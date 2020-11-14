Libo написав:

Kostia написав: Vlad442 написав: Чуть ли не впервые в истории доллар не выглядит "тихой гаванью" в глазах пересичных. Чуть ли не впервые в истории доллар не выглядит "тихой гаванью" в глазах пересичных.

Влад, откуда вывод что доллар не тихая гавань для пересичных? Какие аргументы? Лично я вижу только то, что все закупаются валютой Влад, откуда вывод что доллар не тихая гавань для пересичных? Какие аргументы? Лично я вижу только то, что все закупаются валютой

Скупают как средство накопления. Чтоб накопить и определенную сумму и купить что-то нужное. Еще в качестве оперативного резервного фонда. Как средство сбережения, тем более долгосрочного, использовать доллар крайне неразумно. Он не сохраняется. Он теряет свою покупательную способность. Я уже приводил тут данные, что за последние 10 лет он потеял 50% своей покупательной способности. И это не только доллар плохой. Все бумажные необеспеченные деньги плохие. Без исключения. И над ними нависла огромная угроза. А какая угроза?Докладываю.Всего в мире $75 тлн. денег в обращении. Они худо-бедно хоть чем-то обеспечены - товарами, землей, ресурсами земли, недвижимостью и т.д. А деривативов и пр., т.е. денег под ожидания и обещания, выпущено на $650 трлн., которые гуляют наравне с обеспеченными деньгами и могут в случае катаклизьмов тоже оказаться на товарном рынке. Ведь далеко не все ожидания и обещания сбываются.