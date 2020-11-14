Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Vlad442 написав:У родителей после распада Союза осталась квартира и сберкнижка, с суммой эквивалентной кооперативной квартире. Что сейчас более ликвидно?
Вы же сами ответили на свой вопрос - пока государство существовало, стоимость инвестиционных инструментов была эквивалентной. Когда перестало существовать, обесценился и его долг. Прогнозируете развал США? Ок, в такой случае попытайтесь спрогнозировать и все, что с ним придет в наши края. Киевский бетон в этом случае в твердом эквиваленте (которым в этом случае будет, вероятно, золото) будет стоить еще меньше, чем в 90-е. Вывод, надеюсь, сами сделаете об инвестиционных приоритетах
Хорошо. Посчитаем другим образом. В 85 году у родителей была квартира и были деньги на книжке, эквивалентные стоимости кооперативной квартиры. В 89 году, когда СССР еще был, эти деньги было уже не потратить. Нужно было записываться в очередь на телевизор или мебель. Сейчас нет ни тех денег, ни телевизоров, ни мебели, ни чеков Березки, а квартиру можно продать за вполне реальные деньги. Так что вывод об инвестиционных приоритетах сделать несложно. США не развалятся, но если роль доллара, как мировой резервной валюты, окажется под угрозой, держатели американского долга (в том числе и матрасники, которые что-то отдали в свое время за зеленую бумагу) вернут его обратно и попробуют потратить на активы, то всем активов не хватит.
zРадио написав: Инфляцией доллара ты пересичных не испугаешь. Ее в Украине с 2008-го не было и не предвидится.
Во-первых, я не пугаю, я просто констатирую факт. В-вторых, долларовая инфляция есть везде. Просто по сравнению с 2008-м вы стали меньше получать и намного скромнее жить. Вот и иллюзия, что раньше на тыщу жил, и сейчас тыщи хватает. Но если вы вспомните и сравните цены на базаре с тем временем, вы прозреете. Постарайтесь, кило картофана, мяса, пивнык? А газ, квартплата, бензин, лекарства, сигареты, бухло? Воспроизведите в левом столбике сколько в долларах в 2008-м, а в правом сколько сейчас.
Vlad442 написав:Когда я считаю рост/падение я всегда держу в уме, зачем я это делаю и по какой методике. В данном случае, чтобы отследить тенденции, сгладить валютные качели и сезонные колебания, нужно взять осень 18-ого к осени 20-ого. Иначе падение курса мы будем принимать за рост долларовых цен аренды и наоборот, делая не совсем корректные выводы о динамике и смене тренда.
Нет, Влад, делать нужно не так - нужно взять среднегодовые курсы валют и посмотреть. Благо архивных таблиц с дневными значениями в интернете достаточно. Вот тогда вам станет очевидным, что курсовая динамика 2020 - не сезонность, а девальвация. Доходы признаются в момент их получения, а не когда-нибудь в светлом будущем. Если вы даже, бывало, откладывали гривневые доходы с аренды, выжидая более выгодного курса, и дождались его - это была курсовая прибыль, а не арендная. Вы это делали на свой страх и риск - это не квартиры вам ее заработали. И в этом смысле вы ничем не отличались от любого другого держателя гривны.
Ну и, соответственно, вся логика, изложенная вами дальше, лишена смысла. Арендные доходы в 2020-м существенно просели впервые с 2015-го года, и отрицать это даже как-то несерьезно
Vlad442 написав:У родителей после распада Союза осталась квартира и сберкнижка, с суммой эквивалентной кооперативной квартире. Что сейчас более ликвидно?
Вы же сами ответили на свой вопрос - пока государство существовало, стоимость инвестиционных инструментов была эквивалентной. Когда перестало существовать, обесценился и его долг. Прогнозируете развал США? Ок, в такой случае попытайтесь спрогнозировать и все, что с ним придет в наши края. Киевский бетон в этом случае в твердом эквиваленте (которым в этом случае будет, вероятно, золото) будет стоить еще меньше, чем в 90-е. Вывод, надеюсь, сами сделаете об инвестиционных приоритетах
Хорошо. Посчитаем другим образом. В 85 году у родителей была квартира и были деньги на книжке, эквивалентные стоимости кооперативной квартиры. В 89 году, когда СССР еще был, эти деньги было уже не потратить. Нужно было записываться в очередь на телевизор или мебель. Сейчас нет ни тех денег, ни телевизоров, ни мебели, ни чеков Березки, а квартиру можно продать за вполне реальные деньги. Так что вывод об инвестиционных приоритетах сделать несложно. США не развалятся, но если роль доллара, как мировой резервной валюты, окажется под угрозой, держатели американского долга (в том числе и матрасники, которые что-то отдали в свое время за зеленую бумагу) вернут его обратно и попробуют потратить на активы, то всем активов не хватит.
