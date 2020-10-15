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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 559956005601560256035604>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 209
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 14:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Заметил на рынке Бучи/Ирпеня - что очень много людей продают по несколько квартир, бывает и 5 квартир. Я так понимаю был очень низкой порог входа и туда влож(ш)илось очень много народа. Теперь они все хотят зафиксировать прибыль. Кому они будут продавать эти 2-5 квартир? Друг-другу перепродавать? Очень много вопросов по поводу роста.

Были такие продавцы год назад? Вполне возможно, что это второй карман застройщика. Ближе к сдаче дома продает через подставных придержанные варианты подороже.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 14:29

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Насколько комфортно Вы себя чувствуете с валютными ОВГЗ страны, которая мало того что на постоянном подсосе у МВФ, но еще и висит под риском срыва программы? При этом одни из самых влиятельных людей в этой стране делают все, что программа сорвалась. "Дефолт - это ж не конец света"(с)

Значит так и запишем - валютные ОВГЗ при разрыве с МВФ пострадают, КРЖН - все равно рост.

Выплаты по валютным ОВГЗ могут:
а) Заморозить;
б) Сделать им хэаркат (опыт есть);
в) Реструктуризировать лет на 10-15-20;
г) Простить (бед кейс сценарио).
Какова вероятность что что-то из вышеперечисленного может произойти с квартирой?
Хэаркат (падение цены) - вполне возможен. Все остальное - очень маловероятно

Реальный бетон с документами не упадет в ноль. В Крыму квартиры подорожали. Даже в Донецке их продают за немаленькие, как для обстоятельств, деньги.
При том, что аренда внезапно оказалась самым доходным способом вложения, интерес людей к недвижимости понятен.
  BIGor написав:Значит так и запишем - валютные ОВГЗ при разрыве с МВФ пострадают, КРЖН - все равно рост.

Сейчас, во время неопределенности, меньше думают о заработке, больше о сохранении. Чуть ли не впервые в истории доллар не выглядит "тихой гаванью" в глазах пересичных.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 14:47

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Было 2000 грн. в месяц еще на прошлой неделе.

Не умеют работать с целевой аудиторией.
Не в гривнах прайс нужно указывать, а в килограммах стеклобоя или макулатуры

Я думаю там жесткая привязка к доллару. Курс гривны укрепился, аренда в грн. экв. слегка просела.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 14:59

  BIGor написав:Заметил на рынке Бучи/Ирпеня - что очень много людей продают по несколько квартир, бывает и 5 квартир. Я так понимаю был очень низкой порог входа и туда влож(ш)илось очень много народа. Теперь они все хотят зафиксировать прибыль. Кому они будут продавать эти 2-5 квартир? Друг-другу перепродавать? Очень много вопросов по поводу роста.


Квартиры такой же товар как и картошка. Купил на свой страх и риск осенью подешевле. Зиму заботился, хранил, перебирал, берег от мороза и гнили. Весной продал подороже. Отбил свои деньги и трудозатраты. Учел инфляцию, т.е. обесценение денег. Если с выходом на рынок выбрал удачный момент, получил премию, и если подфартит, то хорошую. А если наоборот попал на насыщенный и дешевый базар, бери свой мешок и дуй домой. Придешь в следующее воскресенье. В крайнем случае схаваешь сам, раздашь на гостинец своим близким. Не пропадет. :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 15:02

  Vlad442 написав: Чуть ли не впервые в истории доллар не выглядит "тихой гаванью" в глазах пересичных.

Влад, откуда вывод что доллар не тихая гавань для пересичных? Какие аргументы? Лично я вижу только то, что все закупаются валютой
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 15:03

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Было 2000 грн. в месяц еще на прошлой неделе.

Не умеют работать с целевой аудиторией.
Не в гривнах прайс нужно указывать, а в килограммах стеклобоя или макулатуры

Я думаю там жесткая привязка к доллару. Курс гривны укрепился, аренда в грн. экв. слегка просела.

Хм... эко-туризм и все такое прочее, типа почувствуй себя узником Гулага?
Не предполагал, что предложение заранее заточено под Букинг
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 15:05

  Долярчик написав:
  Хомякоид написав:Так вистав план. Цікаво чому забудовник з самого початку так не зробив

Тому, що забудовник зробив кухню-студію 27м2!!!

Ты хоть напишешь сколько окон у тебя в квартире?
Ни одного раза не видел однуху с тремя раздельными окнами, так чтоб между ними можно было впихнуть полноценную стену(хоть из гипсокартона) между комнатами.
И где у тебя дети и ты с женой спать будете, в разных хоть комнатах?
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 15:08

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Падает аренда потихоньку: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/sdam-t ... JCTte.html


Было уже. Не тужься так

Было 2000 грн. в месяц еще на прошлой неделе.
А че ты в самом деле такой хамовитый?

Макс, ходив на перегляд?
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 15:11

  Kostia написав:
  Vlad442 написав: Чуть ли не впервые в истории доллар не выглядит "тихой гаванью" в глазах пересичных.

Влад, откуда вывод что доллар не тихая гавань для пересичных? Какие аргументы? Лично я вижу только то, что все закупаются валютой

Когда этой валюты становится на руках достаточно много, люди переходят на следующий этап - куда бы ее вложить. Некоторые даже беспокоятся - вдруг все эти пандемии приведут к перетряске мирового порядка, вспоминают рубли, вклады в Сбербанке.

Я не утверждаю, что все бегут на КРЖН избавляться от ненужных долларов, но какое-то влияние этого фактора есть. Люди сидели весной, потирали руки в надежде скупать однухи стояками. Пришла весна, долларов у кого-то стало больше, а ждать стало хотеться меньше.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 15:12

к старому разговору о стройке на Телиги и местах расстрелов евреев.
приезжим на заметку.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2020111 ... 941-rotsi/
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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