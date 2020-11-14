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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 лис, 2020 00:36
Grand Touring написав:
Спрошу тут совет, поскольку здесь опытные люди и скорее всего сталкивались с такой проблемой. Купили мы кабанчика, чтоб отпраздновать и пока мы гуляли, к кабанчику привыкли, дали ему имя, кормили его с рук за столом. Он стал как полноценный друг компании. Особенно полюбили его девчонки. Так вот вопрос, как теперь его заколоть?
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Додано: Пон 16 лис, 2020 00:45
Grand Touring написав:
Спрошу тут совет, поскольку здесь опытные люди и скорее всего сталкивались с такой проблемой. Купили мы кабанчика, чтоб отпраздновать и пока мы гуляли, к кабанчику привыкли, дали ему имя, кормили его с рук за столом. Он стал как полноценный друг компании. Особенно полюбили его девчонки. Так вот вопрос, как теперь его заколоть?
Оставить как домашнее животное, а мясо покупать уже в разделанном виде.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 00:57
Faceless написав:
Оставить как домашнее животное, а мясо покупать уже в разделанном виде.
если чесно, он и так уже весь балкон обмочил да и тяжелый он
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Додано: Пон 16 лис, 2020 01:01
Grand Touring написав:
Спрошу тут совет, поскольку здесь опытные люди и скорее всего сталкивались с такой проблемой. Купили мы кабанчика, чтоб отпраздновать и пока мы гуляли, к кабанчику привыкли, дали ему имя, кормили его с рук за столом. Он стал как полноценный друг компании. Особенно полюбили его девчонки. Так вот вопрос, как теперь его заколоть?
Побуду немного Прохожим и таки спрошу: ваш хряк каким боком к теме ветки? Ну ещё можно согласиться с полезностью постов о мировых финансах, ремонтах или проблемах транспорта и инфраструктуры. Но это??? И какой ответ, кроме стёба вы ожидаете услышать? Наверняка же есть на форуме ветка с условным названием "Болтанка", почему бы там не задать подобный вопрос?
Думаю нашлось бы немало желающих пообсуждать эту важную тему.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 01:02
Grand Touring написав: Faceless написав:
Оставить как домашнее животное, а мясо покупать уже в разделанном виде.
если чесно, он и так уже весь балкон обмочил да и тяжелый он
Сами приручили, сами привязались - теперь ваша ответственность и ваши страдания
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Додано: Пон 16 лис, 2020 01:25
zРадио написав:
Было уже. Не тужься так
Было 2000 грн. в месяц еще на прошлой неделе.
А че ты в самом деле такой хамовитый?
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Додано: Пон 16 лис, 2020 02:06
flyman написав: Libo написав: Natt написав:
Для 1-2 человек вполне нормальный вариант. А эпоха однушек не закончится, поскольку многие попросту не тянут полноценную двушку финансово.
На какой-то конкретный момент вполне приемлемый, но сразу же в голову наччнут лезть разные мысли. А что если у меня появится белокурая девочка или на мой берег причалит какой-нибудь проиграшийся гусар? Хватит ли мне её? Я только в этом смысле.
Но пока хватает, жить конечно можно. Но продолжать дерзать в напралении роскошной трешки или дома за городом.
Читаю, і здається що за вікном 2007 р., музика грає,а $$$ сиплються без перестанку.
А тут ще іпотека ПА10%.
США заздрить.
В США сейчас ипотека меньше чем под 3%. Правда аннуитет.
Но на 30 лет.
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