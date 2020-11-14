|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 лис, 2020 18:56
gonchik74 написав:
[q
. Сейчас в русгавани вполне можно купить видовой дериватив в указаном бюджете. .html
Подскажите, а про какой дом идет речь в рус гавани?
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6817
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 701 раз.
- Подякували: 1164 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 лис, 2020 18:58
Хомякоид написав:
Понял откуда дрова для роста.
После открытия рынка природного газа для населения с 1 августа 2020 года, в Украине наблюдается катастрофическое падение уровня расчетов за потребленный газ со стороны бытовых потребителей, отмечают в Ассоциации поставщиков энергоресурсов (АПЭ). https://news.finance.ua/ru/news/-/48209 ... TI5OC42MA.
.
То есть перестали платить комуналь, а все деньги перенаправили на купивлю нового нерухомого лайна. Как идея ?
Нет, газ сейчас не в тренде.
В этом сезоне кислород рулит. Его готовы брать даже по предоплате.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 10146
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1232 раз.
- Подякували: 2860 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Суб 14 лис, 2020 19:05
BIGor написав:
[
Фу-фу-фу - 30 этажные скворечники по 10 квартир на этаже...
Вообще интересно, что у нас так фапают на жилье, аналог которого в Европе строили в 60-70 годах для неблагополучных и антисоциальных слоев населения.
Да в европе такое уг вообще не строили. Но не в этом дело. Выприуменьшили масштаб трагедии
ЖК грейт - 12 домов. 15 квартир на этаже. Но двор без авто, кусты, качели, и футбольное поле. Такая себе каструля, внутри суп из людей)) я хз что там выйдет, но проезжая всегда с замиранием сердца всматриваюсь в этот архитектурный шедевр, а жители "позняки4а" которая руки ждут ввода в эксплуатацию, так к ВВП к теперь другой комплекс займёт место в книге "как нельзя строить" или "почему украинцы покупают гвно"
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6817
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 701 раз.
- Подякували: 1164 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 лис, 2020 19:48
Кто тут выступал про ремонт квартир?
Был в Мордоре в хате 2018 году, ремонт хороший. Сделанный в 2015-2016. В 2020 убиты в хлам. Сдирай все и переделывай за 9k$-14к$.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3603
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 14 лис, 2020 20:32
hume написав: rjkz написав:
Хочу обратить Ваше внимание, что в споре Влад ведет себя намного сдержанней.
Это уже давно все заметили. Пытались ззззраде сделать замечание, но сигналы уходят в пустоту.
ПСТак и не понял, что же подешевело на кржн по словам радио
, но наверное где-то что-то дешевее
т.
прелесть на Минской)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11863
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 573 раз.
- Подякували: 1215 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 лис, 2020 20:43
BIGor написав:
Интересно, сколько в Киеве людей живут в single-family house
? 0.001% или 0.002%?
ну Я живу
и еще знаю людей живущих
и что?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11863
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 573 раз.
- Подякували: 1215 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 лис, 2020 21:10
hume написав:Был вчера в жк каховски
й. Это просто гениально, нужно выезжать с этим проектом на какую нибудь выставку, потеснить на пьедестале зодчества заху хадид. Великолепнейшие виды, шикарный двор без машин, красивейший ярко красно/желто/зеленый фасад для заманивания колхозников, в мопах ярко тёмная калакатта 200х300. Думаю ремонтируется порядка 5% квартир, но припарковать авто уже невозможно. Спасибо хоть сделали двор без машин, правда бетонный, но без машин. Думаю концепцию спздили у КАНа. Дворы очень похожи.
Короче, в этой ценовой категории, в этом же районе, лично проголосовал бы деньгами за силикатной спецпроект конца 90х на 60 квартир, свечечка без однушек с более лучшей локацией. Покидал жк каховский с всякими чувствами. Я понимаю, что покупатели голосуют кровнозаработанными и им очевидно это нравится. Но такое нельзя строить, хотя бы до окружной. Как в москве и Питере. Стройте подобную куятину, но за окружными епенями.
если не секрет какая была цель этого квеста?)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11863
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 573 раз.
- Подякували: 1215 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 лис, 2020 21:10
hume написав: drevlyanin написав:
Бюджет заявили 80 ну максимум 100 если очень хороший вариант. Что имеем: в Заречном из торцевых квартир в 7 доме остались только 4-5 этаж по цене 30000 за метр при полной оплате (98 метров), ещё и 20 этажей не построили; Ривер Стоун с видом от 140, в Конкордии осталась только одна двуха на втором этаже, вид из окон
, ценник около 120000 денег; Гринвиль в почти готовом-от 130000 на низких этажах до 140-145000 за действительно видовые, во втором доме видовые примерно по сотке, вот только там стадия- сваи начали бурить. Ярославов Град от 130, ФК2 условно видовые 140...Теоретически по нужному ценнику можно купить в Поэтике или Креаторе, но там совершенно не ясны ни сроки ни конечный результат да и застойщики тёмные лошадки. В общем в озвученном бюджете ничего внушающего доверия не встретил. Погляжу ещё на вторичке но надежды мало. То ли пузырь надувается, то ли люди бросились искать тихую гавань, но факт имеет место быть.
Прочитал я это и взгрустнул. Это уже далеко не 2015-2019. Это действительно серьёзные цены. Особенно по 30кгрн в Заречном на 5ом этаже и 140куе за визовую квартиру в Риверстоуне.
В Риверстоуне 140 куе это двушка же? Или большая ванбедрум?
В Ривере не был, по тел. сказали двуха на средних этажах. После озвучивания ценника поездка потеряла всякий смысл. Лично ездил в Конкордию, Гринвиль, Заречный, ФК2. Не себе же выбираю, чтоб несколько дней по Киеву круги наматывать.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 217
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 лис, 2020 21:15
drevlyanin
спасибо за реальную инфу с полей
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 4895
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2147 раз.
- Подякували: 1280 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 14 лис, 2020 21:19
hume написав: BIGor написав:
Ну так в Варшаве и другой уровень новостроя - нет убогих жилых 30 этажек, много комплексов с дворами без автомобилей, итд.
У нас тоже во всю начинают эту концепцию использовать. ЖК диброва, жк варшавский +, изюминкой же считаю жк грейт. Шикарные постройки по периметру и огромнейшая безавтомобильная територрия. Куда тем пшекам .. хэ-хэ
Кстати да. Проезжал позавчера и мимо Дибровы и Грейта. Ещё и половины домов не построили но масштабы уже впечатляют.
Примерно то же самое ожидает и Глыбочицкую но дома будут помоднее.
Заметил, что на заросшем холмике возле Львовского квартала поставили зелёный забор. Никто часом не слышал к чему это?
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 217
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19542
|3261238
|
Суб 14 лис, 2020 18:02
jokk
|
|8
|20056
|
|
|129
|230418
|
|