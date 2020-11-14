Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Natt написав: Для 1-2 человек вполне нормальный вариант. А эпоха однушек не закончится, поскольку многие попросту не тянут полноценную двушку финансово.
На какой-то конкретный момент вполне приемлемый, но сразу же в голову наччнут лезть разные мысли. А что если у меня появится белокурая девочка или на мой берег причалит какой-нибудь проиграшийся гусар? Хватит ли мне её? Я только в этом смысле. Но пока хватает, жить конечно можно. Но продолжать дерзать в напралении роскошной трешки или дома за городом.
Читаю, і здається що за вікном 2007 р., музика грає,а $$$ сиплються без перестанку. А тут ще іпотека ПА10%. США заздрить.
В США сейчас ипотека меньше чем под 3%. Правда аннуитет. Но на 30 лет.
drevlyanin написав:Так давайте разбавлять эти разборки информацией таки по теме ветки. На днях озаботился (по просьбе товарища из дальнего региона) поиском хоть сколько то видовой двухи в боль-мень приличном доме не в зажопье. Бюджет заявили 80 ну максимум 100 если очень хороший вариант. Что имеем: в Заречном из торцевых квартир в 7 доме остались только 4-5 этаж по цене 30000 за метр при полной оплате (98 метров), ещё и 20 этажей не построили; Ривер Стоун с видом от 140, в Конкордии осталась только одна двуха на втором этаже, вид из окон , ценник около 120000 денег; Гринвиль в почти готовом-от 130000 на низких этажах до 140-145000 за действительно видовые, во втором доме видовые примерно по сотке, вот только там стадия- сваи начали бурить.
hume написав:Был вчера в жк каховский. Это просто гениально, нужно выезжать с этим проектом на какую нибудь выставку, потеснить на пьедестале зодчества заху хадид. Великолепнейшие виды, шикарный двор без машин, красивейший ярко красно/желто/зеленый фасад для заманивания колхозников, в мопах ярко тёмная калакатта 200х300. Думаю ремонтируется порядка 5% квартир, но припарковать авто уже невозможно. Спасибо хоть сделали двор без машин, правда бетонный, но без машин. Думаю концепцию спздили у КАНа. Дворы очень похожи.
Не пойму. Проблема комплекса только в недостаче мест для парковки ? Или то что выделено - некий стеб и в целом комплекс получает оценку "плохо" ?
Дома такого плана это просто плевок в городскую архитектуру в целом и в лицо потенциальным жильцам. То есть в нем все плохо от цвета фасада до количества паркомест. Мне лично пох на количество их паркомест, только от этого будут страдать обычные автомобилисты потому, что все обочины будут запаркованы в два ряда и пешеходы, тк будут запаркованы и тротуары. Рядом жд в 150 метрах с товарняками и ежечасной электричкой. За забором хладокомбинат, а это значит очереди из рефрижираторов вдоль домов. Ну и зачем красить в самые яркие желто/красно/зелёные цвета? Еще могу понять так покрасить детский сад, ну может кому из особо одарённых пздюков этот цвет поможет не пройти мимо, но зачем в ядовитые цвета выкрашивать 25этажные стены непонятно. Но наш народ по прежнему стоит в очереди за столь дефицитом товаром.
flyman я вижу совсем другое . не специалист в рынке недвижемости . переодически смотрю недвижемость Ирпеня так оно только дорожает ( хочу подождать , и зимой купить - так думаю что цены упадут . вы как думаете , упадут ?
drevlyanin написав:На днях озаботился (по просьбе товарища из дальнего региона) поиском хоть сколько то видовой двухи в боль-мень приличном доме не в зажопье. Бюджет заявили 80 ну максимум 100 если очень хороший вариант.
А мне вот интересны не цены, а именно мотивация товарища из дальнего региона - зачем ему именно сейчас понадобилась квартира в Киеве?
drevlyanin написав:Многие собственники рассчитывают решить все свои проблемы за счет продажи единственной, принадлежащей им квартиры, потому дофига объявлений с завышенными хотелками. Застройщику же нужно продать сотни квартир и он вынужден ставить цену по рынку (в большинстве случаев), т.к. он не может строить не продавая.
А еще есть Киевгорстрой, который строит печальное жильё и продаёт его по невменяемым ценам
allochka171200 написав:flyman я вижу совсем другое . не специалист в рынке недвижемости . переодически смотрю недвижемость Ирпеня так оно только дорожает ( хочу подождать , и зимой купить - так думаю что цены упадут . вы как думаете , упадут ?
Рано чи пізно впадуть або ціни, або впадуть забудовники. В Києві попадали. Мабуть, від великого попиту. Мій прогноз: РН до весни (як мінімум) іде на мороз