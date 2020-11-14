Додано: Пон 16 лис, 2020 10:06

vladimir07 написав: hume написав: Был вчера в жк каховский. Это просто гениально, нужно выезжать с этим проектом на какую нибудь выставку, потеснить на пьедестале зодчества заху хадид. Великолепнейшие виды, шикарный двор без машин, красивейший ярко красно/желто/зеленый фасад для заманивания колхозников, в мопах ярко тёмная калакатта 200х300. Думаю ремонтируется порядка 5% квартир, но припарковать авто уже невозможно. Спасибо хоть сделали двор без машин, правда бетонный, но без машин. Думаю концепцию спздили у КАНа. Дворы очень похожи.

Был вчера в жк каховский. Это просто гениально, нужно выезжать с этим проектом на какую нибудь выставку, потеснить на пьедестале зодчества заху хадид.Думаю ремонтируется порядка 5% квартир, но припарковать авто уже невозможно. Спасибо хоть сделали двор без машин, правда бетонный, но без машин. Думаю концепцию спздили у КАНа. Дворы очень похожи.



Не пойму. Проблема комплекса только в недостаче мест для парковки ? Или то что выделено - некий стеб и в целом комплекс получает оценку "плохо" ? Не пойму. Проблема комплекса только в недостаче мест для парковки ? Или то что выделено - некий стеб и в целом комплекс получает оценку "плохо" ?

Дома такого плана это просто плевок в городскую архитектуру в целом и в лицо потенциальным жильцам. То есть в нем все плохо от цвета фасада до количества паркомест. Мне лично пох на количество их паркомест, только от этого будут страдать обычные автомобилисты потому, что все обочины будут запаркованы в два ряда и пешеходы, тк будут запаркованы и тротуары. Рядом жд в 150 метрах с товарняками и ежечасной электричкой. За забором хладокомбинат, а это значит очереди из рефрижираторов вдоль домов. Ну и зачем красить в самые яркие желто/красно/зелёные цвета? Еще могу понять так покрасить детский сад, ну может кому из особо одарённых пздюков этот цвет поможет не пройти мимо, но зачем в ядовитые цвета выкрашивать 25этажные стены непонятно. Но наш народ по прежнему стоит в очереди за столь дефицитом товаром.