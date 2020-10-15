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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5598559956005601>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 209
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 12:30

  Libo написав:
  striped написав:
А мне вот интересны не цены, а именно мотивация товарища из дальнего региона - зачем ему именно сейчас понадобилась квартира в Киеве?


Но есть среди них и один общий - чтоб не пропали деньги. 8)


Валютные ОВГЗ :) для бетонных сумм я так понимаю очень даже вариант даже для пересичного.
striped
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 12:38

  striped написав:
  Libo написав:
  striped написав:
А мне вот интересны не цены, а именно мотивация товарища из дальнего региона - зачем ему именно сейчас понадобилась квартира в Киеве?


Но есть среди них и один общий - чтоб не пропали деньги. 8)


Валютные ОВГЗ :) для бетонных сумм я так понимаю очень даже вариант даже для пересичного.

Насколько комфортно Вы себя чувствуете с валютными ОВГЗ страны, которая мало того что на постоянном подсосе у МВФ, но еще и висит под риском срыва программы? При этом одни из самых влиятельных людей в этой стране делают все, что программа сорвалась. "Дефолт - это ж не конец света"(с)
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 12:53

  striped написав:Валютные ОВГЗ :) для бетонных сумм я так понимаю очень даже вариант даже для пересичного.


Смотри информацию про последнюю реструктуризацию. Меня такое не устроит. Уже лучше просто купить золото или серебряные ложки. Но в данный конкретный момент мне понадобился киевский кирпич, это тоже перспектиный актив. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 13:08

  allochka171200 написав:flyman я вижу совсем другое . не специалист в рынке недвижемости . переодически смотрю недвижемость Ирпеня так оно только дорожает ( хочу подождать , и зимой купить - так думаю что цены упадут . вы как думаете , упадут ? :D

Заметил на рынке Бучи/Ирпеня - что очень много людей продают по несколько квартир, бывает и 5 квартир. Я так понимаю был очень низкой порог входа и туда влож(ш)илось очень много народа. Теперь они все хотят зафиксировать прибыль. Кому они будут продавать эти 2-5 квартир? Друг-другу перепродавать? Очень много вопросов по поводу роста.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 13:10

  airmax78 написав:Насколько комфортно Вы себя чувствуете с валютными ОВГЗ страны, которая мало того что на постоянном подсосе у МВФ, но еще и висит под риском срыва программы? При этом одни из самых влиятельных людей в этой стране делают все, что программа сорвалась. "Дефолт - это ж не конец света"(с)

Значит так и запишем - валютные ОВГЗ при разрыве с МВФ пострадают, КРЖН - все равно рост.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 13:31

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Насколько комфортно Вы себя чувствуете с валютными ОВГЗ страны, которая мало того что на постоянном подсосе у МВФ, но еще и висит под риском срыва программы? При этом одни из самых влиятельных людей в этой стране делают все, что программа сорвалась. "Дефолт - это ж не конец света"(с)

Значит так и запишем - валютные ОВГЗ при разрыве с МВФ пострадают, КРЖН - все равно рост.

Выплаты по валютным ОВГЗ могут:
а) Заморозить;
б) Сделать им хэаркат (опыт есть);
в) Реструктуризировать лет на 10-15-20;
г) Простить (бед кейс сценарио).
Какова вероятность что что-то из вышеперечисленного может произойти с квартирой?
Хэаркат (падение цены) - вполне возможен. Все остальное - очень маловероятно
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 13:44

  hume написав:Дома такого плана это просто плевок в городскую архитектуру в целом и в лицо потенциальным жильцам. То есть в нем все плохо от цвета фасада до количества паркомест. Мне лично пох на количество их паркомест, только от этого будут страдать обычные автомобилисты потому, что все обочины будут запаркованы в два ряда и пешеходы, тк будут запаркованы и тротуары. Рядом жд в 150 метрах с товарняками и ежечасной электричкой. За забором хладокомбинат, а это значит очереди из рефрижираторов вдоль домов. Ну и зачем красить в самые яркие желто/красно/зелёные цвета? Еще могу понять так покрасить детский сад, ну может кому из особо одарённых пздюков этот цвет поможет не пройти мимо, но зачем в ядовитые цвета выкрашивать 25этажные стены непонятно. Но наш народ по прежнему стоит в очереди за столь дефицитом товаром.


В этом комплексе сейчас мелкие 1ком 32 м2 продают за 40куе, 2ком идут по 1куе за м2 - цены с olx.
Покупают, т.к. цвет пережить можно, а близость метро и цена важнее.
Альтернатив в таком ценовом диапазоне нет, разве старая советская вторичка панельная.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 13:52

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Насколько комфортно Вы себя чувствуете с валютными ОВГЗ страны, которая мало того что на постоянном подсосе у МВФ, но еще и висит под риском срыва программы? При этом одни из самых влиятельных людей в этой стране делают все, что программа сорвалась. "Дефолт - это ж не конец света"(с)

Значит так и запишем - валютные ОВГЗ при разрыве с МВФ пострадают, КРЖН - все равно рост.

Выплаты по валютным ОВГЗ могут:
а) Заморозить;
б) Сделать им хэаркат (опыт есть);
в) Реструктуризировать лет на 10-15-20;
г) Простить (бед кейс сценарио).
Какова вероятность что что-то из вышеперечисленного может произойти с квартирой?
Хэаркат (падение цены) - вполне возможен. Все остальное - очень маловероятно


если ты взял ОВГЗ на 3 месяца или до конца срока, зачем тебе Хэаркат?

валютные 1%-3%. А еврооблигации - 6%-7% (может меняться 8%-12%). Там надо от 100к$ (кратность 100к или 200к. Но Драгон Кэписат мне сказали что могут разбить на части)
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 16 лис, 2020 14:02, всього редагувалось 1 раз.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 13:55

  BIGor написав:
  allochka171200 написав:flyman я вижу совсем другое . не специалист в рынке недвижемости . переодически смотрю недвижемость Ирпеня так оно только дорожает ( хочу подождать , и зимой купить - так думаю что цены упадут . вы как думаете , упадут ? :D

Заметил на рынке Бучи/Ирпеня - что очень много людей продают по несколько квартир, бывает и 5 квартир. Я так понимаю был очень низкой порог входа и туда влож(ш)илось очень много народа. Теперь они все хотят зафиксировать прибыль. Кому они будут продавать эти 2-5 квартир? Друг-другу перепродавать? Очень много вопросов по поводу роста.


Также присматриваюсь к некоторым объектам - да, большая часть бизнесмены, но часто бывают интересные предложения от собственников по объектам, где Застройщик затянул сроки (не все готовы ждать в условиях пандемии). Но, как только ситуация где-то улучшилась, так цены также сразу в рост. Как пример, ЖК Киевский 3 недели назад получили сертификат - сразу пошли продажи при увеличении цены.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 14:01

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Падает аренда потихоньку: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/sdam-t ... JCTte.html


Было уже. Не тужься так

Было 2000 грн. в месяц еще на прошлой неделе.
А че ты в самом деле такой хамовитый?

Не умеют работать с целевой аудиторией.
Не в гривнах прайс нужно указывать, а в килограммах стеклобоя или макулатуры
antey1969
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