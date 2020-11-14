zРадио написав:

Гривневая цена аренды отыграна, не спорю. Но вы немного кривите душой, ведь с февраля уже почти год прошел. Какой прирост давала цена аренды прошлые годы - 10-15%/в год? И это при стабильном долларе. За последний же год гривневая цена стабильна, а в долларах потеряла 10%. Плюс весенне-летнее проседание сгрызло еще минимум 10% годовых доходов.Разницу ощущаете - 2016-2019 гг прирост долларовых доходов аренды на 10%-15%, 2020-й - обвал долларовых доходов аренды на 20%. Если это не смена тренда, то что? Вы уже ошиблись в мае, рассуждая о том, что "апрель - просто плохой месяц". А просто плохим оказался целый год. Сейчас вы тешите себя иллюзиями, что "2020 - просто плохой год", но уверяю - вас и 2021-2022 гг неприятно удивят...