Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Ты хоть напишешь сколько окон у тебя в квартире? Ни одного раза не видел однуху с тремя раздельными окнами, так чтоб между ними можно было впихнуть полноценную стену(хоть из гипсокартона) между комнатами
Ладно, ловіть! В кухні-студії було, наче, одне вікно(~3,30ширина на 2,50висота) але розділене грубим алюмінієвим профілем(10см) між кожним на ТРИ вікна!
От я 2 віділив до кімнати, а 1 до кухні. Відділив 10см блоком!
Serg-ik написав:А еще есть Киевгорстрой, который строит печальное жильё и продаёт его по невменяемым ценам
Серж, Вы становитесь похожим на раннего Макса.
я не менялся. Кто-то сегодня высказался по поводу гетто на Каховской от КГС Я добавлю, что менеджер КГС мне лично сказал, что квартиру в одном не до конца проданном ЖК от КГС он не советует, потому что там проблемы с крышей. Течет.
На Обуховской. Ну ОК, течет. И что, жильцы не в состоянии крышу отремонтировать? Это ж не лифт новый купить.
барабашов написав:И где у тебя дети и ты с женой спать будете, в разных хоть комнатах?
На моменті, то старший спить у цій меншій кімнаті, а я з жінкою і молодшим(ще 2р. він немає) в більшій кімнаті. А як пібдросте молодший, то будуть на двох окремих диванах спати в більшій кімнаті, а я з жінкою переберемось в меншу кімнату. А "накрайняк", в моїй кухні-студії є ще диван!
п. с. Хоч діти швидко ростуть - але батя не збавляє темп купувати однухи їм/собі Тож, вже наступна скоро на підході.....
Libo написав:А при чем тут именно КРАХ доллара? Мы говорим о том, что доллар начинает терять свою покупательную способность ускоренными темпами. И в ближайшее время может ускориться еще больше. Моя з/п в долларах ежегодно повышается минимум на 2-3%, но с каждым годом жизнь становится всё скромнее.
Притом, что о нем говорят ) Инфляцией доллара ты пересичных не испугаешь. Ее в Украине с 2008-го не было и не предвидится. Еще ни один долгосрочный инвестор в долларовый кэш не остался в дураках по сравнению с инвестором в бетон или другие общедоступные украинские инструменты. В мире инфляции доллара тоже нет - не путай взлет в цене инновационных компаний США с обесцениваем доллара. Больше он ни к чему не падает - золото растет в любой кризис, а тут еще и Базель-3 дал ускорение
zРадио написав:[ Сразу видно, что со знанием дела говоришь - по валютным ОВГЗ ни единой реструктуризации в истории не был.
Даже не хочу тратить время на изучение этого вопроса. Что ни день, то марш обманутых вкладчиков, то обманутых дольщиков, то марш пустых кастрюль, то что-то рэкет отжал, то ищут миллиарды рефайнеса, то банки ворам возвращают. А апофеоз всего этого - незаконное обогащение считать законным - в этом доме грабёж по конституции разрешён и приветствуется. Идите нах. Без меня. Я найду применение своим деньгам.