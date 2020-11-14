Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав: Чуть ли не впервые в истории доллар не выглядит "тихой гаванью" в глазах пересичных.
Влад, откуда вывод что доллар не тихая гавань для пересичных? Какие аргументы? Лично я вижу только то, что все закупаются валютой
Скупают как средство накопления. Чтоб накопить и определенную сумму и купить что-то нужное. Еще в качестве оперативного резервного фонда. Как средство сбережения, тем более долгосрочного, использовать доллар крайне неразумно. Он не сохраняется. Он теряет свою покупательную способность. Я уже приводил тут данные, что за последние 10 лет он потеял 50% своей покупательной способности. И это не только доллар плохой. Все бумажные необеспеченные деньги плохие. Без исключения. И над ними нависла огромная угроза. А какая угроза? Докладываю. Всего в мире $75 тлн. денег в обращении. Они худо-бедно хоть чем-то обеспечены - товарами, землей, ресурсами земли, недвижимостью и т.д. А деривативов и пр., т.е. денег под ожидания и обещания, выпущено на $650 трлн., которые гуляют наравне с обеспеченными деньгами и могут в случае катаклизьмов тоже оказаться на товарном рынке. Ведь далеко не все ожидания и обещания сбываются.
striped написав:Валютные ОВГЗ для бетонных сумм я так понимаю очень даже вариант даже для пересичного.
Смотри информацию про последнюю реструктуризацию
Сразу видно, что со знанием дела говоришь - по валютным ОВГЗ ни единой реструктуризации в истории не было Была в 2015-м реструктуризация внешнего долга - суверенных долларовых евробондов. Инвесторы получили в обмен на бумаги фиксированной доходности бумаги переменной доходности, которые даже сейчас торгуются по 97% номинала, а до кризиса их можно было окэшить в большой плюс.
Инвесторам Аркады о таком счастье даже мечтать не приходится. Долги государства всегда имеют меньший риск, чем какие-либо другие вложения в него - будь то недвижимость, прямые, портфельные инвестиции, или депозиты коммерческих банков
«Ми просто просимо оглянутися навколо себе і знайти інші додаткові джерела доходу, де можна заробляти під час карантину, - з дому, онлайн, дистанційно, надаючи дистанційні послуги на винос, на вивіз і тому подібне", - сказала заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак
Но выход есть!
Микичак запропонувала малому бізнесу "перетворювати проблеми у нові можливості, як це роками роблять медики в поліклініках, не маючи ресурсу, з жебрацькою заробітною платою, але максимально надаючи якісні медичні послуги кожному громадянину".
Дальше, из серии «еб@ть копать»
Крім того, за її словами, тимчасові робочі місця для підприємців готові надати лікарні.
Микичак зазначила, що наразі лікарні та центри медичної допомоги потребують "сильних і здорових робочих рук": економістів, бухгалтерів, санітарів, техніків, працівників пральні і кухні, електриків, водіїв, сторожів, вахтерів, різноробів тощо.
Комментарии излишни. Бурные продолжительные аплодисменты переходящие в овацию.
собсно, средний класс будет беднеть, никто им помогать не будет
airmax78 написав:Насколько комфортно Вы себя чувствуете с валютными ОВГЗ страны, которая мало того что на постоянном подсосе у МВФ, но еще и висит под риском срыва программы? При этом одни из самых влиятельных людей в этой стране делают все, что программа сорвалась. "Дефолт - это ж не конец света"(с)
Надо же - а с 2014-го до 2019-й ты так не говорил, хотя и тогда мы находились на постоянном подсосе у МВФ (причем большем, чем сегодня), были сорваны 2 программы сотрудничества с ним и допущен 1 технический дефолт.
Ну и дончане могут тебе на личном опыте рассказать, какой "тихой гаванью" может быть недвижимость... Грамотно Zebra написал - крамольно, но грамотно! Риски на то и риски, чтобы их оценивать и митигировать, а не игнорировать в надежде на то, что пронесет
Vlad442 написав: Чуть ли не впервые в истории доллар не выглядит "тихой гаванью" в глазах пересичных.
Влад, откуда вывод что доллар не тихая гавань для пересичных? Какие аргументы? Лично я вижу только то, что все закупаются валютой
Загон оленей на слухах о крахе доллара уже не первый. То ли в 2012-м, то ли в 2013-м такое уже было. Об успехах не знаю, но народ у нас податливый - не исключаю, что частично и ведутся. Даже на финансовом форуме хоронильщики доллара имеют свою аудиторию
барабашов написав:Ты хоть напишешь сколько окон у тебя в квартире? Ни одного раза не видел однуху с тремя раздельными окнами, так чтоб между ними можно было впихнуть полноценную стену(хоть из гипсокартона) между комнатами
Ладно, ловіть! В кухні-студії було, наче, одне вікно(~3,30ширина на 2,50висота) але розділене грубим алюмінієвим профілем(10см) між кожним на ТРИ вікна!
От я 2 віділив до кімнати, а 1 до кухні. Відділив 10см блоком!
zРадио написав:Загон оленей на слухах о крахе доллара уже не первый. То ли в 2012-м, то ли в 2013-м такое уже было. Об успехах не знаю, но народ у нас податливый - не исключаю, что частично и ведутся. Даже на финансовом форуме хоронильщики доллара имеют свою аудиторию
А при чем тут именно КРАХ доллара? Мы говорим о том, что доллар начинает терять свою покупательную способность ускоренными темпами. И в ближайшее время может ускориться еще больше. Моя з/п в долларах ежегодно повышается минимум на 2-3%, но с каждым годом жизнь становится всё скромнее.
А я чувствую, что все мне нравится в Уно Сити, но не лежит душа почему-то. Почему - не мог понять. Ведь предлагали мне встрять по 830 еще когда был выбор любых квартир и этажей. Что-то остановило. Теперь понятно.
«Ми просто просимо оглянутися навколо себе і знайти інші додаткові джерела доходу, де можна заробляти під час карантину, - з дому, онлайн, дистанційно, надаючи дистанційні послуги на винос, на вивіз і тому подібне", - сказала заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак
Но выход есть!
Микичак запропонувала малому бізнесу "перетворювати проблеми у нові можливості, як це роками роблять медики в поліклініках, не маючи ресурсу, з жебрацькою заробітною платою, але максимально надаючи якісні медичні послуги кожному громадянину".
Дальше, из серии «еб@ть копать»
Крім того, за її словами, тимчасові робочі місця для підприємців готові надати лікарні.
Микичак зазначила, що наразі лікарні та центри медичної допомоги потребують "сильних і здорових робочих рук": економістів, бухгалтерів, санітарів, техніків, працівників пральні і кухні, електриків, водіїв, сторожів, вахтерів, різноробів тощо.
Комментарии излишни. Бурные продолжительные аплодисменты переходящие в овацию.
собсно, средний класс будет беднеть, никто им помогать не будет
Serg-ik написав:А еще есть Киевгорстрой, который строит печальное жильё и продаёт его по невменяемым ценам
Серж, Вы становитесь похожим на раннего Макса.
я не менялся. Кто-то сегодня высказался по поводу гетто на Каховской от КГС Я добавлю, что менеджер КГС мне лично сказал, что квартиру в одном не до конца проданном ЖК от КГС он не советует, потому что там проблемы с крышей. Течет.