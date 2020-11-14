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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 209
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:21

  Долярчик написав:
  барабашов написав:Ты хоть напишешь сколько окон у тебя в квартире?
Ни одного раза не видел однуху с тремя раздельными окнами, так чтоб между ними можно было впихнуть полноценную стену(хоть из гипсокартона) между комнатами

Ладно, ловіть!
В кухні-студії було, наче, одне вікно(~3,30ширина на 2,50висота) але розділене грубим алюмінієвим профілем(10см) між кожним на ТРИ вікна!

От я 2 віділив до кімнати, а 1 до кухні. Відділив 10см блоком!Зображення

Капэць... и какая ширина комнат получилась?
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:22

  Serg-ik написав:
  rjkz написав:
  Serg-ik написав:А еще есть Киевгорстрой, который строит печальное жильё и продаёт его по невменяемым ценам


Серж, Вы становитесь похожим на раннего Макса.

я не менялся.
Кто-то сегодня высказался по поводу гетто на Каховской от КГС
Я добавлю, что менеджер КГС мне лично сказал, что квартиру в одном не до конца проданном ЖК от КГС он не советует, потому что там проблемы с крышей. Течет.

На Обуховской. Ну ОК, течет. И что, жильцы не в состоянии крышу отремонтировать? Это ж не лифт новый купить.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:23

Все буде добре!©

  барабашов написав:И где у тебя дети и ты с женой спать будете, в разных хоть комнатах?

На моменті, то старший спить у цій меншій кімнаті, а я з жінкою і молодшим(ще 2р. він немає) в більшій кімнаті.
А як пібдросте молодший, то будуть на двох окремих диванах спати в більшій кімнаті, а я з жінкою переберемось в меншу кімнату.
А "накрайняк", в моїй кухні-студії є ще диван! :)

п. с.
Хоч діти швидко ростуть - але батя не збавляє темп купувати однухи їм/собі ;)
Тож, вже наступна скоро на підході..... ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:23

  Libo написав:А при чем тут именно КРАХ доллара? :roll:
Мы говорим о том, что доллар начинает терять свою покупательную способность ускоренными темпами. И в ближайшее время может ускориться еще больше.
Моя з/п в долларах ежегодно повышается минимум на 2-3%, но с каждым годом жизнь становится всё скромнее. :oops:


Притом, что о нем говорят ) Инфляцией доллара ты пересичных не испугаешь. Ее в Украине с 2008-го не было и не предвидится. Еще ни один долгосрочный инвестор в долларовый кэш не остался в дураках по сравнению с инвестором в бетон или другие общедоступные украинские инструменты. В мире инфляции доллара тоже нет - не путай взлет в цене инновационных компаний США с обесцениваем доллара. Больше он ни к чему не падает - золото растет в любой кризис, а тут еще и Базель-3 дал ускорение
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:31

airmax78
~ 2,20
Загалом ~ 9м2

Скажете мало?
А я в тещі перших 5 років тіснився в ТРЬОХ на 9м2!!!

А тут ціла кімната на одного малого!

Так що все відносно! ;)
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 16 лис, 2020 16:32, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:31

  zРадио написав:[
Сразу видно, что со знанием дела говоришь - по валютным ОВГЗ ни единой реструктуризации в истории не был.


Даже не хочу тратить время на изучение этого вопроса. Что ни день, то марш обманутых вкладчиков, то обманутых дольщиков, то марш пустых кастрюль, то что-то рэкет отжал, то ищут миллиарды рефайнеса, то банки ворам возвращают. А апофеоз всего этого - незаконное обогащение считать законным - в этом доме грабёж по конституции разрешён и приветствуется. :shock: Идите нах. :oops: Без меня. Я найду применение своим деньгам. :P
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:32

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:При том, что аренда внезапно оказалась самым доходным способом вложения, интерес людей к недвижимости понятен.


Даже если не спорить с этой натяжкой - чем выше инвестиционный спрос на бетон для аренды, тем ниже доходность аренды. Количество арендаторов эти процессы никак не меняют, поэтому конкуренция за них увеличивается. И не забывайте о макро-факторах, которым вы не уделяете необходимого внимания - на фоне роста безработицы количество платежеспособных арендаторов уменьшается

Вести с полей. Квартиры в облцентре уверенно пересдаются по ценам выше докорантинных. При этом чем лучше состояние квартиры, тем больший прирост цены.
В Киеве освободилась квартира, которая была сдана в мае с дисконтом 15% от февральской цены. Пересдалась очень быстро по февральской цене. Справедливости ради нужно отметить, что новые пересдачи в феврале были +5% от той, что платили мои арендаторы.
  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Чуть ли не впервые в истории доллар не выглядит "тихой гаванью" в глазах пересичных.


Ага, именно поэтому портфель долларовых депозитов растет в то время, как вложения в недвижимость упали (судя по вашему же утверждению о падении объемов предложения). Или трусы, или крестик (с)

Вывод. Долларов у людей становится больше. Кто-то в матрас, кто-то на депозит, кто-то в бетон.
Почему долларов становится больше - для ответа на этот вопрос можно писать много страниц, но это будет догадки, а не аналитика.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:На Обуховской. Ну ОК, течет. И что, жильцы не в состоянии крышу отремонтировать? Это ж не лифт новый купить.

Не угадали. Значит есть 2 ЖК, как минимум, в которых течёт.
Это, как я понимаю, для Вас нормально: диванчик в холле, подставочки под кондиционеры должны быть и ровными рядами, а крыша пусть течёт.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:38

  Zebra написав:
  Vlad442 написав:Реальный бетон с документами не упадет в ноль. В Крыму квартиры подорожали. Даже в Донецке их продают за немаленькие, как для обстоятельств, деньги.
При том, что аренда внезапно оказалась самым доходным способом вложения, интерес людей к недвижимости понятен.

Вероятность войны с Россией и бомбардировки Киева отнюдь не нулевой вариант. Путин еще более менее адекватен, но там следующий может быть вполне агрессивным императором.

Не нулевой, но при каких шансах вы поставили бы на такой вариант? 1 к 10000?
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Долги государства всегда имеют меньший риск, чем какие-либо другие вложения в него - будь то недвижимость, прямые, портфельные инвестиции, или депозиты коммерческих банков

У родителей после распада Союза осталась квартира и сберкнижка, с суммой эквивалентной кооперативной квартире. Что сейчас более ликвидно?
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