Додано: Пон 16 лис, 2020 15:40

Vlad442 написав: При том, что аренда внезапно оказалась самым доходным способом вложения, интерес людей к недвижимости понятен.

При том, что аренда внезапно оказалась самым доходным способом вложения, интерес людей к недвижимости понятен.

Vlad442 написав: Чуть ли не впервые в истории доллар не выглядит "тихой гаванью" в глазах пересичных. Чуть ли не впервые в истории доллар не выглядит "тихой гаванью" в глазах пересичных.

Даже если не спорить с этой натяжкой - чем выше инвестиционный спрос на бетон для аренды, тем ниже доходность аренды. Количество арендаторов эти процессы никак не меняют, поэтому конкуренция за них увеличивается. И не забывайте о макро-факторах, которым вы не уделяете необходимого внимания - на фоне роста безработицы количество платежеспособных арендаторов уменьшаетсяАга, именно поэтому портфель долларовых депозитов растет в то время, как вложения в недвижимость упали (судя по вашему же утверждению о падении объемов предложения). Или трусы, или крестик (с)