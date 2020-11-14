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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5596559755985599

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 209
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 00:36

  Grand Touring написав:Спрошу тут совет, поскольку здесь опытные люди и скорее всего сталкивались с такой проблемой. Купили мы кабанчика, чтоб отпраздновать и пока мы гуляли, к кабанчику привыкли, дали ему имя, кормили его с рук за столом. Он стал как полноценный друг компании. Особенно полюбили его девчонки. Так вот вопрос, как теперь его заколоть?

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Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 00:45

  Grand Touring написав:Спрошу тут совет, поскольку здесь опытные люди и скорее всего сталкивались с такой проблемой. Купили мы кабанчика, чтоб отпраздновать и пока мы гуляли, к кабанчику привыкли, дали ему имя, кормили его с рук за столом. Он стал как полноценный друг компании. Особенно полюбили его девчонки. Так вот вопрос, как теперь его заколоть?

Оставить как домашнее животное, а мясо покупать уже в разделанном виде.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 00:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Падает аренда потихоньку: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/sdam-t ... JCTte.html
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 00:53

  airmax78 написав:Падает аренда потихоньку: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/sdam-t ... JCTte.html


Было уже. Не тужься так
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 00:57

  Faceless написав:Оставить как домашнее животное, а мясо покупать уже в разделанном виде.
если чесно, он и так уже весь балкон обмочил да и тяжелый он
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 01:01

  Grand Touring написав:Спрошу тут совет, поскольку здесь опытные люди и скорее всего сталкивались с такой проблемой. Купили мы кабанчика, чтоб отпраздновать и пока мы гуляли, к кабанчику привыкли, дали ему имя, кормили его с рук за столом. Он стал как полноценный друг компании. Особенно полюбили его девчонки. Так вот вопрос, как теперь его заколоть?


Побуду немного Прохожим и таки спрошу: ваш хряк каким боком к теме ветки? Ну ещё можно согласиться с полезностью постов о мировых финансах, ремонтах или проблемах транспорта и инфраструктуры. Но это??? И какой ответ, кроме стёба вы ожидаете услышать? Наверняка же есть на форуме ветка с условным названием "Болтанка", почему бы там не задать подобный вопрос?
Думаю нашлось бы немало желающих пообсуждать эту важную тему.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 01:02

  Grand Touring написав:
  Faceless написав:Оставить как домашнее животное, а мясо покупать уже в разделанном виде.
если чесно, он и так уже весь балкон обмочил да и тяжелый он

Сами приручили, сами привязались - теперь ваша ответственность и ваши страдания :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 01:25

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Падает аренда потихоньку: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/sdam-t ... JCTte.html


Было уже. Не тужься так

Было 2000 грн. в месяц еще на прошлой неделе.
А че ты в самом деле такой хамовитый?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 02:06

  flyman написав:
  Libo написав:
  Natt написав: Для 1-2 человек вполне нормальный вариант. А эпоха однушек не закончится, поскольку многие попросту не тянут полноценную двушку финансово.


На какой-то конкретный момент вполне приемлемый, но сразу же в голову наччнут лезть разные мысли. А что если у меня появится белокурая девочка или на мой берег причалит какой-нибудь проиграшийся гусар? Хватит ли мне её? Я только в этом смысле.
Но пока хватает, жить конечно можно. Но продолжать дерзать в напралении роскошной трешки или дома за городом. 8)

Читаю, і здається що за вікном 2007 р., музика грає,а $$$ сиплються без перестанку.
А тут ще іпотека ПА10%.
США заздрить.


В США сейчас ипотека меньше чем под 3%. Правда аннуитет. :mrgreen: Но на 30 лет.
rjkz
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