Додано: Нед 15 лис, 2020 00:49

Прохожий написав: BIGor написав: Интересно, сколько в Киеве людей живут в single-family house? 0.001% или 0.002%? Интересно, сколько в Киеве людей живут в? 0.001% или 0.002%?



ну Я живу

и еще знаю людей живущих

и что? ну Я живуи еще знаю людей живущихи что?

В проживании в single-family house в Америке одним из негативных моментов являются дикие животные. Дело в том, что в Америке их нельзя убивать. И ими кишат все пригородные районы. Гусь может сесть на крышу твоей машины и обхезать её. К тебе во двор могут забрести олени, лисы, дикобразы и прочая приятная и не очень живность. Белок тучи. Американцы относятся к ним, как мы к крысам. Считается, что они главные разносчики инфекции. Но особо мерзопакостными животными являются еноты или ракуны, как их тут называют. Их тоже тучи. Переворачивают и разгребают мусорные баки, воруют все, что находится возле дома, еще и нападают на тебя, если ты их гоняешь. Просто напасть. И гадость редкая.