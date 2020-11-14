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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5595559655975598

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 207
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
55
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 21:44

  drevlyanin написав:Кстати да. Проезжал позавчера и мимо Дибровы и Грейта. Ещё и половины домов не построили но масштабы уже впечатляют. :shock: Примерно то же самое ожидает и Глыбочицкую но дома будут помоднее. :D Заметил, что на заросшем холмике возле Львовского квартала поставили зелёный забор. Никто часом не слышал к чему это?


К дорожаю, к чему же еще.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 21:55

  Прохожий написав:если не секрет какая была цель этого квеста?)

Нужно было одолжить кое какой инструмент а ребята работают в каховском. В общем для развития кругозора киевской недвиги. Но грустно.

ПС
Трибека, выходите из сумрака
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 22:29

  BIGor написав:
  drevlyanin написав:Бюджет заявили 80 ну максимум 100 если очень хороший вариант.

C таким нищебродским бюджетом пусть даже и не думает о Киеве. Недавно мониторил - 1к в очень посредственных комплексах 95-100 куе.


Имя, имя сестра? Очень уж любопытно, в каких-таких "очень посредственных комплексах" однухи по соточке без ремонта? И почему вы на эту посредственность засматриваетесь?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 23:12

  drevlyanin написав:
  BIGor написав:
  drevlyanin написав:Бюджет заявили 80 ну максимум 100 если очень хороший вариант.

C таким нищебродским бюджетом пусть даже и не думает о Киеве. Недавно мониторил - 1к в очень посредственных комплексах 95-100 куе.


Имя, имя сестра? Очень уж любопытно, в каких-таких "очень посредственных комплексах" однухи по соточке без ремонта? И почему вы на эту посредственность засматриваетесь?

Cкидывал тут недавно квартиру в Нивки-Парк от Интергала. Но квартира с ремонтом. Не воздух.
BIGor
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