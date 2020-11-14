Додано: Нед 15 лис, 2020 15:32

Kostia написав: Так ванбедрум это уже не полноценная двушка Так ванбедрум это уже не полноценная двушка

Я у вас заметил эту тенденцию, увеличенная кухня, или как ее еще иногда называют кухня-студио, вдруг перекочевала в разряд комнаты, а однушка с такой большой кухней - в разряд "двушки". Это обман со стороны продавца и самообман со стороны покупателя. Застройщики уже прохавали, что эпоха однушек уже закончилась, перебрендились и парят вам фактически тоже самое, но уже под другим названием.У кого есть деньги, не ведитесь. В историю это войдет под названием "зелёная двуха" или "зелёная однуха" и воприниматься будет как классическая однуха с кухней-столовой. И не более. Только для обреченных быть одинокими, только как временное жилье для всех остальных, не утративших надежду найти себе полового партнёра.