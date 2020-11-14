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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5594559555965597

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 208
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
56
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 11:16

  hume написав:Странные двушки по 64 метра. Немного маловато


да не, нормально. санузел можно увеличить за счет объединения туалета с ванной, и путем объединения кухни с гостинной сделать вполне приличную ван бедрум

а если в конце общего коридора, то можно еще метра 4 стеночной отгородить
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 12:01

  hume написав:Странные двушки по 64 метра. Немного маловато


Сорян, это тоже ван бедрум. Просто в ней зал-кухня около 22м2, и большой санузел и есть большая гардеробная. Но повторюсь это самая дорогая планировка в ривере за м2, из-за вида.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 14:34

  adeges написав:
  hume написав:Странные двушки по 64 метра. Немного маловато


да не, нормально. санузел можно увеличить за счет объединения туалета с ванной, и путем объединения кухни с гостинной сделать вполне приличную ван бедрум

а если в конце общего коридора, то можно еще метра 4 стеночной отгородить

Так ванбедрум это уже не полноценная двушка
Kostia
 
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  #<1 ... 5594559555965597
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