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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 лис, 2020 15:13
flyman написав: airmax78 написав: zРадио написав:
Было уже. Не тужься так
Было 2000 грн. в месяц еще на прошлой неделе.
А че ты в самом деле такой хамовитый?
Макс, ходив на перегляд?
Там нагло требуют предоплату и стены хлипкие, лендлорд легко вломится даже без болгарки. Не его вариант.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 15:13
Serg-ik написав: flyman написав:
Мій прогноз: РН до весни (як мінімум) іде на мороз
ерунда какая-то
Продавцы вторички могутотменить свои продажи...
Продавцам первички, как обычно, нужны деньги, чтобы пережить зиму. Будут продавать. Нет у них шансов для "мороза"
так от, по первичці,
Нещодавно вклався в розсрочу 12% річних із фіксацією в грн. по ціні біля $410 м2 (це приблизно ціна повітря у Меленіум/Континент/Ідиліка у 2017 р.) за 8 хв. від зупинки ШРТ.
На інший об"єкт регулярно приходять із ВП нотифікації, то від липня, коли будинок почав будуватися до сьогодні, коли облаштовують фасад коробки, ріст ціни в у.е. 9,3% і повно вільних квартир.
Тому казочки про білого бичка і ріст цін в оКРЖК якось слабо віриться.
На морозі будуть, тому що покупці морозяться від таких цін, плюс короновірус, демографія, деградація та занепад. Лишилося добити курсом грн./долар.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 15:22
барабашов написав: Долярчик написав: Хомякоид написав:
Так вистав план. Цікаво чому забудовник з самого початку так не зробив
Тому, що забудовник зробив кухню-студію 27м2!!!
Ты хоть напишешь сколько окон у тебя в квартире?
Ни одного раза не видел однуху с тремя раздельными окнами, так чтоб между ними можно было впихнуть полноценную стену(хоть из гипсокартона) между комнатами.
И где у тебя дети и ты с женой спать будете, в разных хоть комнатах?
бувають із кількома вікнами, але не часто вдале планування, напр. вікна на різних торцях кутової квартири. Як ділити, по діагоналі?
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Додано: Пон 16 лис, 2020 15:24
antey1969 написав: flyman написав:
Макс, ходив на перегляд?
Там нагло требуют предоплату и стены хлипкие, лендлорд легко вломится даже без болгарки. Не его вариант.
Там плинтуса не скрытого монтажа
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Додано: Пон 16 лис, 2020 15:24
Vlad442 написав: Kostia написав: Vlad442 написав:
Чуть ли не впервые в истории доллар не выглядит "тихой гаванью" в глазах пересичных.
Влад, откуда вывод что доллар не тихая гавань для пересичных? Какие аргументы? Лично я вижу только то, что все закупаются валютой
Когда этой валюты становится на руках достаточно много, люди переходят на следующий этап - куда бы ее вложить. Некоторые даже беспокоятся - вдруг все эти пандемии приведут к перетряске мирового порядка, вспоминают рубли, вклады в Сбербанке.
Я не утверждаю, что все бегут на КРЖН избавляться от ненужных долларов, но какое-то влияние этого фактора есть. Люди сидели весной, потирали руки в надежде скупать однухи стояками. Пришла весна, долларов у кого-то стало больше, а ждать стало хотеться меньше.
Ще може бути причина несподіваного росту, те що євро виросло більше як на 10% відносно долара. І тут з одного боку заробітчани із єврами, з іншого боку "крах долара". Тому одні фіксують "профіт" інші "запобігаються"
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Додано: Пон 16 лис, 2020 15:29
Долярчик написав:
А я знову підсумую останні сторінки гілки:
"Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає!"©
дєнєг нєт, но вьі дєржитєсь (хотєлкі на бітон)
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Додано: Пон 16 лис, 2020 15:40
Vlad442 написав:
При том, что аренда внезапно оказалась самым доходным способом вложения, интерес людей к недвижимости понятен.
Даже если не спорить с этой натяжкой - чем выше инвестиционный спрос на бетон для аренды, тем ниже доходность аренды. Количество арендаторов эти процессы никак не меняют, поэтому конкуренция за них увеличивается. И не забывайте о макро-факторах, которым вы не уделяете необходимого внимания - на фоне роста безработицы количество платежеспособных арендаторов уменьшается
Vlad442 написав:
Чуть ли не впервые в истории доллар не выглядит "тихой гаванью" в глазах пересичных.
Ага, именно поэтому портфель долларовых депозитов растет в то время, как вложения в недвижимость упали (судя по вашему же утверждению о падении объемов предложения). Или трусы, или крестик (с)
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Додано: Пон 16 лис, 2020 15:46
Vlad442 написав:
Какова вероятность что что-то из вышеперечисленного может произойти с квартирой?
Хэаркат (падение цены) - вполне возможен. Все остальное - очень маловероятно
Реальный бетон с документами не упадет в ноль. В Крыму квартиры подорожали. Даже в Донецке их продают за немаленькие, как для обстоятельств, деньги.
При том, что аренда внезапно оказалась самым доходным способом вложения, интерес людей к недвижимости понятен.
Вероятность войны с Россией и бомбардировки Киева отнюдь не нулевой вариант. Путин еще более менее адекватен, но там следующий может быть вполне агрессивным императором.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 15:47
Serg-ik написав: drevlyanin написав:
Многие собственники рассчитывают решить все свои проблемы за счет продажи единственной, принадлежащей им квартиры, потому дофига объявлений с завышенными хотелками. Застройщику же нужно продать сотни квартир и он вынужден ставить цену по рынку (в большинстве случаев), т.к. он не может строить не продавая.
А еще есть Киевгорстрой, который строит печальное жильё и продаёт его по невменяемым ценам
Серж, Вы становитесь похожим на раннего Макса.
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