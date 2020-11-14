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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 лис, 2020 21:44
drevlyanin написав:
Кстати да. Проезжал позавчера и мимо Дибровы и Грейта. Ещё и половины домов не построили но масштабы уже впечатляют.
Примерно то же самое ожидает и Глыбочицкую но дома будут помоднее.
Заметил, что на заросшем холмике возле Львовского квартала поставили зелёный забор. Никто часом не слышал к чему это?
К дорожаю, к чему же еще.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Суб 14 лис, 2020 21:55
Прохожий написав:
если не секрет какая была цель этого квеста?)
Нужно было одолжить кое какой инструмент а ребята работают в каховском. В общем для развития кругозора киевской недвиги. Но грустно.
ПС
Трибека, выходите из сумрака
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Додано: Суб 14 лис, 2020 22:29
BIGor написав: drevlyanin написав:
Бюджет заявили 80 ну максимум 100 если очень хороший вариант.
C таким нищебродским бюджетом пусть даже и не думает о Киеве. Недавно мониторил - 1к в очень посредственных комплексах 95-100 куе.
Имя, имя сестра? Очень уж любопытно, в каких-таких "очень посредственных комплексах" однухи по соточке без ремонта? И почему вы на эту посредственность засматриваетесь?
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Додано: Суб 14 лис, 2020 23:12
drevlyanin написав: BIGor написав: drevlyanin написав:
Бюджет заявили 80 ну максимум 100 если очень хороший вариант.
C таким нищебродским бюджетом пусть даже и не думает о Киеве. Недавно мониторил - 1к в очень посредственных комплексах 95-100 куе.
Имя, имя сестра? Очень уж любопытно, в каких-таких "очень посредственных комплексах" однухи по соточке без ремонта? И почему вы на эту посредственность засматриваетесь?
Cкидывал тут недавно квартиру в Нивки-Парк от Интергала. Но квартира с ремонтом. Не воздух.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 00:49
Прохожий написав: BIGor написав:
Интересно, сколько в Киеве людей живут в single-family house
? 0.001% или 0.002%?
ну Я живу
и еще знаю людей живущих
и что?
В проживании в single-family house в Америке одним из негативных моментов являются дикие животные. Дело в том, что в Америке их нельзя убивать. И ими кишат все пригородные районы. Гусь может сесть на крышу твоей машины и обхезать её. К тебе во двор могут забрести олени, лисы, дикобразы и прочая приятная и не очень живность. Белок тучи. Американцы относятся к ним, как мы к крысам. Считается, что они главные разносчики инфекции. Но особо мерзопакостными животными являются еноты или ракуны, как их тут называют. Их тоже тучи. Переворачивают и разгребают мусорные баки, воруют все, что находится возле дома, еще и нападают на тебя, если ты их гоняешь. Просто напасть. И гадость редкая.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 02:17
zРадио написав: rjkz написав: zРадио написав:
Вы ни одну проблему не выявили, ни на одну слабость не указали, ни одно утверждение не опровергли - это и есть, Влад, попытка обмазать оппонента говном. Но она неудачная. Хотите поспорить с моими моделями - спорьте. А строить из себя доктора околовсяческих наук не стоит
Хочу обратить Ваше внимание, что в споре Влад ведет себя намного сдержанней.
Спасибо! Знаю. На то есть объективная причина - очень разный вклад в дискуссию. Оппонент не делает ничего, кроме порицания того, что делаете вы. Но бог бы уже с односторонним критиканством, если бы оппонент понимал предмет, и оно было содержательным. Я и сам пришел к выводу о бессмысленности спора, но несколько вошел в раш...
"Чего Вы добиваетесь? Что Вы вообще в исскустве ищете? Какой-то "правды жизни"?
Вы поймите, если у человека СВОЯ жизнь - зачем ему нужна ТВОЯ правда?" (с)
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Додано: Нед 15 лис, 2020 09:02
Прохожий написав: BIGor написав:
Интересно, сколько в Киеве людей живут в single-family house
? 0.001% или 0.002%?
ну Я живу
и еще знаю людей живущих
и что?
Так у тебя сверхдоходная
работа - прокурор. Еще небось окружение такое же + судьи. Такая публика легко может потратить 500 куе на single-family house
в Киеве. Остальные 0.998% - никогда в жизни не потянут таких трат.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 10:36
drevlyanin написав: hume написав: drevlyanin написав:
Бюджет заявили 80 ну максимум 100 если очень хороший вариант. Что имеем: в Заречном из торцевых квартир в 7 доме остались только 4-5 этаж по цене 30000 за метр при полной оплате (98 метров), ещё и 20 этажей не построили; Ривер Стоун с видом от 140, в Конкордии осталась только одна двуха на втором этаже, вид из окон
, ценник около 120000 денег; Гринвиль в почти готовом-от 130000 на низких этажах до 140-145000 за действительно видовые, во втором доме видовые примерно по сотке, вот только там стадия- сваи начали бурить. Ярославов Град от 130, ФК2 условно видовые 140...Теоретически по нужному ценнику можно купить в Поэтике или Креаторе, но там совершенно не ясны ни сроки ни конечный результат да и застойщики тёмные лошадки. В общем в озвученном бюджете ничего внушающего доверия не встретил. Погляжу ещё на вторичке но надежды мало. То ли пузырь надувается, то ли люди бросились искать тихую гавань, но факт имеет место быть.
Прочитал я это и взгрустнул. Это уже далеко не 2015-2019. Это действительно серьёзные цены. Особенно по 30кгрн в Заречном на 5ом этаже и 140куе за визовую квартиру в Риверстоуне.
В Риверстоуне 140 куе это двушка же? Или большая ванбедрум?
В Ривере не был, по тел. сказали двуха на средних этажах. После озвучивания ценника поездка потеряла всякий смысл. Лично ездил в Конкордию, Гринвиль, Заречный, ФК2. Не себе же выбираю, чтоб несколько дней по Киеву круги наматывать.
В ривере за 140к двушек НЕТ. Это будет ванбедрум. Это 99% будет однушка 52-56м2 которые во второй очереди смотрят тупо в соседний дом в 25 метрах. Полноценные же двушки там 64м2, но они самые видовые и смотрят всеми окнами на залив и стоят конских денег.
Если брать первую очередь ривера, то там двушки по 85м2 и стартуют от 165 куе.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Додано: Нед 15 лис, 2020 10:54
Странные двушки по 64 метра. Немного маловато
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