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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5594559555965597

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 207
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
55
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 18:56

  gonchik74 написав:[q
. Сейчас в русгавани вполне можно купить видовой дериватив в указаном бюджете. .html

Подскажите, а про какой дом идет речь в рус гавани?
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 18:58

  Хомякоид написав:Понял откуда дрова для роста.

После открытия рынка природного газа для населения с 1 августа 2020 года, в Украине наблюдается катастрофическое падение уровня расчетов за потребленный газ со стороны бытовых потребителей, отмечают в Ассоциации поставщиков энергоресурсов (АПЭ).
https://news.finance.ua/ru/news/-/48209 ... TI5OC42MA..

То есть перестали платить комуналь, а все деньги перенаправили на купивлю нового нерухомого лайна. Как идея ?

Нет, газ сейчас не в тренде.
В этом сезоне кислород рулит. Его готовы брать даже по предоплате.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 19:05

  BIGor написав:[
Фу-фу-фу - 30 этажные скворечники по 10 квартир на этаже...
Вообще интересно, что у нас так фапают на жилье, аналог которого в Европе строили в 60-70 годах для неблагополучных и антисоциальных слоев населения.

Да в европе такое уг вообще не строили. Но не в этом дело. Выприуменьшили масштаб трагедии
ЖК грейт - 12 домов. 15 квартир на этаже. Но двор без авто, кусты, качели, и футбольное поле. Такая себе каструля, внутри суп из людей)) я хз что там выйдет, но проезжая всегда с замиранием сердца всматриваюсь в этот архитектурный шедевр, а жители "позняки4а" которая руки ждут ввода в эксплуатацию, так к ВВП к теперь другой комплекс займёт место в книге "как нельзя строить" или "почему украинцы покупают гвно"
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 19:48

Кто тут выступал про ремонт квартир?

Был в Мордоре в хате 2018 году, ремонт хороший. Сделанный в 2015-2016. В 2020 убиты в хлам. Сдирай все и переделывай за 9k$-14к$.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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  #<1 ... 5594559555965597
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