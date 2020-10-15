Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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BIGor написав:Заметил на рынке Бучи/Ирпеня - что очень много людей продают по несколько квартир, бывает и 5 квартир. Я так понимаю был очень низкой порог входа и туда влож(ш)илось очень много народа. Теперь они все хотят зафиксировать прибыль. Кому они будут продавать эти 2-5 квартир? Друг-другу перепродавать? Очень много вопросов по поводу роста.
Были такие продавцы год назад? Вполне возможно, что это второй карман застройщика. Ближе к сдаче дома продает через подставных придержанные варианты подороже.
airmax78 написав:Насколько комфортно Вы себя чувствуете с валютными ОВГЗ страны, которая мало того что на постоянном подсосе у МВФ, но еще и висит под риском срыва программы? При этом одни из самых влиятельных людей в этой стране делают все, что программа сорвалась. "Дефолт - это ж не конец света"(с)
Значит так и запишем - валютные ОВГЗ при разрыве с МВФ пострадают, КРЖН - все равно рост.
Выплаты по валютным ОВГЗ могут: а) Заморозить; б) Сделать им хэаркат (опыт есть); в) Реструктуризировать лет на 10-15-20; г) Простить (бед кейс сценарио). Какова вероятность что что-то из вышеперечисленного может произойти с квартирой? Хэаркат (падение цены) - вполне возможен. Все остальное - очень маловероятно
Реальный бетон с документами не упадет в ноль. В Крыму квартиры подорожали. Даже в Донецке их продают за немаленькие, как для обстоятельств, деньги. При том, что аренда внезапно оказалась самым доходным способом вложения, интерес людей к недвижимости понятен.
BIGor написав:Значит так и запишем - валютные ОВГЗ при разрыве с МВФ пострадают, КРЖН - все равно рост.
Сейчас, во время неопределенности, меньше думают о заработке, больше о сохранении. Чуть ли не впервые в истории доллар не выглядит "тихой гаванью" в глазах пересичных.
BIGor написав:Заметил на рынке Бучи/Ирпеня - что очень много людей продают по несколько квартир, бывает и 5 квартир. Я так понимаю был очень низкой порог входа и туда влож(ш)илось очень много народа. Теперь они все хотят зафиксировать прибыль. Кому они будут продавать эти 2-5 квартир? Друг-другу перепродавать? Очень много вопросов по поводу роста.
Квартиры такой же товар как и картошка. Купил на свой страх и риск осенью подешевле. Зиму заботился, хранил, перебирал, берег от мороза и гнили. Весной продал подороже. Отбил свои деньги и трудозатраты. Учел инфляцию, т.е. обесценение денег. Если с выходом на рынок выбрал удачный момент, получил премию, и если подфартит, то хорошую. А если наоборот попал на насыщенный и дешевый базар, бери свой мешок и дуй домой. Придешь в следующее воскресенье. В крайнем случае схаваешь сам, раздашь на гостинец своим близким. Не пропадет.
Хомякоид написав:Так вистав план. Цікаво чому забудовник з самого початку так не зробив
Тому, що забудовник зробив кухню-студію 27м2!!!
Ты хоть напишешь сколько окон у тебя в квартире? Ни одного раза не видел однуху с тремя раздельными окнами, так чтоб между ними можно было впихнуть полноценную стену(хоть из гипсокартона) между комнатами. И где у тебя дети и ты с женой спать будете, в разных хоть комнатах?
Vlad442 написав: Чуть ли не впервые в истории доллар не выглядит "тихой гаванью" в глазах пересичных.
Влад, откуда вывод что доллар не тихая гавань для пересичных? Какие аргументы? Лично я вижу только то, что все закупаются валютой
Когда этой валюты становится на руках достаточно много, люди переходят на следующий этап - куда бы ее вложить. Некоторые даже беспокоятся - вдруг все эти пандемии приведут к перетряске мирового порядка, вспоминают рубли, вклады в Сбербанке.
Я не утверждаю, что все бегут на КРЖН избавляться от ненужных долларов, но какое-то влияние этого фактора есть. Люди сидели весной, потирали руки в надежде скупать однухи стояками. Пришла весна, долларов у кого-то стало больше, а ждать стало хотеться меньше.