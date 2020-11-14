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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 16 лис, 2020 17:22
Libo написав: zРадио написав:
Инфляцией доллара ты пересичных не испугаешь. Ее в Украине с 2008-го не было и не предвидится.
Во-первых, я не пугаю, я просто констатирую факт.
В-вторых, долларовая инфляция есть везде. Просто по сравнению с 2008-м вы стали меньше получать и намного скромнее жить. Вот и иллюзия, что раньше на тыщу жил, и сейчас тыщи хватает. Но если вы вспомните и сравните цены на базаре с тем временем, вы прозреете. Постарайтесь, кило картофана, мяса, пивнык? А газ, квартплата, бензин, лекарства, сигареты, бухло?
Воспроизведите в левом столбике сколько в долларах в 2008-м, а в правом сколько сейчас.
в 90х дохід в 100уе. були "нормальні бабки", будем рахувати інфляцію?
скільки буде: 500% чи 1000%?
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Додано: Пон 16 лис, 2020 17:27
flyman написав:
10 років при інфляції щорічно близько 2%, ну максимум 30% вийде прохудання долара.
За цей час на депозитах сумму можна було, подвоїти.
Экономисты посчитали, что доллар обесценился за 10 лет на 50%.
Надо говорить, в украинских банках
"за цей час на депозитах сумму можна було, подвоїти".
Это очень важное уточнение. Ибо в украинских банках можно было и потерять
эти деньги полностью.
Я же, как хороший игрок, не утверждаю, что я наверняка бы мог за десять лет утысячить эту сумму в казино, в покер или в очко. Я добавил бы, только если бы я поймал синюю птицу удачи за хвост ...
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Додано: Пон 16 лис, 2020 17:35
Libo написав: flyman написав:
10 років при інфляції щорічно близько 2%, ну максимум 30% вийде прохудання долара.
За цей час на депозитах сумму можна було, подвоїти.
Экономисты посчитали, что доллар обесценился за 10 лет на 50%.
Надо говорить, в украинских банках
"за цей час на депозитах сумму можна було, подвоїти".
Это очень важное уточнение. Ибо в украинских банках можно было и потерять
эти деньги полностью.
Я же, как хороший игрок, не утверждаю, что я наверняка бы мог за десять лет утысячить эту сумму в казино, в покер или в очко. Я добавил бы, только если бы я поймал синюю птицу удачи за хвост ...
Де ті економісти, які порахували 50%?
Зсилку в студію.
Поки наперсточник ПАПа не почав банкувати з депозитами було чотко.
Так бери бетон, хто забороняє, в якого забудовника вкладати, щоб навєрняка і з 100% гарантією?
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Додано: Пон 16 лис, 2020 17:40
Libo написав: zРадио написав:
Инфляцией доллара ты пересичных не испугаешь. Ее в Украине с 2008-го не было и не предвидится.
Во-первых, я не пугаю, я просто констатирую факт.
В-вторых, долларовая инфляция есть везде. Просто по сравнению с 2008-м вы стали меньше получать и намного скромнее жить. Вот и иллюзия, что раньше на тыщу жил, и сейчас тыщи хватает. Но если вы вспомните и сравните цены на базаре с тем временем, вы прозреете. Постарайтесь, кило картофана, мяса, пивнык? А газ, квартплата, бензин, лекарства, сигареты, бухло?
Воспроизведите в левом столбике сколько в долларах в 2008-м, а в правом сколько сейчас.
инфляция товаров или инфляция инвестиционная? коагуляция доллара к золоту?
евро - дефляция 6 месяцев в подряд 0.1%
1) я покупаю товары для бизнеса. C 2009 цена поднялась на товар на 2% за 11 лет!! Инфляция зашкаливает. В Европе дефляция сейчас.
2) если купить крупный заказ в США, то заводы в США после этого понижают цену, так как идет спрос, а Вы сказали что инфляция... Это не правда.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 17:47
zРадио написав: airmax78 написав:
Ну и опять же, ты по ним гришу получишь, а не валюту. А потом пойди ее еще конвертни, если на рынке паника начнется.
Еще один специалист со знанием дела заговорил - долларовые ОВГЗ приобретаются за гривну по курсу, а экспирируются - в долларах. И номинал, и купон. Не благодари
Тем хуже для их держателей. Тогда они под следующую реструктуризацию идут автоматом. Потому что ни один держатель евробондов никогда не подпишется под условиями рестракта если будет знать что держатели валютных ОВГЗ под рестракт не попадают.
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 16 лис, 2020 17:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 17:47
proftpd66 написав:
я покупаю товары для бизнеса. C 2009 цена поднялась на товар на 2% за 11 лет!!
Если бы ты покупал фортепиано или видеомагнитафоны, цены в долларах за это же вемя упали бы на 90%, но это вовсе не означало бы, что покупательная способность доллара выросла на 90%.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 17:47
Libo написав:
Почитай эконом историю, неуч. Сколько раз в истории было, когда госудаство инфлировало свой долг и потом фактически избавлялось от него за счет введения новых денег.
Уч, давай раскажи нам, сколько раз это происходило в истории доллара со времен Ямайки. Прогнозировать гиперинфляцию доллара и при этом искать спасение в киевском бетоне - это как спасаться от мороза в проруби
Я не утверждаю, что этого никогда не произойдет - когда-нибудь доллар обесценится, да. Но защитные механизмы на то совершенно другие)
* конечно, это все актуально только когда мы говорим о КРЖН как инвестиционном инструменте (собственно, с этого дискуссию и начал Влад, как мне показалось). Если же негде жить, и Киев рассматривается в качестве постоянного места проживания на ближайшие 10+ лет, то это другой случай
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Додано: Пон 16 лис, 2020 17:56
zРадио написав:
Прогнозировать гиперинфляцию доллара и при этом искать спасение в киевском бетоне - это как спасаться от мороза в проруби
Я вовсе не спасаюсь в киевском бетоне. У меня есть непристроенные деньги и я пришел к выводу, что еще одна квартира в каком-нибудь клубном доме в Киеве мне не помешает. Никаких бизнес планов. Планы исключительно прагматические и романтические.
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