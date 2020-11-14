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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5595559655975598

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 208
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
56
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 18:41

  Долярчик написав:Але нах Долярчику та повноцінна двуха, як на носі ще одна маленька однушечка :idea: 8)


У твоих родителей родительский дом был, который снится тебе до сих пор?
А у твоих детей не будет, если нахватаешься как сучка блох однушек, а монументального не воздвигнешь. Меняй все на трёху. Живи в просторе и приучай к таким стандартам детей. Украинская семья достойна жить в 40 кв.м на человека. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 19:15

  hume написав:Был вчера в жк каховский. Это просто гениально, нужно выезжать с этим проектом на какую нибудь выставку, потеснить на пьедестале зодчества заху хадид. Великолепнейшие виды, шикарный двор без машин, красивейший ярко красно/желто/зеленый фасад для заманивания колхозников, в мопах ярко тёмная калакатта 200х300. Думаю ремонтируется порядка 5% квартир, но припарковать авто уже невозможно. Спасибо хоть сделали двор без машин, правда бетонный, но без машин. Думаю концепцию спздили у КАНа. Дворы очень похожи.


Не пойму. Проблема комплекса только в недостаче мест для парковки ? Или то что выделено - некий стеб и в целом комплекс получает оценку "плохо" ?
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 19:33

  Долярчик написав:
  Natt написав:Справедливости ради, ее называют "евродвушкой", а не полноценной двушкой, подразумевая, что имеется зона гостиной и отдельная спальня. Помещение 18-20 метров дает возможность организовать там кухонную, обеденную зону и зону гостиной. При равной площади это все-таки более функциональная планировка, чем большая комната и маленькая кухня, ИМХО. Для 1-2 человек вполне нормальный вариант. А эпоха однушек не закончится, поскольку многие попросту не тянут полноценную двушку финансово

І тут би мав Долярчик закашлятись :mrgreen:
Але нах Долярчику та повноцінна двуха, як на носі ще одна маленька однушечка :idea: 8)

Хоч в мене цілком нормальна вийшла двушка з однушки(53м2)
А так би толку з тих зайвих метрів було? - їх же не відріжеш :mrgreen:
А так зекономилось на ОКРЕМІ метри!



Тож все просто - головне притримуватись мого підпису! ;)


Можеш виставити план своїє однухи-двухи. Цікаво що ти зробив
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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