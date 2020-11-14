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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5601560256035604

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 209
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:21

  Долярчик написав:
  барабашов написав:Ты хоть напишешь сколько окон у тебя в квартире?
Ни одного раза не видел однуху с тремя раздельными окнами, так чтоб между ними можно было впихнуть полноценную стену(хоть из гипсокартона) между комнатами

Ладно, ловіть!
В кухні-студії було, наче, одне вікно(~3,30ширина на 2,50висота) але розділене грубим алюмінієвим профілем(10см) між кожним на ТРИ вікна!

От я 2 віділив до кімнати, а 1 до кухні. Відділив 10см блоком!Зображення

Капэць... и какая ширина комнат получилась?
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:22

  Serg-ik написав:
  rjkz написав:
  Serg-ik написав:А еще есть Киевгорстрой, который строит печальное жильё и продаёт его по невменяемым ценам


Серж, Вы становитесь похожим на раннего Макса.

я не менялся.
Кто-то сегодня высказался по поводу гетто на Каховской от КГС
Я добавлю, что менеджер КГС мне лично сказал, что квартиру в одном не до конца проданном ЖК от КГС он не советует, потому что там проблемы с крышей. Течет.

На Обуховской. Ну ОК, течет. И что, жильцы не в состоянии крышу отремонтировать? Это ж не лифт новый купить.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:23

Все буде добре!©

  барабашов написав:И где у тебя дети и ты с женой спать будете, в разных хоть комнатах?

На моменті, то старший спить у цій меншій кімнаті, а я з жінкою і молодшим(ще 2р. він немає) в більшій кімнаті.
А як пібдросте молодший, то будуть на двох окремих диванах спати в більшій кімнаті, а я з жінкою переберемось в меншу кімнату.
А "накрайняк", в моїй кухні-студії є ще диван! :)

п. с.
Хоч діти швидко ростуть - але батя не збавляє темп купувати однухи їм/собі ;)
Тож, вже наступна скоро на підході..... ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:23

  Libo написав:А при чем тут именно КРАХ доллара? :roll:
Мы говорим о том, что доллар начинает терять свою покупательную способность ускоренными темпами. И в ближайшее время может ускориться еще больше.
Моя з/п в долларах ежегодно повышается минимум на 2-3%, но с каждым годом жизнь становится всё скромнее. :oops:


Притом, что о нем говорят ) Инфляцией доллара ты пересичных не испугаешь. Ее в Украине с 2008-го не было и не предвидится. Еще ни один долгосрочный инвестор в долларовый кэш не остался в дураках по сравнению с инвестором в бетон или другие общедоступные украинские инструменты. В мире инфляции доллара тоже нет - не путай взлет в цене инновационных компаний США с обесцениваем доллара. Больше он ни к чему не падает - золото растет в любой кризис, а тут еще и Базель-3 дал ускорение
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:31

airmax78
~ 2,20
Загалом ~ 9м2

Скажете мало?
А я в тещі перших 5 років тіснився в ТРЬОХ на 9м2!!!

А тут ціла кімната на одного малого!

Так що все відносно! ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:31

  zРадио написав:[
Сразу видно, что со знанием дела говоришь - по валютным ОВГЗ ни единой реструктуризации в истории не был.


Даже не хочу тратить время на изучение этого вопроса. Что ни день, то марш обманутых вкладчиков, то обманутых дольщиков, то марш пустых кастрюль, то что-то рэкет отжал, то ищут миллиарды рефайнеса, то банки ворам возвращают. А апофеоз всего этого - незаконное обогащение считать законным - в этом доме грабёж по конституции разрешён и приветствуется. :shock: Идите нах. :oops: Без меня. Я найду применение своим деньгам. :P
Libo
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