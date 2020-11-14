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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 лис, 2020 00:36
Grand Touring написав:
Спрошу тут совет, поскольку здесь опытные люди и скорее всего сталкивались с такой проблемой. Купили мы кабанчика, чтоб отпраздновать и пока мы гуляли, к кабанчику привыкли, дали ему имя, кормили его с рук за столом. Он стал как полноценный друг компании. Особенно полюбили его девчонки. Так вот вопрос, как теперь его заколоть?
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Додано: Пон 16 лис, 2020 00:45
Grand Touring написав:
Спрошу тут совет, поскольку здесь опытные люди и скорее всего сталкивались с такой проблемой. Купили мы кабанчика, чтоб отпраздновать и пока мы гуляли, к кабанчику привыкли, дали ему имя, кормили его с рук за столом. Он стал как полноценный друг компании. Особенно полюбили его девчонки. Так вот вопрос, как теперь его заколоть?
Оставить как домашнее животное, а мясо покупать уже в разделанном виде.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 00:57
Faceless написав:
Оставить как домашнее животное, а мясо покупать уже в разделанном виде.
если чесно, он и так уже весь балкон обмочил да и тяжелый он
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Grand Touring
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