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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5607560856095610

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 209
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 21:05

  Долярчик написав:
  Vlad442 написав:Вот вы, на основании множества своих постов, что посоветуете мне? Продавать арендную квартиру? Что делать с деньгами? А Доллярчику? Покупать под аренду? Котлован или вторичку? Ждать? В чем в долларе или гривне, на депо или матрасе?

І тут я знову ще раз скажу:
- "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає! © :D
  Vlad442 написав:В результате окажется, что на существенные суммы ни продавать, ни покупать не стоит, а нужно сидеть ровно и жить

Ооооо, то так скоро ті гроші можна "прожить"(потратити)
А так застрибну з гривнетрампліна в бетон і нехай мозок думає, як заробити ще! :D

Для чого кожен раз писати одне й те саме.
Папріколу?
Зроби підпис "бетон-івно, альтернативи нема".
А через два роки, як і Зе : бетон підвів, нікому не вірю.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 21:07

  Libo написав:
  zРадио написав:Перечитай то, что процитировал :D Речь об инвестициях, а не об улучшении условий проживания. Покупка бетона для жизни имеет право быть иррациональной, с этим даже я спорить не буду ))


А куда пересичному инвестировать прикажете? В укрбанки, где велик шанс потерять всё, или под матрас, чтоб инфляция сжирала? Мое предложение в золото и в серебро было с негодованием отвергнуто.
Если в бетон, то хоть останется что-то материальное. Кто будет сдавать, тот когда-то отобьёт, хотя бы частично, будет свой собственный пенсионный и медицинский фонд на старость, детям что-то после себя оставит. :?
Как на сегодняшний момент, пипл всё правильно делает. :wink:

твої ПАПа і Го, почистили БСУ тепер там все почесному.
Не те що Аркада, Укрбуд, УКО...
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 21:29

Получил от товарища (о котором упоминал выше) просьбу разузнать подробнее о второй очереди Гринвиль Парка, как почти единственного, подходящего по совокупности факторов.
В первом доме был, понравился и внешне и внутри, виды из окон на средних-высоких этажах тоже нормуль. Смущают эти львовяне, о стройках которых мало пишут в сети и зачастую противоречиво. Ну и сроки постройки второго дома так же не ясны, в ОП обещают второй квартал 2023. По первому дому задержка уже год. Кто из благородных донов владеет инфой, поделитесь плиз.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 21:33

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Можно делать разными способами и получать разные выводы. Я в начале своего поста написал, что всегда нужно понимать зачем вы делаете эти расчеты. Иначе можно по суточному графику температуры сделать вывод, что глобальное потепление закончилось и начался ледниковый период.


Не манипулируйте - среднегодовой курс, который я и предложил использовать, лишен сезонного фактора. Так что приведенная аналогия - ни к селу, ни к городу

  Vlad442 написав:Что делать с этой информацией? Выходить в кэш и под матрас? Так перспективы матрасного кэша тоже туманны. В банк? Еще веселей.


Перестать загонять в дорогой бетон людей умозрительными выводами о лучшем инвестиционном инструменте. Не? Это для вас будет неприличным предложением? :D

  Vlad442 написав:В результате окажется, что на существенные суммы ни продавать, ни покупать не стоит, а нужно сидеть ровно и жить.


С такой формулировкой я соглашусь. Да, еще, если возможно, не нужно пугать людей участью остаться с пачками никому не нужного доллара - повторюсь, не знаю ни одного пересичного, который бы пострадал от этой стратегии за последние надцать лет


Я чтото не заметил, чтобы Влад кого-то куда-то загонял.
Других загонял тут хватает.
Пишет о себе, перенимать его опыт или нет - у каждого своя голова.
Я в чем-то согласен с ним, в чем-то с Вами, но это не значит, что Вы, он или я прав или неправ. Истина бывает поливариантна. Каждому свое.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 21:43

  drevlyanin написав:Получил от товарища (о котором упоминал выше) просьбу разузнать подробнее о второй очереди Гринвиль Парка, как почти единственного, подходящего по совокупности факторов.
Кто из благородных донов владеет инфой, поделитесь плиз.

