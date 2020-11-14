Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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барабашов написав:Ты хоть напишешь сколько окон у тебя в квартире? Ни одного раза не видел однуху с тремя раздельными окнами, так чтоб между ними можно было впихнуть полноценную стену(хоть из гипсокартона) между комнатами
Ладно, ловіть! В кухні-студії було, наче, одне вікно(~3,30ширина на 2,50висота) але розділене грубим алюмінієвим профілем(10см) між кожним на ТРИ вікна!
От я 2 віділив до кімнати, а 1 до кухні. Відділив 10см блоком!
Serg-ik написав:А еще есть Киевгорстрой, который строит печальное жильё и продаёт его по невменяемым ценам
Серж, Вы становитесь похожим на раннего Макса.
я не менялся. Кто-то сегодня высказался по поводу гетто на Каховской от КГС Я добавлю, что менеджер КГС мне лично сказал, что квартиру в одном не до конца проданном ЖК от КГС он не советует, потому что там проблемы с крышей. Течет.
На Обуховской. Ну ОК, течет. И что, жильцы не в состоянии крышу отремонтировать? Это ж не лифт новый купить.
барабашов написав:И где у тебя дети и ты с женой спать будете, в разных хоть комнатах?
На моменті, то старший спить у цій меншій кімнаті, а я з жінкою і молодшим(ще 2р. він немає) в більшій кімнаті. А як пібдросте молодший, то будуть на двох окремих диванах спати в більшій кімнаті, а я з жінкою переберемось в меншу кімнату. А "накрайняк", в моїй кухні-студії є ще диван!
п. с. Хоч діти швидко ростуть - але батя не збавляє темп купувати однухи їм/собі Тож, вже наступна скоро на підході.....
Libo написав:А при чем тут именно КРАХ доллара? Мы говорим о том, что доллар начинает терять свою покупательную способность ускоренными темпами. И в ближайшее время может ускориться еще больше. Моя з/п в долларах ежегодно повышается минимум на 2-3%, но с каждым годом жизнь становится всё скромнее.
Притом, что о нем говорят ) Инфляцией доллара ты пересичных не испугаешь. Ее в Украине с 2008-го не было и не предвидится. Еще ни один долгосрочный инвестор в долларовый кэш не остался в дураках по сравнению с инвестором в бетон или другие общедоступные украинские инструменты. В мире инфляции доллара тоже нет - не путай взлет в цене инновационных компаний США с обесцениваем доллара. Больше он ни к чему не падает - золото растет в любой кризис, а тут еще и Базель-3 дал ускорение
zРадио написав:[ Сразу видно, что со знанием дела говоришь - по валютным ОВГЗ ни единой реструктуризации в истории не был.
Даже не хочу тратить время на изучение этого вопроса. Что ни день, то марш обманутых вкладчиков, то обманутых дольщиков, то марш пустых кастрюль, то что-то рэкет отжал, то ищут миллиарды рефайнеса, то банки ворам возвращают. А апофеоз всего этого - незаконное обогащение считать законным - в этом доме грабёж по конституции разрешён и приветствуется. Идите нах. Без меня. Я найду применение своим деньгам.
Vlad442 написав:При том, что аренда внезапно оказалась самым доходным способом вложения, интерес людей к недвижимости понятен.
Даже если не спорить с этой натяжкой - чем выше инвестиционный спрос на бетон для аренды, тем ниже доходность аренды. Количество арендаторов эти процессы никак не меняют, поэтому конкуренция за них увеличивается. И не забывайте о макро-факторах, которым вы не уделяете необходимого внимания - на фоне роста безработицы количество платежеспособных арендаторов уменьшается
Вести с полей. Квартиры в облцентре уверенно пересдаются по ценам выше докорантинных. При этом чем лучше состояние квартиры, тем больший прирост цены. В Киеве освободилась квартира, которая была сдана в мае с дисконтом 15% от февральской цены. Пересдалась очень быстро по февральской цене. Справедливости ради нужно отметить, что новые пересдачи в феврале были +5% от той, что платили мои арендаторы.
zРадио написав:
Vlad442 написав:Чуть ли не впервые в истории доллар не выглядит "тихой гаванью" в глазах пересичных.
Ага, именно поэтому портфель долларовых депозитов растет в то время, как вложения в недвижимость упали (судя по вашему же утверждению о падении объемов предложения). Или трусы, или крестик (с)
Вывод. Долларов у людей становится больше. Кто-то в матрас, кто-то на депозит, кто-то в бетон. Почему долларов становится больше - для ответа на этот вопрос можно писать много страниц, но это будет догадки, а не аналитика.
Vlad442 написав:Реальный бетон с документами не упадет в ноль. В Крыму квартиры подорожали. Даже в Донецке их продают за немаленькие, как для обстоятельств, деньги. При том, что аренда внезапно оказалась самым доходным способом вложения, интерес людей к недвижимости понятен.
Вероятность войны с Россией и бомбардировки Киева отнюдь не нулевой вариант. Путин еще более менее адекватен, но там следующий может быть вполне агрессивным императором.
Не нулевой, но при каких шансах вы поставили бы на такой вариант? 1 к 10000?