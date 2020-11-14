Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Вот вы, на основании множества своих постов, что посоветуете мне? Продавать арендную квартиру? Что делать с деньгами? А Доллярчику? Покупать под аренду? Котлован или вторичку? Ждать? В чем в долларе или гривне, на депо или матрасе?
zРадио написав:Перечитай то, что процитировал Речь об инвестициях, а не об улучшении условий проживания. Покупка бетона для жизни имеет право быть иррациональной, с этим даже я спорить не буду ))
А куда пересичному инвестировать прикажете? В укрбанки, где велик шанс потерять всё, или под матрас, чтоб инфляция сжирала? Мое предложение в золото и в серебро было с негодованием отвергнуто. Если в бетон, то хоть останется что-то материальное. Кто будет сдавать, тот когда-то отобьёт, хотя бы частично, будет свой собственный пенсионный и медицинский фонд на старость, детям что-то после себя оставит. Как на сегодняшний момент, пипл всё правильно делает.
твої ПАПа і Го, почистили БСУ тепер там все почесному. Не те що Аркада, Укрбуд, УКО...
Получил от товарища (о котором упоминал выше) просьбу разузнать подробнее о второй очереди Гринвиль Парка, как почти единственного, подходящего по совокупности факторов. В первом доме был, понравился и внешне и внутри, виды из окон на средних-высоких этажах тоже нормуль. Смущают эти львовяне, о стройках которых мало пишут в сети и зачастую противоречиво. Ну и сроки постройки второго дома так же не ясны, в ОП обещают второй квартал 2023. По первому дому задержка уже год. Кто из благородных донов владеет инфой, поделитесь плиз.
Vlad442 написав:Можно делать разными способами и получать разные выводы. Я в начале своего поста написал, что всегда нужно понимать зачем вы делаете эти расчеты. Иначе можно по суточному графику температуры сделать вывод, что глобальное потепление закончилось и начался ледниковый период.
Не манипулируйте - среднегодовой курс, который я и предложил использовать, лишен сезонного фактора. Так что приведенная аналогия - ни к селу, ни к городу
Vlad442 написав:Что делать с этой информацией? Выходить в кэш и под матрас? Так перспективы матрасного кэша тоже туманны. В банк? Еще веселей.
Перестать загонять в дорогой бетон людей умозрительными выводами о лучшем инвестиционном инструменте. Не? Это для вас будет неприличным предложением?
Vlad442 написав:В результате окажется, что на существенные суммы ни продавать, ни покупать не стоит, а нужно сидеть ровно и жить.
С такой формулировкой я соглашусь. Да, еще, если возможно, не нужно пугать людей участью остаться с пачками никому не нужного доллара - повторюсь, не знаю ни одного пересичного, который бы пострадал от этой стратегии за последние надцать лет
Я чтото не заметил, чтобы Влад кого-то куда-то загонял. Других загонял тут хватает. Пишет о себе, перенимать его опыт или нет - у каждого своя голова. Я в чем-то согласен с ним, в чем-то с Вами, но это не значит, что Вы, он или я прав или неправ. Истина бывает поливариантна. Каждому свое.
drevlyanin написав:Получил от товарища (о котором упоминал выше) просьбу разузнать подробнее о второй очереди Гринвиль Парка, как почти единственного, подходящего по совокупности факторов. Кто из благородных донов владеет инфой, поделитесь плиз.
Vlad442 написав:США не развалятся, но если роль доллара, как мировой резервной валюты, окажется под угрозой, держатели американского долга (в том числе и матрасники, которые что-то отдали в свое время за зеленую бумагу) вернут его обратно и попробуют потратить на активы, то всем активов не хватит.
rjkz написав:Я чтото не заметил, чтобы Влад кого-то куда-то загонял. Других загонял тут хватает. Пишет о себе, перенимать его опыт или нет - у каждого своя голова. Я в чем-то согласен с ним, в чем-то с Вами, но это не значит, что Вы, он или я прав или неправ. Истина бывает поливариантна. Каждому свое.
Ниже из текста всего одного комментария. Прямых призывов нет, но вы же представляете себе примерную финансовую грамотность большинства пересичных? Понятно, что у каждого должна быть своя голова на плечах. Но, к сожалению, ключевое здесь "должна быть" - а ее нет там у многих, поэтому и бросаются жадно туда, в чем понимают чуть больше, чем нихрена. На слухах, мифах, советах Свет из Фейсбуков и пр.
Иначе не было бы бесконечного количества псевдо-экспертов в каждом утюге и чайнике, обещающих горе-инвесторам успех без рисков, цикличности и потерь (пресловутая замануха - будеттолькодорожать, или менее агрессивная ее форма небудетдешеветь).
Но вы правы в том, что тут и других загонял хватает - менее рассудительных и более прямых и резких
Vlad442 написав:При том, что аренда внезапно оказалась самым доходным способом вложения, интерес людей к недвижимости понятен.
Vlad442 написав:Сейчас, во время неопределенности, меньше думают о заработке, больше о сохранении. Чуть ли не впервые в истории доллар не выглядит "тихой гаванью" в глазах пересичных.
zРадио друже, Ви, звісно, багато пишете, однак у Вас дуже багато негативу і категоричності. Не будьте вічним Понтієм, побудьте трішки Майстром ... почуйте інших, приклад позитивний покажіть, пораду дайте ... може тоді "квартирный вопрос" не так сильно буде портити москКиян. Чесно, дістало читати вічні до№обки до учасників форуму. Читаю давно, багато цікавого, але ж Вам вічно "все не так". Старуха "Ш" - просто Офелія у порівнянні з Вами.
Очень странно. Я понимаю, что рылы и загонялы это тут как ругательное слово. С менее негативным оттенком идет "сотрудник ОП" - он не по своей воле, его начальство заставляет. При этом я никогда не думал, что люди действительно в это верят. Нужно не дружить с логикой, чтобы считать, что кто-то тут будет это делать ради корысти. Хотя один пример вспомню. Уня или Оранжевый хит сезона. Но он очень странный человек.
Vlad442 написав:Можно делать разными способами и получать разные выводы. Я в начале своего поста написал, что всегда нужно понимать зачем вы делаете эти расчеты. Иначе можно по суточному графику температуры сделать вывод, что глобальное потепление закончилось и начался ледниковый период.
Не манипулируйте - среднегодовой курс, который я и предложил использовать, лишен сезонного фактора. Так что приведенная аналогия - ни к селу, ни к городу
Vlad442 написав:Что делать с этой информацией? Выходить в кэш и под матрас? Так перспективы матрасного кэша тоже туманны. В банк? Еще веселей.
Перестать загонять в дорогой бетон людей умозрительными выводами о лучшем инвестиционном инструменте. Не? Это для вас будет неприличным предложением?
Vlad442 написав:В результате окажется, что на существенные суммы ни продавать, ни покупать не стоит, а нужно сидеть ровно и жить.
С такой формулировкой я соглашусь. Да, еще, если возможно, не нужно пугать людей участью остаться с пачками никому не нужного доллара - повторюсь, не знаю ни одного пересичного, который бы пострадал от этой стратегии за последние надцать лет
Я чтото не заметил, чтобы Влад кого-то куда-то загонял. Других загонял тут хватает. Пишет о себе, перенимать его опыт или нет - у каждого своя голова. Я в чем-то согласен с ним, в чем-то с Вами, но это не значит, что Вы, он или я прав или неправ. Истина бывает поливариантна. Каждому свое.
Что мешает купить вместо доллара: евро, иена и гос. долг США? Они выросли на 15%. (иена на 5%. А когда рынок США упал, то она выросла еще больше)
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.