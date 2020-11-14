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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5605560656075608>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 209
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 18:16

  Libo написав:
  flyman написав:ріпл за сьогодні +4%,
ось що тре брати було


Мои медные рудники сегодня дают +12%. :shock:

бери міддю
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 18:27

  Serg-ik написав:
  rjkz написав:
  Serg-ik написав:А еще есть Киевгорстрой, который строит печальное жильё и продаёт его по невменяемым ценам


Серж, Вы становитесь похожим на раннего Макса.

я не менялся.
Кто-то сегодня высказался по поводу гетто на Каховской от КГС
Я добавлю, что менеджер КГС мне лично сказал, что квартиру в одном не до конца проданном ЖК от КГС он не советует, потому что там проблемы с крышей. Течет.


Проблемы с текущей крышей в каждом 2-м новострое. Решаются просто, быстро и дешево.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 18:34

  Libo написав:
  zРадио написав:[
Сразу видно, что со знанием дела говоришь - по валютным ОВГЗ ни единой реструктуризации в истории не был.


Даже не хочу тратить время на изучение этого вопроса. Что ни день, то марш обманутых вкладчиков, то обманутых дольщиков, то марш пустых кастрюль, то что-то рэкет отжал, то ищут миллиарды рефайнеса, то банки ворам возвращают. А апофеоз всего этого - незаконное обогащение считать законным - в этом доме грабёж по конституции разрешён и приветствуется. :shock: Идите нах. :oops: Без меня. Я найду применение своим деньгам. :P


"Но Украина самая лучшая страна, патамуша тут "тьолки" :mrgreen: ?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 18:41

  Libo написав:
  zРадио написав: Инфляцией доллара ты пересичных не испугаешь. Ее в Украине с 2008-го не было и не предвидится.


Во-первых, я не пугаю, я просто констатирую факт.
В-вторых, долларовая инфляция есть везде. Просто по сравнению с 2008-м вы стали меньше получать и намного скромнее жить. Вот и иллюзия, что раньше на тыщу жил, и сейчас тыщи хватает. Но если вы вспомните и сравните цены на базаре с тем временем, вы прозреете. Постарайтесь, кило картофана, мяса, пивнык? А газ, квартплата, бензин, лекарства, сигареты, бухло? :roll: Воспроизведите в левом столбике сколько в долларах в 2008-м, а в правом сколько сейчас. :?


Не корректно.
Надо брать мировые цены.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 18:45

  Хомякоид написав:
  rjkz написав:
В США сейчас ипотека меньше чем под 3%. Правда аннуитет. :mrgreen: Но на 30 лет.


Досрочное погашение возможно ?


Да. И перекредитование.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:01

  rjkz написав:"Но Украина самая лучшая страна, патамуша тут "тьолки" :mrgreen: ?


Да, тьолки у нас зачётные. :oops: Намного лучше наших политиков и финансовых аналитиков. :!:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:04

[quote="5100072:rjkz"
Проблемы с текущей крышей в каждом 2-м новострое. Решаются просто, быстро и дешево.[/quote]

Продажей новостроя?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:23

  zРадио написав:Vlad442

Гривневая цена аренды отыграна, не спорю. Но вы немного кривите душой, ведь с февраля уже почти год прошел. Какой прирост давала цена аренды прошлые годы - 10-15%/в год? И это при стабильном долларе. За последний же год гривневая цена стабильна, а в долларах потеряла 10%. Плюс весенне-летнее проседание сгрызло еще минимум 10% годовых доходов.

Разницу ощущаете - 2016-2019 гг прирост долларовых доходов аренды на 10%-15%, 2020-й - обвал долларовых доходов аренды на 20%. Если это не смена тренда, то что? Вы уже ошиблись в мае, рассуждая о том, что "апрель - просто плохой месяц". А просто плохим оказался целый год. Сейчас вы тешите себя иллюзиями, что "2020 - просто плохой год", но уверяю - вас и 2021-2022 гг неприятно удивят...

Когда я считаю рост/падение я всегда держу в уме, зачем я это делаю и по какой методике. В данном случае, чтобы отследить тенденции, сгладить валютные качели и сезонные колебания, нужно взять осень 18-ого к осени 20-ого. Иначе падение курса мы будем принимать за рост долларовых цен аренды и наоборот, делая не совсем корректные выводы о динамике и смене тренда.
Итак, изменился ли курс за 2 года? Нет. 28,2 -> 28,3. Выросла ли цена недвижимости в долларах за 2 года? Да. Выросла цена аренды в гривнах? Немного.

PS Напомните, где я говорил в разгар локдауна, что апрель это просто плохой месяц.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:23

  Vlad442 написав:Вести с полей. Квартиры в облцентре уверенно пересдаются по ценам выше докорантинных. При этом чем лучше состояние квартиры, тем больший прирост цены.
В каком облцентре?
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 19:25

  vano80 написав:[quote="5100072:rjkz"
Проблемы с текущей крышей в каждом 2-м новострое. Решаются просто, быстро и дешево.


Продажей новостроя?[/quote]

Ремонтом застройщиком кровли.
Потом будет текущий ремонт текущей :lol: кровли обслуживающей организацией .
По советским нормам раз в 8 лет для плоской рубероидной кровли.
rjkz
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