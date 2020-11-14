Додано: Пон 16 лис, 2020 20:13

zРадио написав: Vlad442 написав: Когда я считаю рост/падение я всегда держу в уме, зачем я это делаю и по какой методике. В данном случае, чтобы отследить тенденции, сгладить валютные качели и сезонные колебания, нужно взять осень 18-ого к осени 20-ого. Иначе падение курса мы будем принимать за рост долларовых цен аренды и наоборот, делая не совсем корректные выводы о динамике и смене тренда.

Когда я считаю рост/падение я всегда держу в уме, зачем я это делаю и по какой методике. В данном случае, чтобы отследить тенденции, сгладить валютные качели и сезонные колебания, нужно взять осень 18-ого к осени 20-ого. Иначе падение курса мы будем принимать за рост долларовых цен аренды и наоборот, делая не совсем корректные выводы о динамике и смене тренда.



Нет, Влад, делать нужно не так - нужно взять среднегодовые курсы валют и посмотреть. Благо архивных таблиц с дневными значениями в интернете достаточно. Вот тогда вам станет очевидным, что курсовая динамика 2020 - не сезонность, а девальвация. Доходы признаются в момент их получения, а не когда-нибудь в светлом будущем. Если вы даже, бывало, откладывали гривневые доходы с аренды, выжидая более выгодного курса, и дождались его - это была курсовая прибыль, а не арендная. Вы это делали на свой страх и риск - это не квартиры вам ее заработали. И в этом смысле вы ничем не отличались от любого другого держателя гривны.



Ну и, соответственно, вся логика, изложенная вами дальше, лишена смысла. Арендные доходы в 2020-м существенно просели впервые с 2015-го года, и отрицать это даже как-то несерьезно Нет, Влад, делать нужно не так - нужно взять среднегодовые курсы валют и посмотреть. Благо архивных таблиц с дневными значениями в интернете достаточно. Вот тогда вам станет очевидным, что курсовая динамика 2020 - не сезонность, а девальвация. Доходы признаются в момент их получения, а не когда-нибудь в светлом будущем. Если вы даже, бывало, откладывали гривневые доходы с аренды, выжидая более выгодного курса, и дождались его - это была курсовая прибыль, а не арендная. Вы это делали на свой страх и риск - это не квартиры вам ее заработали. И в этом смысле вы ничем не отличались от любого другого держателя гривны.Ну и, соответственно, вся логика, изложенная вами дальше, лишена смысла. Арендные доходы в 2020-м существенно просели впервые с 2015-го года, и отрицать это даже как-то несерьезно

Можно делать разными способами и получать разные выводы. Я в начале своего поста написал, что всегда нужно понимать зачем вы делаете эти расчеты. Иначе можно по суточному графику температуры сделать вывод, что глобальное потепление закончилось и начался ледниковый период.Кроме того, любой анализ это инструмент для обеспечения принятия решения, а не просто поговорить. Получили мы что есть вероятность, что недвига упадет и доходы с аренды просядут. Что делать с этой информацией? Выходить в кэш и под матрас? Так перспективы матрасного кэша тоже туманны. В банк? Еще веселей.Вот вы, на основании множества своих постов, что посоветуете мне? Продавать арендную квартиру? Что делать с деньгами? А Доллярчику? Покупать под аренду? Котлован или вторичку? Ждать? В чем в долларе или гривне, на депо или матрасе?В результате окажется, что на существенные суммы ни продавать, ни покупать не стоит, а нужно сидеть ровно и жить.