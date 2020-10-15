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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 лис, 2020 14:26
BIGor написав:
Заметил на рынке Бучи/Ирпеня - что очень много людей продают по несколько квартир, бывает и 5 квартир. Я так понимаю был очень низкой порог входа и туда влож(ш)илось очень много народа. Теперь они все хотят зафиксировать прибыль. Кому они будут продавать эти 2-5 квартир? Друг-другу перепродавать? Очень много вопросов по поводу роста.
Были такие продавцы год назад? Вполне возможно, что это второй карман застройщика. Ближе к сдаче дома продает через подставных придержанные варианты подороже.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 14:29
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Насколько комфортно Вы себя чувствуете с валютными ОВГЗ страны, которая мало того что на постоянном подсосе у МВФ, но еще и висит под риском срыва программы? При этом одни из самых влиятельных людей в этой стране делают все, что программа сорвалась. "Дефолт - это ж не конец света"(с)
Значит так и запишем - валютные ОВГЗ при разрыве с МВФ пострадают, КРЖН - все равно рост.
Выплаты по валютным ОВГЗ могут:
а) Заморозить;
б) Сделать им хэаркат (опыт есть);
в) Реструктуризировать лет на 10-15-20;
г) Простить (бед кейс сценарио).
Какова вероятность что что-то из вышеперечисленного может произойти с квартирой?
Хэаркат (падение цены) - вполне возможен. Все остальное - очень маловероятно
Реальный бетон с документами не упадет в ноль. В Крыму квартиры подорожали. Даже в Донецке их продают за немаленькие, как для обстоятельств, деньги.
При том, что аренда внезапно оказалась самым доходным способом вложения, интерес людей к недвижимости понятен.
BIGor написав:
Значит так и запишем - валютные ОВГЗ при разрыве с МВФ пострадают, КРЖН - все равно рост.
Сейчас, во время неопределенности, меньше думают о заработке, больше о сохранении. Чуть ли не впервые в истории доллар не выглядит "тихой гаванью" в глазах пересичных.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 14:47
antey1969 написав: airmax78 написав:
Было 2000 грн. в месяц еще на прошлой неделе.
Не умеют работать с целевой аудиторией.
Не в гривнах прайс нужно указывать, а в килограммах стеклобоя или макулатуры
Я думаю там жесткая привязка к доллару. Курс гривны укрепился, аренда в грн. экв. слегка просела.
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