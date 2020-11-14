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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5596559755985599

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 209
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 01:25

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Падает аренда потихоньку: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/sdam-t ... JCTte.html


Было уже. Не тужься так

Было 2000 грн. в месяц еще на прошлой неделе.
А че ты в самом деле такой хамовитый?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 02:06

  flyman написав:
  Libo написав:
  Natt написав: Для 1-2 человек вполне нормальный вариант. А эпоха однушек не закончится, поскольку многие попросту не тянут полноценную двушку финансово.


На какой-то конкретный момент вполне приемлемый, но сразу же в голову наччнут лезть разные мысли. А что если у меня появится белокурая девочка или на мой берег причалит какой-нибудь проиграшийся гусар? Хватит ли мне её? Я только в этом смысле.
Но пока хватает, жить конечно можно. Но продолжать дерзать в напралении роскошной трешки или дома за городом. 8)

Читаю, і здається що за вікном 2007 р., музика грає,а $$$ сиплються без перестанку.
А тут ще іпотека ПА10%.
США заздрить.


В США сейчас ипотека меньше чем под 3%. Правда аннуитет. :mrgreen: Но на 30 лет.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 09:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:Так давайте разбавлять эти разборки информацией таки по теме ветки.
На днях озаботился (по просьбе товарища из дальнего региона) поиском хоть сколько то видовой двухи в боль-мень приличном доме не в зажопье. Бюджет заявили 80 ну максимум 100 если очень хороший вариант. Что имеем: в Заречном из торцевых квартир в 7 доме остались только 4-5 этаж по цене 30000 за метр при полной оплате (98 метров), ещё и 20 этажей не построили; Ривер Стоун с видом от 140, в Конкордии осталась только одна двуха на втором этаже, вид из окон :cry: , ценник около 120000 денег; Гринвиль в почти готовом-от 130000 на низких этажах до 140-145000 за действительно видовые, во втором доме видовые примерно по сотке, вот только там стадия- сваи начали бурить.

Хм.
Странно. На указанные Вами цены двушек от строителей или на стадии котлована есть трёшки с ремонтом или под ремонт
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... 67978.html
https://100realty.ua/uk/object/421251237
https://fn.ua/view.php?ad_id=13753106
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... 56537.html
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/shevchenk ... 28284.html
https://100realty.ua/uk/object/375428138

и т.д.

может с фильтрами что-то не так при поиске выставили?
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 10:06

  vladimir07 написав:
  hume написав:Был вчера в жк каховский. Это просто гениально, нужно выезжать с этим проектом на какую нибудь выставку, потеснить на пьедестале зодчества заху хадид. Великолепнейшие виды, шикарный двор без машин, красивейший ярко красно/желто/зеленый фасад для заманивания колхозников, в мопах ярко тёмная калакатта 200х300. Думаю ремонтируется порядка 5% квартир, но припарковать авто уже невозможно. Спасибо хоть сделали двор без машин, правда бетонный, но без машин. Думаю концепцию спздили у КАНа. Дворы очень похожи.


Не пойму. Проблема комплекса только в недостаче мест для парковки ? Или то что выделено - некий стеб и в целом комплекс получает оценку "плохо" ?

Дома такого плана это просто плевок в городскую архитектуру в целом и в лицо потенциальным жильцам. То есть в нем все плохо от цвета фасада до количества паркомест. Мне лично пох на количество их паркомест, только от этого будут страдать обычные автомобилисты потому, что все обочины будут запаркованы в два ряда и пешеходы, тк будут запаркованы и тротуары. Рядом жд в 150 метрах с товарняками и ежечасной электричкой. За забором хладокомбинат, а это значит очереди из рефрижираторов вдоль домов. Ну и зачем красить в самые яркие желто/красно/зелёные цвета? Еще могу понять так покрасить детский сад, ну может кому из особо одарённых пздюков этот цвет поможет не пройти мимо, но зачем в ядовитые цвета выкрашивать 25этажные стены непонятно. Но наш народ по прежнему стоит в очереди за столь дефицитом товаром.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 10:15

flyman я вижу совсем другое . не специалист в рынке недвижемости . переодически смотрю недвижемость Ирпеня так оно только дорожает ( хочу подождать , и зимой купить - так думаю что цены упадут . вы как думаете , упадут ? :D
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 10:16

  drevlyanin написав:На днях озаботился (по просьбе товарища из дальнего региона) поиском хоть сколько то видовой двухи в боль-мень приличном доме не в зажопье. Бюджет заявили 80 ну максимум 100 если очень хороший вариант.


А мне вот интересны не цены, а именно мотивация товарища из дальнего региона - зачем ему именно сейчас понадобилась квартира в Киеве?
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 10:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:Многие собственники рассчитывают решить все свои проблемы за счет продажи единственной, принадлежащей им квартиры, потому дофига объявлений с завышенными хотелками. Застройщику же нужно продать сотни квартир и он вынужден ставить цену по рынку (в большинстве случаев), т.к. он не может строить не продавая.

А еще есть Киевгорстрой, который строит печальное жильё и продаёт его по невменяемым ценам
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:25

  allochka171200 написав:flyman я вижу совсем другое . не специалист в рынке недвижемости . переодически смотрю недвижемость Ирпеня так оно только дорожает ( хочу подождать , и зимой купить - так думаю что цены упадут . вы как думаете , упадут ? :D

Рано чи пізно впадуть або ціни, або впадуть забудовники.
В Києві попадали. Мабуть, від великого попиту.
Мій прогноз: РН до весни (як мінімум) іде на мороз
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