Подскажите, а про какой дом идет речь в рус гавани?
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Додано: Суб 14 лис, 2020 18:56
Додано: Суб 14 лис, 2020 18:58
Нет, газ сейчас не в тренде.
В этом сезоне кислород рулит. Его готовы брать даже по предоплате.
Додано: Суб 14 лис, 2020 19:05
Да в европе такое уг вообще не строили. Но не в этом дело. Выприуменьшили масштаб трагедии
ЖК грейт - 12 домов. 15 квартир на этаже. Но двор без авто, кусты, качели, и футбольное поле. Такая себе каструля, внутри суп из людей)) я хз что там выйдет, но проезжая всегда с замиранием сердца всматриваюсь в этот архитектурный шедевр, а жители "позняки4а" которая руки ждут ввода в эксплуатацию, так к ВВП к теперь другой комплекс займёт место в книге "как нельзя строить" или "почему украинцы покупают гвно"
Додано: Суб 14 лис, 2020 19:48
Кто тут выступал про ремонт квартир?
Был в Мордоре в хате 2018 году, ремонт хороший. Сделанный в 2015-2016. В 2020 убиты в хлам. Сдирай все и переделывай за 9k$-14к$.
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
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