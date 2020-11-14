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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5594559555965597

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 208
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
56
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 11:16

  hume написав:Странные двушки по 64 метра. Немного маловато


да не, нормально. санузел можно увеличить за счет объединения туалета с ванной, и путем объединения кухни с гостинной сделать вполне приличную ван бедрум

а если в конце общего коридора, то можно еще метра 4 стеночной отгородить
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 12:01

  hume написав:Странные двушки по 64 метра. Немного маловато


Сорян, это тоже ван бедрум. Просто в ней зал-кухня около 22м2, и большой санузел и есть большая гардеробная. Но повторюсь это самая дорогая планировка в ривере за м2, из-за вида.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 14:34

  adeges написав:
  hume написав:Странные двушки по 64 метра. Немного маловато


да не, нормально. санузел можно увеличить за счет объединения туалета с ванной, и путем объединения кухни с гостинной сделать вполне приличную ван бедрум

а если в конце общего коридора, то можно еще метра 4 стеночной отгородить

Так ванбедрум это уже не полноценная двушка
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 15:32

  Kostia написав:Так ванбедрум это уже не полноценная двушка


Я у вас заметил эту тенденцию, увеличенная кухня, или как ее еще иногда называют кухня-студио, вдруг перекочевала в разряд комнаты, а однушка с такой большой кухней - в разряд "двушки". Это обман со стороны продавца и самообман со стороны покупателя. Застройщики уже прохавали, что эпоха однушек уже закончилась, перебрендились и парят вам фактически тоже самое, но уже под другим названием.
У кого есть деньги, не ведитесь. В историю это войдет под названием "зелёная двуха" или "зелёная однуха" и воприниматься будет как классическая однуха с кухней-столовой. И не более. Только для обреченных быть одинокими, только как временное жилье для всех остальных, не утративших надежду найти себе полового партнёра. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 17:09

BIGor Нивки-парк говорите?
https://nerukhomi.ua/news/obektyi/besst ... ostroj.htm
dir
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 17:33

  Libo написав:Я у вас заметил эту тенденцию, увеличенная кухня, или как ее еще иногда называют кухня-студио, вдруг перекочевала в разряд комнаты, а однушка с такой большой кухней - в разряд "двушки". Это обман со стороны продавца и самообман со стороны покупателя. Застройщики уже прохавали, что эпоха однушек уже закончилась, перебрендились и парят вам фактически тоже самое, но уже под другим названием.
У кого есть деньги, не ведитесь. В историю это войдет под названием "зелёная двуха" или "зелёная однуха" и воприниматься будет как классическая однуха с кухней-столовой. И не более.

Справедливости ради, ее называют "евродвушкой", а не полноценной двушкой, подразумевая, что имеется зона гостиной и отдельная спальня. Помещение 18-20 метров дает возможность организовать там кухонную, обеденную зону и зону гостиной. При равной площади это все-таки более функциональная планировка, чем большая комната и маленькая кухня, ИМХО. Для 1-2 человек вполне нормальный вариант. А эпоха однушек не закончится, поскольку многие попросту не тянут полноценную двушку финансово.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 17:37

  BIGor написав:Cкидывал тут недавно квартиру в Нивки-Парк от Интергала. Но квартира с ремонтом. Не воздух.


Многие собственники рассчитывают решить все свои проблемы за счет продажи единственной, принадлежащей им квартиры, потому дофига объявлений с завышенными хотелками. Застройщику же нужно продать сотни квартир и он вынужден ставить цену по рынку (в большинстве случаев), т.к. он не может строить не продавая.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 17:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Услышал мнение, что в Украине в среднем уровень жизни уже выше, чем в России.
Сколько сейчас берут плиточники? Стало интересно, сравнить цены в Киеве с уровнем Москвы. Погуглил, там 300-350 гривен метр. Вполне киевские цены. Аренда процентов на 50 выше.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 18:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Я у вас заметил эту тенденцию, увеличенная кухня, или как ее еще иногда называют кухня-студио, вдруг перекочевала в разряд комнаты, а однушка с такой большой кухней - в разряд "двушки".

Нужно же как-то обозвать это сравнительно новое явление в наших краях. Это уже не стандартная однушка, но совсем не двушка в классическом понимании. Советские планировки были заточены чтобы как можно больше людей могло жить в одной квартире. Сейчас, с увеличением обеспеченности жильем, на первый план выходит комфорт.
В двушке 45 метров с маленькой кухней могли жить две семьи, тогда как 45 метровая one bedroom, это жилье повышенного комфорта, но максимум для двоих.
Vlad442
 
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