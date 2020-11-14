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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5597559855995600

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 209
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 10:06

  vladimir07 написав:
  hume написав:Был вчера в жк каховский. Это просто гениально, нужно выезжать с этим проектом на какую нибудь выставку, потеснить на пьедестале зодчества заху хадид. Великолепнейшие виды, шикарный двор без машин, красивейший ярко красно/желто/зеленый фасад для заманивания колхозников, в мопах ярко тёмная калакатта 200х300. Думаю ремонтируется порядка 5% квартир, но припарковать авто уже невозможно. Спасибо хоть сделали двор без машин, правда бетонный, но без машин. Думаю концепцию спздили у КАНа. Дворы очень похожи.


Не пойму. Проблема комплекса только в недостаче мест для парковки ? Или то что выделено - некий стеб и в целом комплекс получает оценку "плохо" ?

Дома такого плана это просто плевок в городскую архитектуру в целом и в лицо потенциальным жильцам. То есть в нем все плохо от цвета фасада до количества паркомест. Мне лично пох на количество их паркомест, только от этого будут страдать обычные автомобилисты потому, что все обочины будут запаркованы в два ряда и пешеходы, тк будут запаркованы и тротуары. Рядом жд в 150 метрах с товарняками и ежечасной электричкой. За забором хладокомбинат, а это значит очереди из рефрижираторов вдоль домов. Ну и зачем красить в самые яркие желто/красно/зелёные цвета? Еще могу понять так покрасить детский сад, ну может кому из особо одарённых пздюков этот цвет поможет не пройти мимо, но зачем в ядовитые цвета выкрашивать 25этажные стены непонятно. Но наш народ по прежнему стоит в очереди за столь дефицитом товаром.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 10:16

  drevlyanin написав:На днях озаботился (по просьбе товарища из дальнего региона) поиском хоть сколько то видовой двухи в боль-мень приличном доме не в зажопье. Бюджет заявили 80 ну максимум 100 если очень хороший вариант.


А мне вот интересны не цены, а именно мотивация товарища из дальнего региона - зачем ему именно сейчас понадобилась квартира в Киеве?
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  #<1 ... 5597559855995600
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