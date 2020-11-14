drevlyanin написав:

Бюджет заявили 80 ну максимум 100 если очень хороший вариант. Что имеем: в Заречном из торцевых квартир в 7 доме остались только 4-5 этаж по цене 30000 за метр при полной оплате (98 метров), ещё и 20 этажей не построили; Ривер Стоун с видом от 140, в Конкордии осталась только одна двуха на втором этаже, вид из окон, ценник около 120000 денег; Гринвиль в почти готовом-от 130000 на низких этажах до 140-145000 за действительно видовые, во втором доме видовые примерно по сотке, вот только там стадия- сваи начали бурить. Ярославов Град от 130, ФК2 условно видовые 140...Теоретически по нужному ценнику можно купить в Поэтике или Креаторе, но там совершенно не ясны ни сроки ни конечный результат да и застойщики тёмные лошадки. В общем в озвученном бюджете ничего внушающего доверия не встретил. Погляжу ещё на вторичке но надежды мало. То ли пузырь надувается, то ли люди бросились искать тихую гавань, но факт имеет место быть.