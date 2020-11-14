да не, нормально. санузел можно увеличить за счет объединения туалета с ванной, и путем объединения кухни с гостинной сделать вполне приличную ван бедрум
а если в конце общего коридора, то можно еще метра 4 стеночной отгородить
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Додано: Нед 15 лис, 2020 11:16
да не, нормально. санузел можно увеличить за счет объединения туалета с ванной, и путем объединения кухни с гостинной сделать вполне приличную ван бедрум
а если в конце общего коридора, то можно еще метра 4 стеночной отгородить
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Нед 15 лис, 2020 12:01
Сорян, это тоже ван бедрум. Просто в ней зал-кухня около 22м2, и большой санузел и есть большая гардеробная. Но повторюсь это самая дорогая планировка в ривере за м2, из-за вида.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Нед 15 лис, 2020 14:34
Так ванбедрум это уже не полноценная двушка
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