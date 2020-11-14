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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 лис, 2020 16:45
zРадио написав:
Инфляцией доллара ты пересичных не испугаешь. Ее в Украине с 2008-го не было и не предвидится.
Во-первых, я не пугаю, я просто констатирую факт.
В-вторых, долларовая инфляция есть везде. Просто по сравнению с 2008-м вы стали меньше получать и намного скромнее жить. Вот и иллюзия, что раньше на тыщу жил, и сейчас тыщи хватает. Но если вы вспомните и сравните цены на базаре с тем временем, вы прозреете. Постарайтесь, кило картофана, мяса, пивнык? А газ, квартплата, бензин, лекарства, сигареты, бухло?
Воспроизведите в левом столбике сколько в долларах в 2008-м, а в правом сколько сейчас.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 16:47
Vlad442
Гривневая цена аренды отыграна, не спорю. Но вы немного кривите душой, ведь с февраля уже почти год прошел. Какой прирост давала цена аренды прошлые годы - 10-15%/в год? И это при стабильном долларе. За последний же год гривневая цена стабильна, а в долларах потеряла 10%. Плюс весенне-летнее проседание сгрызло еще минимум 10% годовых доходов.
Разницу ощущаете - 2016-2019 гг прирост долларовых доходов аренды на 10%-15%, 2020-й - обвал долларовых доходов аренды на 20%. Если это не смена тренда, то что? Вы уже ошиблись в мае, рассуждая о том, что "апрель - просто плохой месяц". А просто плохим оказался целый год. Сейчас вы тешите себя иллюзиями, что "2020 - просто плохой год", но уверяю - вас и 2021-2022 гг неприятно удивят...
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в Пон 16 лис, 2020 16:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 16:50
rjkz написав:
В США сейчас ипотека меньше чем под 3%. Правда аннуитет.
Но на 30 лет.
Досрочное погашение возможно ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Пон 16 лис, 2020 16:52
Хомякоид написав: rjkz написав:
В США сейчас ипотека меньше чем под 3%. Правда аннуитет.
Но на 30 лет.
Досрочное погашение возможно ?
Ну конечно. Без всяких штрафных санкций и прочих ограничений.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 16:56
zРадио написав: airmax78 написав:
Насколько комфортно Вы себя чувствуете с валютными ОВГЗ страны, которая мало того что на постоянном подсосе у МВФ, но еще и висит под риском срыва программы? При этом одни из самых влиятельных людей в этой стране делают все, что программа сорвалась. "Дефолт - это ж не конец света"(с)
Надо же - а с 2014-го до 2019-й ты так не говорил, хотя и тогда мы находились на постоянном подсосе у МВФ (причем большем, чем сегодня), были сорваны 2 программы сотрудничества с ним и допущен 1 технический дефолт.
Ну и дончане могут тебе на личном опыте рассказать, какой "тихой гаванью" может быть недвижимость... Грамотно Zebra
написал - крамольно, но грамотно! Риски на то и риски, чтобы их оценивать и митигировать, а не игнорировать в надежде на то, что пронесет
Так и самих валютных ОВГЗ до конца 2011 не было. И до 2014 они так особой популярностью пользоваться и не стали. Нечего было в 2014м реструктуризировать по валютным ОВГЗ. А будет что реструктуризировать - будь уверен - за этим не заржавеет. Ну и опять же, ты по ним гришу получишь, а не валюту. А потом пойди ее еще конвертни, если на рынке паника начнется.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 17:02
Vlad442 написав: zРадио написав:
Долги государства всегда имеют меньший риск, чем какие-либо другие вложения в него - будь то недвижимость, прямые, портфельные инвестиции, или депозиты коммерческих банков
У родителей после распада Союза осталась квартира и сберкнижка, с суммой эквивалентной кооперативной квартире. Что сейчас более ликвидно?
