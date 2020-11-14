Додано: Пон 16 лис, 2020 17:47

Libo написав: Почитай эконом историю, неуч. Сколько раз в истории было, когда госудаство инфлировало свой долг и потом фактически избавлялось от него за счет введения новых денег.

Почитай эконом историю, неуч. Сколько раз в истории было, когда госудаство инфлировало свой долг и потом фактически избавлялось от него за счет введения новых денег.

Уч, давай раскажи нам, сколько раз это происходило в истории доллара со времен Ямайки. Прогнозировать гиперинфляцию доллара и при этом искать спасение в киевском бетоне - это как спасаться от мороза в прорубиЯ не утверждаю, что этого никогда не произойдет - когда-нибудь доллар обесценится, да. Но защитные механизмы на то совершенно другие)* конечно, это все актуально только когда мы говорим о КРЖН как инвестиционном инструменте (собственно, с этого дискуссию и начал Влад, как мне показалось). Если же негде жить, и Киев рассматривается в качестве постоянного места проживания на ближайшие 10+ лет, то это другой случай