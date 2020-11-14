Может просто "в зоопарке тигру не докладывают мяса"?
Или снизили стоимость сырья? Вон какое количество собачьих приютов настроили вокруг Киева.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 20:29
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:30
S&P прогнозирует падение доходов киевлян
https://news.finance.ua/ru/news/-/48225 ... v-kievlyan
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:35
Если человек переезжает в Киев или киевлянин хочет улучшить условия своей жизни? Отказаться от бетона и гладить свои купюры? Нах нужно. Живем один раз. И жить надо достойно.
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:35
Сержик, вы невнимательно читали-во первых нужна именно двушка а не трёха, во вторых в ПРИЛИЧНОМ доме (здесь он "забаганками"на Эйра чем то похож) а не черти что типа Туманяна, ну и наконец максимальный прайс 100 а не 120-130.
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:38
Та прям страшне ... Всі аж всралися з переляку.
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:47
Перечитай то, что процитировал Речь об инвестициях, а не об улучшении условий проживания. Покупка бетона для жизни имеет право быть иррациональной, с этим даже я спорить не буду ))
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:53
Колись читав case study що за 100 років в $ РН ріс в середньому близько 3% щорічно. Що трохи вище інфляції. Тобто актив, так собі, ледве захищає від знецінення паперових грошей.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
І тут я знову ще раз скажу:
- "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає! ©
Ооооо, то так скоро ті гроші можна "прожить"(потратити)
А так застрибну з гривнетрампліна в бетон і нехай мозок думає, як заробити ще!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:59
А куда пересичному инвестировать прикажете? В укрбанки, где велик шанс потерять всё, или под матрас, чтоб инфляция сжирала? Мое предложение в золото и в серебро было с негодованием отвергнуто.
Если в бетон, то хоть останется что-то материальное. Кто будет сдавать, тот когда-то отобьёт, хотя бы частично, будет свой собственный пенсионный и медицинский фонд на старость, детям что-то после себя оставит.
Как на сегодняшний момент, пипл всё правильно делает.
Додано: Пон 16 лис, 2020 20:59
Цікаво.
На кілька місяців тут були і знижки, і простої, а оренда "виросла". Цікава арифметика. А ще ж ВВП яке згідно МВФ цього року впаде на 7+%
https://fi202x.blogspot.com/
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