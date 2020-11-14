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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 лис, 2020 12:30
Libo написав: striped написав:
А мне вот интересны не цены, а именно мотивация товарища из дальнего региона - зачем ему именно сейчас понадобилась квартира в Киеве?
Но есть среди них и один общий - чтоб не пропали деньги.
Валютные ОВГЗ
для бетонных сумм я так понимаю очень даже вариант даже для пересичного.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 12:38
striped написав: Libo написав: striped написав:
А мне вот интересны не цены, а именно мотивация товарища из дальнего региона - зачем ему именно сейчас понадобилась квартира в Киеве?
Но есть среди них и один общий - чтоб не пропали деньги.
Валютные ОВГЗ
для бетонных сумм я так понимаю очень даже вариант даже для пересичного.
Насколько комфортно Вы себя чувствуете с валютными ОВГЗ страны, которая мало того что на постоянном подсосе у МВФ, но еще и висит под риском срыва программы? При этом одни из самых влиятельных людей в этой стране делают все, что программа сорвалась. "Дефолт - это ж не конец света"(с)
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Додано: Пон 16 лис, 2020 12:53
striped написав:
Валютные ОВГЗ
для бетонных сумм я так понимаю очень даже вариант даже для пересичного.
Смотри информацию про последнюю реструктуризацию. Меня такое не устроит. Уже лучше просто купить золото или серебряные ложки. Но в данный конкретный момент мне понадобился киевский кирпич, это тоже перспектиный актив.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 13:08
allochka171200 написав:flyman
я вижу совсем другое . не специалист в рынке недвижемости . переодически смотрю недвижемость Ирпеня так оно только дорожает ( хочу подождать , и зимой купить - так думаю что цены упадут . вы как думаете , упадут ?
Заметил на рынке Бучи/Ирпеня - что очень много людей продают по несколько квартир, бывает и 5 квартир. Я так понимаю был очень низкой порог входа и туда влож(ш)илось очень много народа. Теперь они все хотят зафиксировать прибыль. Кому они будут продавать эти 2-5 квартир? Друг-другу перепродавать? Очень много вопросов по поводу роста
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Додано: Пон 16 лис, 2020 13:10
airmax78 написав:
Насколько комфортно Вы себя чувствуете с валютными ОВГЗ страны, которая мало того что на постоянном подсосе у МВФ, но еще и висит под риском срыва программы? При этом одни из самых влиятельных людей в этой стране делают все, что программа сорвалась. "Дефолт - это ж не конец света"(с)
Значит так и запишем - валютные ОВГЗ при разрыве с МВФ пострадают, КРЖН - все равно рост.
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