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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5606560756085609

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 209
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:29

  BIGor написав:Биг-мак в Украине стоил:
в 2008 году - 11.00 грн 2.39 долл. США
в 2020 году - 59.00 грн 2.18 долл. США.


Может просто "в зоопарке тигру не докладывают мяса"?
Или снизили стоимость сырья? Вон какое количество собачьих приютов настроили вокруг Киева. :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:30

S&P прогнозирует падение доходов киевлян
https://news.finance.ua/ru/news/-/48225 ... v-kievlyan
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:35

  zРадио написав:Перестать загонять в дорогой бетон людей умозрительными выводами о лучшем инвестиционном инструменте. Не? Это для вас будет неприличным предложением? :D


Если человек переезжает в Киев или киевлянин хочет улучшить условия своей жизни? Отказаться от бетона и гладить свои купюры? Нах нужно. Живем один раз. И жить надо достойно. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:35

  Serg-ik написав:Хм.
Странно. На указанные Вами цены двушек от строителей или на стадии котлована есть трёшки с ремонтом или под ремонт
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... 67978.html
https://100realty.ua/uk/object/421251237
https://fn.ua/view.php?ad_id=13753106
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... 56537.html
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/shevchenk ... 28284.html
https://100realty.ua/uk/object/375428138

и т.д.

может с фильтрами что-то не так при поиске выставили?


Сержик, вы невнимательно читали-во первых нужна именно двушка а не трёха, во вторых в ПРИЛИЧНОМ доме (здесь он "забаганками"на Эйра чем то похож) а не черти что типа Туманяна, ну и наконец максимальный прайс 100 а не 120-130.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:38

  zРадио написав:S&P прогнозирует падение доходов киевлян
https://news.finance.ua/ru/news/-/48225 ... v-kievlyan


Та прям страшне ... Всі аж всралися з переляку. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:47

  Libo написав:
  zРадио написав:Перестать загонять в дорогой бетон людей умозрительными выводами о лучшем инвестиционном инструменте. Не? Это для вас будет неприличным предложением? :D


Если человек переезжает в Киев или киевлянин хочет улучшить условия своей жизни? Отказаться от бетона и гладить свои купюры? Нах нужно. Живем один раз. И жить надо достойно. :idea:


Перечитай то, что процитировал :D Речь об инвестициях, а не об улучшении условий проживания. Покупка бетона для жизни имеет право быть иррациональной, с этим даже я спорить не буду ))
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:53

  Vlad442 написав:
  flyman написав:10 років при інфляції щорічно близько 2%, ну максимум 30% вийде прохудання долара.
За цей час на депозитах сумму можна було, подвоїти.

Насмотрелся я за свою жизнь на этих "подвоювателей". Ни одного примера, чтобы люди смогли сохранить сколь-нибудь существенные средства сколь-нибудь длительное время кроме недвиги.

Колись читав case study що за 100 років в $ РН ріс в середньому близько 3% щорічно. Що трохи вище інфляції. Тобто актив, так собі, ледве захищає від знецінення паперових грошей.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Вот вы, на основании множества своих постов, что посоветуете мне? Продавать арендную квартиру? Что делать с деньгами? А Доллярчику? Покупать под аренду? Котлован или вторичку? Ждать? В чем в долларе или гривне, на депо или матрасе?

І тут я знову ще раз скажу:
- "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає! © :D
  Vlad442 написав:В результате окажется, что на существенные суммы ни продавать, ни покупать не стоит, а нужно сидеть ровно и жить

Ооооо, то так скоро ті гроші можна "прожить"(потратити)
А так застрибну з гривнетрампліна в бетон і нехай мозок думає, як заробити ще! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:59

  zРадио написав:Перечитай то, что процитировал :D Речь об инвестициях, а не об улучшении условий проживания. Покупка бетона для жизни имеет право быть иррациональной, с этим даже я спорить не буду ))


А куда пересичному инвестировать прикажете? В укрбанки, где велик шанс потерять всё, или под матрас, чтоб инфляция сжирала? Мое предложение в золото и в серебро было с негодованием отвергнуто.
Если в бетон, то хоть останется что-то материальное. Кто будет сдавать, тот когда-то отобьёт, хотя бы частично, будет свой собственный пенсионный и медицинский фонд на старость, детям что-то после себя оставит. :?
Как на сегодняшний момент, пипл всё правильно делает. :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 20:59

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Ну и, соответственно, вся логика, изложенная вами дальше, лишена смысла. Арендные доходы в 2020-м существенно просели впервые с 2015-го года, и отрицать это даже как-то несерьезно

Просели в гривне? Нет. Просели в долларе? Только если искусственно брать курс 23, что будет манипуляцией. Если же брать курс 28,2 два года назад, то не просели.

Цікаво.
На кілька місяців тут були і знижки, і простої, а оренда "виросла". Цікава арифметика. А ще ж ВВП яке згідно МВФ цього року впаде на 7+%
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