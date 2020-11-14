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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 лис, 2020 18:41
У твоих родителей родительский дом был, который снится тебе до сих пор?
А у твоих детей не будет, если нахватаешься как сучка блох однушек, а монументального не воздвигнешь. Меняй все на трёху. Живи в просторе и приучай к таким стандартам детей. Украинская семья достойна жить в 40 кв.м на человека.
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Libo
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Додано: Нед 15 лис, 2020 19:15
hume написав:
Был вчера в жк каховский. Это просто гениально, нужно выезжать с этим проектом на какую нибудь выставку, потеснить на пьедестале зодчества заху хадид. Великолепнейшие виды, шикарный двор без машин, красивейший ярко красно/желто/зеленый фасад для заманивания колхозников, в мопах ярко тёмная калакатта 200х300.
Думаю ремонтируется порядка 5% квартир, но припарковать авто уже невозможно. Спасибо хоть сделали двор без машин, правда бетонный, но без машин. Думаю концепцию спздили у КАНа. Дворы очень похожи.
Не пойму. Проблема комплекса только в недостаче мест для парковки ? Или то что выделено - некий стеб и в целом комплекс получает оценку "плохо" ?
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vladimir07
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Додано: Нед 15 лис, 2020 19:33
Долярчик написав: Natt написав:
Справедливости ради, ее называют "евродвушкой", а не полноценной двушкой, подразумевая, что имеется зона гостиной и отдельная спальня. Помещение 18-20 метров дает возможность организовать там кухонную, обеденную зону и зону гостиной. При равной площади это все-таки более функциональная планировка, чем большая комната и маленькая кухня, ИМХО. Для 1-2 человек вполне нормальный вариант. А эпоха однушек не закончится, поскольку многие попросту не тянут полноценную двушку финансово
І тут би мав Долярчик закашлятись
Але нах Долярчику та повноцінна двуха, як на носі ще одна маленька однушечка
Хоч в мене цілком нормальна вийшла двушка з однушки(53м2)
А так би толку з тих зайвих метрів було? - їх же не відріжеш
А так зекономилось на ОКРЕМІ метри!
Тож все просто - головне притримуватись мого підпису!
Можеш виставити план своїє однухи-двухи. Цікаво що ти зробив
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Нед 15 лис, 2020 20:30
Долярчик написав: Хомякоид написав:
Можеш виставити план своїє однухи-двухи. Цікаво що ти зробив
А я спеціально вибирав таку однуху, щоб її можна було БЕЗ ПРОБЛЕМ розділити! Щоб було достатньо вікон!(ще й вікна - панорамні! )
Так вистав план. Цікаво чому забудовник з самого початку так не зробив.
В 2020 году средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам на вторичном рынке ниже, чем на первичном рынке. По данным банков, в сентябре 2020 года средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке – 14,9%, на первичном – 18,2%. В то же время в сентябре 2020 года около 40% ипотеки, как по количеству, так и по сумме заключены с фиксированной процентной ставкой (в начале 2019 года – более 75% всех ипотечных договоров).https://news.finance.ua/ru/news/-/48189 ... DkxMy41Nw.
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Хто казав про швидкий ріст іпотечного кредитування. 15% як би не передбачає швидкого росту кредитування.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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