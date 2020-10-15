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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 лис, 2020 12:30
Libo написав: striped написав:
А мне вот интересны не цены, а именно мотивация товарища из дальнего региона - зачем ему именно сейчас понадобилась квартира в Киеве?
Но есть среди них и один общий - чтоб не пропали деньги.
Валютные ОВГЗ
для бетонных сумм я так понимаю очень даже вариант даже для пересичного.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 12:38
striped написав: Libo написав: striped написав:
А мне вот интересны не цены, а именно мотивация товарища из дальнего региона - зачем ему именно сейчас понадобилась квартира в Киеве?
Но есть среди них и один общий - чтоб не пропали деньги.
Валютные ОВГЗ
для бетонных сумм я так понимаю очень даже вариант даже для пересичного.
Насколько комфортно Вы себя чувствуете с валютными ОВГЗ страны, которая мало того что на постоянном подсосе у МВФ, но еще и висит под риском срыва программы? При этом одни из самых влиятельных людей в этой стране делают все, что программа сорвалась. "Дефолт - это ж не конец света"(с)
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Додано: Пон 16 лис, 2020 12:53
striped написав:
Валютные ОВГЗ
для бетонных сумм я так понимаю очень даже вариант даже для пересичного.
Смотри информацию про последнюю реструктуризацию. Меня такое не устроит. Уже лучше просто купить золото или серебряные ложки. Но в данный конкретный момент мне понадобился киевский кирпич, это тоже перспектиный актив.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 13:08
allochka171200 написав:flyman
я вижу совсем другое . не специалист в рынке недвижемости . переодически смотрю недвижемость Ирпеня так оно только дорожает ( хочу подождать , и зимой купить - так думаю что цены упадут . вы как думаете , упадут ?
Заметил на рынке Бучи/Ирпеня - что очень много людей продают по несколько квартир, бывает и 5 квартир. Я так понимаю был очень низкой порог входа и туда влож(ш)илось очень много народа. Теперь они все хотят зафиксировать прибыль. Кому они будут продавать эти 2-5 квартир? Друг-другу перепродавать? Очень много вопросов по поводу роста
.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 13:10
airmax78 написав:
Насколько комфортно Вы себя чувствуете с валютными ОВГЗ страны, которая мало того что на постоянном подсосе у МВФ, но еще и висит под риском срыва программы? При этом одни из самых влиятельных людей в этой стране делают все, что программа сорвалась. "Дефолт - это ж не конец света"(с)
Значит так и запишем - валютные ОВГЗ при разрыве с МВФ пострадают, КРЖН - все равно рост.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 13:31
BIGor написав: airmax78 написав:
Насколько комфортно Вы себя чувствуете с валютными ОВГЗ страны, которая мало того что на постоянном подсосе у МВФ, но еще и висит под риском срыва программы? При этом одни из самых влиятельных людей в этой стране делают все, что программа сорвалась. "Дефолт - это ж не конец света"(с)
Значит так и запишем - валютные ОВГЗ при разрыве с МВФ пострадают, КРЖН - все равно рост.
Выплаты по валютным ОВГЗ могут:
а) Заморозить;
б) Сделать им хэаркат (опыт есть);
в) Реструктуризировать лет на 10-15-20;
г) Простить (бед кейс сценарио).
Какова вероятность что что-то из вышеперечисленного может произойти с квартирой?
Хэаркат (падение цены) - вполне возможен. Все остальное - очень маловероятно
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Додано: Пон 16 лис, 2020 13:44
hume написав:
Дома такого плана это просто плевок в городскую архитектуру в целом и в лицо потенциальным жильцам. То есть в нем все плохо от цвета фасада до количества паркомест. Мне лично пох на количество их паркомест, только от этого будут страдать обычные автомобилисты потому, что все обочины будут запаркованы в два ряда и пешеходы, тк будут запаркованы и тротуары. Рядом жд в 150 метрах с товарняками и ежечасной электричкой. За забором хладокомбинат, а это значит очереди из рефрижираторов вдоль домов. Ну и зачем красить в самые яркие желто/красно/зелёные цвета? Еще могу понять так покрасить детский сад, ну может кому из особо одарённых пздюков этот цвет поможет не пройти мимо, но зачем в ядовитые цвета выкрашивать 25этажные стены непонятно. Но наш народ по прежнему стоит в очереди за столь дефицитом товаром.
В этом комплексе сейчас мелкие 1ком 32 м2 продают за 40куе, 2ком идут по 1куе за м2 - цены с olx.
Покупают, т.к. цвет пережить можно, а близость метро и цена важнее.
Альтернатив в таком ценовом диапазоне нет, разве старая советская вторичка панельная.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 13:52
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Насколько комфортно Вы себя чувствуете с валютными ОВГЗ страны, которая мало того что на постоянном подсосе у МВФ, но еще и висит под риском срыва программы? При этом одни из самых влиятельных людей в этой стране делают все, что программа сорвалась. "Дефолт - это ж не конец света"(с)
Значит так и запишем - валютные ОВГЗ при разрыве с МВФ пострадают, КРЖН - все равно рост.
Выплаты по валютным ОВГЗ могут:
а) Заморозить;
б) Сделать им хэаркат (опыт есть);
в) Реструктуризировать лет на 10-15-20;
г) Простить (бед кейс сценарио).
Какова вероятность что что-то из вышеперечисленного может произойти с квартирой?
Хэаркат (падение цены) - вполне возможен. Все остальное - очень маловероятно
если ты взял ОВГЗ на 3 месяца или до конца срока, зачем тебе Хэаркат?
валютные 1%-3%. А еврооблигации - 6%-7% (может меняться 8%-12%). Там надо от 100к$ (кратность 100к или 200к. Но Драгон Кэписат мне сказали что могут разбить на части)
Востаннє редагувалось proftpd66
в Пон 16 лис, 2020 14:02, всього редагувалось 1 раз.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
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Додано: Пон 16 лис, 2020 13:55
BIGor написав: allochka171200 написав:flyman
я вижу совсем другое . не специалист в рынке недвижемости . переодически смотрю недвижемость Ирпеня так оно только дорожает ( хочу подождать , и зимой купить - так думаю что цены упадут . вы как думаете , упадут ?
Заметил на рынке Бучи/Ирпеня - что очень много людей продают по несколько квартир, бывает и 5 квартир. Я так понимаю был очень низкой порог входа и туда влож(ш)илось очень много народа. Теперь они все хотят зафиксировать прибыль. Кому они будут продавать эти 2-5 квартир? Друг-другу перепродавать? Очень много вопросов по поводу роста
.
Также присматриваюсь к некоторым объектам - да, большая часть бизнесмены, но часто бывают интересные предложения от собственников по объектам, где Застройщик затянул сроки (не все готовы ждать в условиях пандемии). Но, как только ситуация где-то улучшилась, так цены также сразу в рост. Как пример, ЖК Киевский 3 недели назад получили сертификат - сразу пошли продажи при увеличении цены.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 14:01
airmax78 написав: zРадио написав:
Было уже. Не тужься так
Было 2000 грн. в месяц еще на прошлой неделе.
А че ты в самом деле такой хамовитый?
Не умеют работать с целевой аудиторией.
Не в гривнах прайс нужно указывать, а в килограммах стеклобоя или макулатуры
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