Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Grand Touring написав:Спрошу тут совет, поскольку здесь опытные люди и скорее всего сталкивались с такой проблемой. Купили мы кабанчика, чтоб отпраздновать и пока мы гуляли, к кабанчику привыкли, дали ему имя, кормили его с рук за столом. Он стал как полноценный друг компании. Особенно полюбили его девчонки. Так вот вопрос, как теперь его заколоть?
Grand Touring написав:Спрошу тут совет, поскольку здесь опытные люди и скорее всего сталкивались с такой проблемой. Купили мы кабанчика, чтоб отпраздновать и пока мы гуляли, к кабанчику привыкли, дали ему имя, кормили его с рук за столом. Он стал как полноценный друг компании. Особенно полюбили его девчонки. Так вот вопрос, как теперь его заколоть?
Оставить как домашнее животное, а мясо покупать уже в разделанном виде.
Grand Touring написав:Спрошу тут совет, поскольку здесь опытные люди и скорее всего сталкивались с такой проблемой. Купили мы кабанчика, чтоб отпраздновать и пока мы гуляли, к кабанчику привыкли, дали ему имя, кормили его с рук за столом. Он стал как полноценный друг компании. Особенно полюбили его девчонки. Так вот вопрос, как теперь его заколоть?
Побуду немного Прохожим и таки спрошу: ваш хряк каким боком к теме ветки? Ну ещё можно согласиться с полезностью постов о мировых финансах, ремонтах или проблемах транспорта и инфраструктуры. Но это??? И какой ответ, кроме стёба вы ожидаете услышать? Наверняка же есть на форуме ветка с условным названием "Болтанка", почему бы там не задать подобный вопрос? Думаю нашлось бы немало желающих пообсуждать эту важную тему.
Natt написав: Для 1-2 человек вполне нормальный вариант. А эпоха однушек не закончится, поскольку многие попросту не тянут полноценную двушку финансово.
На какой-то конкретный момент вполне приемлемый, но сразу же в голову наччнут лезть разные мысли. А что если у меня появится белокурая девочка или на мой берег причалит какой-нибудь проиграшийся гусар? Хватит ли мне её? Я только в этом смысле. Но пока хватает, жить конечно можно. Но продолжать дерзать в напралении роскошной трешки или дома за городом.
Читаю, і здається що за вікном 2007 р., музика грає,а $$$ сиплються без перестанку. А тут ще іпотека ПА10%. США заздрить.
В США сейчас ипотека меньше чем под 3%. Правда аннуитет. Но на 30 лет.
drevlyanin написав:Так давайте разбавлять эти разборки информацией таки по теме ветки. На днях озаботился (по просьбе товарища из дальнего региона) поиском хоть сколько то видовой двухи в боль-мень приличном доме не в зажопье. Бюджет заявили 80 ну максимум 100 если очень хороший вариант. Что имеем: в Заречном из торцевых квартир в 7 доме остались только 4-5 этаж по цене 30000 за метр при полной оплате (98 метров), ещё и 20 этажей не построили; Ривер Стоун с видом от 140, в Конкордии осталась только одна двуха на втором этаже, вид из окон , ценник около 120000 денег; Гринвиль в почти готовом-от 130000 на низких этажах до 140-145000 за действительно видовые, во втором доме видовые примерно по сотке, вот только там стадия- сваи начали бурить.