Вы же сами ответили на свой вопрос - пока государство существовало, стоимость инвестиционных инструментов была эквивалентной. Когда перестало существовать, обесценился и его долг. Прогнозируете развал США? Ок, в такой случае попытайтесь спрогнозировать и все, что с ним придет в наши края. Киевский бетон в этом случае в твердом эквиваленте (которым в этом случае будет, вероятно, золото) будет стоить еще меньше, чем в 90-е. Вывод, надеюсь, сами сделаете об инвестиционных приоритетах
Востаннє редагувалось zРадио
в Пон 16 лис, 2020 17:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 17:02
zРадио написав: Vlad442 написав:
При том, что аренда внезапно оказалась самым доходным способом вложения, интерес людей к недвижимости понятен.
Даже если не спорить с этой натяжкой - чем выше инвестиционный спрос на бетон для аренды, тем ниже доходность аренды. Количество арендаторов эти процессы никак не меняют, поэтому конкуренция за них увеличивается. И не забывайте о макро-факторах, которым вы не уделяете необходимого внимания - на фоне роста безработицы количество платежеспособных арендаторов уменьшается
Vlad442 написав:
Чуть ли не впервые в истории доллар не выглядит "тихой гаванью" в глазах пересичных.
Ага, именно поэтому портфель долларовых депозитов растет в то время, как вложения в недвижимость упали (судя по вашему же утверждению о падении объемов предложения). Или трусы, или крестик (с)
Пропустив комент Влада, про самий дохідну оренду.
Як сказати, минулого року деподоходи дали десь чистими в $ 18%+, цього року буде приблизно 4.5..5%, залежно від курсу гривня\долар
Перед тим було три роки підряд приблизно 8%, 7%, 6%
А в 2014..2015 деподавало мінус через девал та банкопад. Але і нерухомість тоді летіла каменем вниз.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 17:06
airmax78 написав:
Ну и опять же, ты по ним гришу получишь, а не валюту. А потом пойди ее еще конвертни, если на рынке паника начнется.
Еще один специалист со знанием дела заговорил - долларовые ОВГЗ приобретаются за гривну по курсу, а экспирируются - в долларах. И номинал, и купон. Не благодари
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Додано: Пон 16 лис, 2020 17:07
Libo написав: Kostia написав: Vlad442 написав:
Чуть ли не впервые в истории доллар не выглядит "тихой гаванью" в глазах пересичных.
Влад, откуда вывод что доллар не тихая гавань для пересичных? Какие аргументы? Лично я вижу только то, что все закупаются валютой
Скупают как средство накопления. Чтоб накопить и определенную сумму и купить что-то нужное. Еще в качестве оперативного резервного фонда. Как средство сбережения, тем более долгосрочного, использовать доллар крайне неразумно. Он не сохраняется. Он теряет свою покупательную способность. Я уже приводил тут данные, что за последние 10 лет он потеял 50% своей покупательной способности. И это не только доллар плохой. Все бумажные необеспеченные деньги плохие. Без исключения. И над ними нависла огромная угроза. А какая угроза?
Докладываю.
Всего в мире $75 тлн. денег в обращении. Они худо-бедно хоть чем-то обеспечены - товарами, землей, ресурсами земли, недвижимостью и т.д. А деривативов и пр., т.е. денег под ожидания и обещания, выпущено на $650 трлн., которые гуляют наравне с обеспеченными деньгами и могут в случае катаклизьмов тоже оказаться на товарном рынке. Ведь далеко не все ожидания и обещания сбываются.
10 років при інфляції щорічно близько 2%, ну максимум 30% вийде прохудання долара.
За цей час на депозитах сумму можна було, подвоїти.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 17:12
zРадио написав:
Вы же сами ответили на свой вопрос - пока государство существовало, стоимость инвестиционных инструментов была эквивалентной. Когда перестало существовать, обесценился и его долг. Прогнозируете развал США?
Почитай эконом историю, неуч. Сколько раз в истории было, когда госудаство инфлировало свой долг и потом фактически избавлялось от него за счет введения новых денег.
От обязательств по совдеповским книжкам никто не отказывался, но с серьезным видом заплатили по ним уже гривной в размере курвам на смех. И отвяжитесь.
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