Что мешает в 84-87 году купить разные радио-детали, в том числе ламповые телевизоры 48года, и с них достать платину, золото. И другие металлы?
в 86 можно было намутить 1 квартиру или 2-квартири получить. А тогда не было рынка, нельзя было продать.
Причем тут это сравнение если рынка нету?
Если бы был рынок в 86 году, рынок валютный и рынок недвиги. То можно было бы купить доллары за рубли по курсу типа 0.7-1.1 к доллару или как-то так. Все бы купили доллары.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Vlad442 написав:Когда я считаю рост/падение я всегда держу в уме, зачем я это делаю и по какой методике. В данном случае, чтобы отследить тенденции, сгладить валютные качели и сезонные колебания, нужно взять осень 18-ого к осени 20-ого. Иначе падение курса мы будем принимать за рост долларовых цен аренды и наоборот, делая не совсем корректные выводы о динамике и смене тренда.
Нет, Влад, делать нужно не так - нужно взять среднегодовые курсы валют и посмотреть. Благо архивных таблиц с дневными значениями в интернете достаточно. Вот тогда вам станет очевидным, что курсовая динамика 2020 - не сезонность, а девальвация. Доходы признаются в момент их получения, а не когда-нибудь в светлом будущем. Если вы даже, бывало, откладывали гривневые доходы с аренды, выжидая более выгодного курса, и дождались его - это была курсовая прибыль, а не арендная. Вы это делали на свой страх и риск - это не квартиры вам ее заработали. И в этом смысле вы ничем не отличались от любого другого держателя гривны.
Ну и, соответственно, вся логика, изложенная вами дальше, лишена смысла. Арендные доходы в 2020-м существенно просели впервые с 2015-го года, и отрицать это даже как-то несерьезно
Можно делать разными способами и получать разные выводы. Я в начале своего поста написал, что всегда нужно понимать зачем вы делаете эти расчеты. Иначе можно по суточному графику температуры сделать вывод, что глобальное потепление закончилось и начался ледниковый период. Кроме того, любой анализ это инструмент для обеспечения принятия решения, а не просто поговорить. Получили мы что есть вероятность, что недвига упадет и доходы с аренды просядут. Что делать с этой информацией? Выходить в кэш и под матрас? Так перспективы матрасного кэша тоже туманны. В банк? Еще веселей. Вот вы, на основании множества своих постов, что посоветуете мне? Продавать арендную квартиру? Что делать с деньгами? А Доллярчику? Покупать под аренду? Котлован или вторичку? Ждать? В чем в долларе или гривне, на депо или матрасе? В результате окажется, что на существенные суммы ни продавать, ни покупать не стоит, а нужно сидеть ровно и жить.
Vlad442 написав:Можно делать разными способами и получать разные выводы. Я в начале своего поста написал, что всегда нужно понимать зачем вы делаете эти расчеты. Иначе можно по суточному графику температуры сделать вывод, что глобальное потепление закончилось и начался ледниковый период.
Не манипулируйте - среднегодовой курс, который я и предложил использовать, лишен сезонного фактора. Так что приведенная аналогия - ни к селу, ни к городу
Vlad442 написав:Что делать с этой информацией? Выходить в кэш и под матрас? Так перспективы матрасного кэша тоже туманны. В банк? Еще веселей.
Перестать загонять в дорогой бетон людей умозрительными выводами о лучшем инвестиционном инструменте. Не? Это для вас будет неприличным предложением?
Vlad442 написав:В результате окажется, что на существенные суммы ни продавать, ни покупать не стоит, а нужно сидеть ровно и жить.
С такой формулировкой я соглашусь. Да, еще, если возможно, не нужно пугать людей участью остаться с пачками никому не нужного доллара - повторюсь, не знаю ни одного пересичного, который бы пострадал от этой стратегии за последние надцать лет
drevlyanin написав:На днях озаботился (по просьбе товарища из дальнего региона) поиском хоть сколько то видовой двухи в боль-мень приличном доме не в зажопье. Бюджет заявили 80 ну максимум 100 если очень хороший вариант.
А мне вот интересны не цены, а именно мотивация товарища из дальнего региона - зачем ему именно сейчас понадобилась квартира в Киеве?
Обычная жизненная ситуация, Товарищ фермер, хочет дочке купить, которая сейчас в Киеве учится и планирует здесь работать. Люди ведь жильё покупают не только для спекуляций или сдачи в аренду.