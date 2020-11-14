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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 лис, 2020 21:44
drevlyanin написав:
Кстати да. Проезжал позавчера и мимо Дибровы и Грейта. Ещё и половины домов не построили но масштабы уже впечатляют.
Примерно то же самое ожидает и Глыбочицкую но дома будут помоднее.
Заметил, что на заросшем холмике возле Львовского квартала поставили зелёный забор. Никто часом не слышал к чему это?
К дорожаю, к чему же еще.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Суб 14 лис, 2020 21:55
Прохожий написав:
если не секрет какая была цель этого квеста?)
Нужно было одолжить кое какой инструмент а ребята работают в каховском. В общем для развития кругозора киевской недвиги. Но грустно.
ПС
Трибека, выходите из сумрака
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Додано: Суб 14 лис, 2020 22:29
BIGor написав: drevlyanin написав:
Бюджет заявили 80 ну максимум 100 если очень хороший вариант.
C таким нищебродским бюджетом пусть даже и не думает о Киеве. Недавно мониторил - 1к в очень посредственных комплексах 95-100 куе.
Имя, имя сестра? Очень уж любопытно, в каких-таких "очень посредственных комплексах" однухи по соточке без ремонта? И почему вы на эту посредственность засматриваетесь?
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Додано: Суб 14 лис, 2020 23:12
drevlyanin написав: BIGor написав: drevlyanin написав:
Бюджет заявили 80 ну максимум 100 если очень хороший вариант.
C таким нищебродским бюджетом пусть даже и не думает о Киеве. Недавно мониторил - 1к в очень посредственных комплексах 95-100 куе.
Имя, имя сестра? Очень уж любопытно, в каких-таких "очень посредственных комплексах" однухи по соточке без ремонта? И почему вы на эту посредственность засматриваетесь?
Cкидывал тут недавно квартиру в Нивки-Парк от Интергала. Но квартира с ремонтом. Не воздух.
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