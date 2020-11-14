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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 лис, 2020 18:16
Libo написав: flyman написав:
ріпл за сьогодні +4%,
ось що тре брати було
Мои медные рудники сегодня дают +12%.
бери міддю
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Пон 16 лис, 2020 18:27
Serg-ik написав: rjkz написав: Serg-ik написав:
А еще есть Киевгорстрой, который строит печальное жильё и продаёт его по невменяемым ценам
Серж, Вы становитесь похожим на раннего Макса.
я не менялся.
Кто-то сегодня высказался по поводу гетто на Каховской от КГС
Я добавлю, что менеджер КГС мне лично сказал, что квартиру в одном не до конца проданном ЖК от КГС он не советует, потому что там проблемы с крышей. Течет.
Проблемы с текущей крышей в каждом 2-м новострое. Решаются просто, быстро и дешево.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 18:34
Libo написав: zРадио написав:
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Сразу видно, что со знанием дела говоришь - по валютным ОВГЗ ни единой реструктуризации в истории не был.
Даже не хочу тратить время на изучение этого вопроса. Что ни день, то марш обманутых вкладчиков, то обманутых дольщиков, то марш пустых кастрюль, то что-то рэкет отжал, то ищут миллиарды рефайнеса, то банки ворам возвращают. А апофеоз всего этого - незаконное обогащение считать законным - в этом доме грабёж по конституции разрешён и приветствуется.
Идите нах.
Без меня. Я найду применение своим деньгам.
"Но Украина самая лучшая страна, патамуша тут "тьолки"
?
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Додано: Пон 16 лис, 2020 18:41
Libo написав: zРадио написав:
Инфляцией доллара ты пересичных не испугаешь. Ее в Украине с 2008-го не было и не предвидится.
Во-первых, я не пугаю, я просто констатирую факт.
В-вторых, долларовая инфляция есть везде. Просто по сравнению с 2008-м вы стали меньше получать и намного скромнее жить. Вот и иллюзия, что раньше на тыщу жил, и сейчас тыщи хватает. Но если вы вспомните и сравните цены на базаре с тем временем, вы прозреете. Постарайтесь, кило картофана, мяса, пивнык? А газ, квартплата, бензин, лекарства, сигареты, бухло?
Воспроизведите в левом столбике сколько в долларах в 2008-м, а в правом сколько сейчас.
Не корректно.
Надо брать мировые цены.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 18:45
Хомякоид написав: rjkz написав:
В США сейчас ипотека меньше чем под 3%. Правда аннуитет.
Но на 30 лет.
Досрочное погашение возможно ?
Да. И перекредитование.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 19:01
rjkz написав:
"Но Украина самая лучшая страна, патамуша тут "тьолки"
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Да, тьолки у нас зачётные.
Намного лучше наших политиков и финансовых аналитиков.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 19:04
[quote="5100072:rjkz"
Проблемы с текущей крышей в каждом 2-м новострое. Решаются просто, быстро и дешево.[/quote]
Продажей новостроя?
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vano80
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Додано: Пон 16 лис, 2020 19:23
zРадио написав:Vlad442
Гривневая цена аренды отыграна, не спорю. Но вы немного кривите душой, ведь с февраля уже почти год прошел. Какой прирост давала цена аренды прошлые годы - 10-15%/в год? И это при стабильном долларе. За последний же год гривневая цена стабильна, а в долларах потеряла 10%. Плюс весенне-летнее проседание сгрызло еще минимум 10% годовых доходов.
Разницу ощущаете - 2016-2019 гг прирост долларовых доходов аренды на 10%-15%, 2020-й - обвал долларовых доходов аренды на 20%. Если это не смена тренда, то что? Вы уже ошиблись в мае, рассуждая о том, что "апрель - просто плохой месяц". А просто плохим оказался целый год. Сейчас вы тешите себя иллюзиями, что "2020 - просто плохой год", но уверяю - вас и 2021-2022 гг неприятно удивят...
Когда я считаю рост/падение я всегда держу в уме, зачем я это делаю и по какой методике. В данном случае, чтобы отследить тенденции, сгладить валютные качели и сезонные колебания, нужно взять осень 18-ого к осени 20-ого. Иначе падение курса мы будем принимать за рост долларовых цен аренды и наоборот, делая не совсем корректные выводы о динамике и смене тренда.
Итак, изменился ли курс за 2 года? Нет. 28,2 -> 28,3. Выросла ли цена недвижимости в долларах за 2 года? Да. Выросла цена аренды в гривнах? Немного.
PS Напомните, где я говорил в разгар локдауна, что апрель это просто плохой месяц.
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Vlad442
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Додано: Пон 16 лис, 2020 19:23
Vlad442 написав:
Вести с полей. Квартиры в облцентре уверенно пересдаются по ценам выше докорантинных. При этом чем лучше состояние квартиры, тем больший прирост цены.
В каком облцентре?
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Додано: Пон 16 лис, 2020 19:25
vano80 написав:
[quote="5100072:rjkz"
Проблемы с текущей крышей в каждом 2-м новострое. Решаются просто, быстро и дешево.
Продажей новостроя?[/quote]
Ремонтом застройщиком кровли.
Потом будет текущий ремонт текущей
кровли обслуживающей организацией .
По советским нормам раз в 8 лет для плоской рубероидной кровли.
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rjkz
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