова для роста.
После открытия рынка природного газа для населения с 1 августа 2020 года, в Украине наблюдается катастрофическое падение уровня расчетов за потребленный газ со стороны бытовых потребителей, отмечают в Ассоциации поставщиков энергоресурсов (АПЭ). https://news.finance.ua/ru/news/-/48209 ... TI5OC42MA.
.
То есть перестали платить комуналь, а все деньги перенаправили на купивлю нового нерухомого лайна. Как идея ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Суб 14 лис, 2020 18:33
hume написав: BIGor написав:
Ну так в Варшаве и другой уровень новостроя - нет убогих жилых 30 этажек, много комплексов с дворами без автомобилей, итд.
У нас тоже во всю начинают эту концепцию использовать. ЖК диброва, жк варшавский +, изюминкой же считаю жк грейт. Шикарные постройки по периметру и огромнейшая безавтомобильная територрия. Куда тем пшекам .. хэ-хэ
В наших реалиях это не очень хорошо работает даже в ФТ. Во дворе, у них, может, и нет машин, но вокруг запарковано гэть все. И это все-таки не Грейт и не Варшавский по плотности.
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Додано: Суб 14 лис, 2020 18:35
Хомякоид написав:
Понял откуда дрова для роста.
После открытия рынка природного газа для населения с 1 августа 2020 года, в Украине наблюдается катастрофическое падение уровня расчетов за потребленный газ со стороны бытовых потребителей, отмечают в Ассоциации поставщиков энергоресурсов (АПЭ). https://news.finance.ua/ru/news/-/48209 ... TI5OC42MA.
.
То есть перестали платить комуналь, а все деньги перенаправили на купивлю нового нерухомого лайна. Как идея ?
Это не идея а вполне рабочая схема, которую продвигал Респект еще в марте. Он, правда, сэкономленные деньги потратил на Хорватию. Соседям регулярно в вайбер чат выкладывал фоточки как он отдыхает за их счет.
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Додано: Суб 14 лис, 2020 18:36
hume написав: BIGor написав:
Ну так в Варшаве и другой уровень новостроя - нет убогих жилых 30 этажек, много комплексов с дворами без автомобилей, итд.
У нас тоже во всю начинают эту концепцию использовать. ЖК диброва, жк варшавский +, изюминкой же считаю жк грейт. Шикарные постройки по периметру и огромнейшая безавтомобильная територрия. Куда тем пшекам .. хэ-хэ
Фу-фу-фу - 30 этажные скворечники по 10 квартир на этаже...
Вообще интересно, что у нас так фапают на жилье, аналог которого в Европе строили в 60-70 годах для неблагополучных и антисоциальных слоев населения.
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Додано: Суб 14 лис, 2020 18:45
Был вчера в жк каховский. Это просто гениально, нужно выезжать с этим проектом на какую нибудь выставку, потеснить на пьедестале зодчества заху хадид. Великолепнейшие виды, шикарный двор без машин, красивейший ярко красно/желто/зеленый фасад для заманивания колхозников, в мопах ярко тёмная калакатта 200х300. Думаю ремонтируется порядка 5% квартир, но припарковать авто уже невозможно. Спасибо хоть сделали двор без машин, правда бетонный, но без машин. Думаю концепцию спздили у КАНа. Дворы очень похожи.
Короче, в этой ценовой категории, в этом же районе, лично проголосовал бы деньгами за силикатной спецпроект конца 90х на 60 квартир, свечечка без однушек с более лучшей локацией. Покидал жк каховский с всякими чувствами. Я понимаю, что покупатели голосуют кровнозаработанными и им очевидно это нравится. Но такое нельзя строить, хотя бы до окружной. Как в москве и Питере. Стройте подобную куятину, но за окружными епенями.
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hume
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Додано: Суб 14 лис, 2020 18:52
Хомякоид написав:
То есть перестали платить комуналь, а все деньги перенаправили на купивлю нового нерухомого лайна
. Как идея ?
зачётная!
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