ЦІКАВО про це ТУТ
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 21:51

  Vlad442 написав:США не развалятся, но если роль доллара, как мировой резервной валюты, окажется под угрозой, держатели американского долга (в том числе и матрасники, которые что-то отдали в свое время за зеленую бумагу) вернут его обратно и попробуют потратить на активы, то всем активов не хватит.


Эдгар Дубинский, сказал что из акций все пошли в викселя и бонды. от номинала купона гос. долг вырос на 20%. (он так сказал)
https://youtu.be/gNX1yyQEiAU?t=840

Эдгара портфель вырос на 6%, одно упало, а другое выросло.

Можно было купить в 2018 под 4% штаты. И продать очень дорого в 2020 году. Это не акции, а гарантии государства.

его пример еще:
SP дал 400% за 11 лет:
https://youtu.be/gNX1yyQEiAU?t=1949

Банду геть!
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 21:58

  rjkz написав:Я чтото не заметил, чтобы Влад кого-то куда-то загонял.
Других загонял тут хватает.
Пишет о себе, перенимать его опыт или нет - у каждого своя голова.
Я в чем-то согласен с ним, в чем-то с Вами, но это не значит, что Вы, он или я прав или неправ. Истина бывает поливариантна. Каждому свое.


Ниже из текста всего одного комментария. Прямых призывов нет, но вы же представляете себе примерную финансовую грамотность большинства пересичных? Понятно, что у каждого должна быть своя голова на плечах. Но, к сожалению, ключевое здесь "должна быть" - а ее нет там у многих, поэтому и бросаются жадно туда, в чем понимают чуть больше, чем нихрена. На слухах, мифах, советах Свет из Фейсбуков и пр.

Иначе не было бы бесконечного количества псевдо-экспертов в каждом утюге и чайнике, обещающих горе-инвесторам успех без рисков, цикличности и потерь (пресловутая замануха - будеттолькодорожать, или менее агрессивная ее форма небудетдешеветь).

Но вы правы в том, что тут и других загонял хватает - менее рассудительных и более прямых и резких

  Vlad442 написав:При том, что аренда внезапно оказалась самым доходным способом вложения, интерес людей к недвижимости понятен.


  Vlad442 написав:Сейчас, во время неопределенности, меньше думают о заработке, больше о сохранении. Чуть ли не впервые в истории доллар не выглядит "тихой гаванью" в глазах пересичных.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 22:08

zРадио друже, Ви, звісно, багато пишете, однак у Вас дуже багато негативу і категоричності.
Не будьте вічним Понтієм, побудьте трішки Майстром ... почуйте інших, приклад позитивний покажіть, пораду дайте ... може тоді "квартирный вопрос" не так сильно буде портити моск Киян.
Чесно, дістало читати вічні до№обки до учасників форуму.
Читаю давно, багато цікавого, але ж Вам вічно "все не так". Старуха "Ш" - просто Офелія у порівнянні з Вами.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 22:10

Очень странно. Я понимаю, что рылы и загонялы это тут как ругательное слово. С менее негативным оттенком идет "сотрудник ОП" - он не по своей воле, его начальство заставляет.
При этом я никогда не думал, что люди действительно в это верят. Нужно не дружить с логикой, чтобы считать, что кто-то тут будет это делать ради корысти.
Хотя один пример вспомню. Уня или Оранжевый хит сезона. Но он очень странный человек.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 22:14

  rjkz написав:
  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Можно делать разными способами и получать разные выводы. Я в начале своего поста написал, что всегда нужно понимать зачем вы делаете эти расчеты. Иначе можно по суточному графику температуры сделать вывод, что глобальное потепление закончилось и начался ледниковый период.


Не манипулируйте - среднегодовой курс, который я и предложил использовать, лишен сезонного фактора. Так что приведенная аналогия - ни к селу, ни к городу

  Vlad442 написав:Что делать с этой информацией? Выходить в кэш и под матрас? Так перспективы матрасного кэша тоже туманны. В банк? Еще веселей.


Перестать загонять в дорогой бетон людей умозрительными выводами о лучшем инвестиционном инструменте. Не? Это для вас будет неприличным предложением? :D

  Vlad442 написав:В результате окажется, что на существенные суммы ни продавать, ни покупать не стоит, а нужно сидеть ровно и жить.


С такой формулировкой я соглашусь. Да, еще, если возможно, не нужно пугать людей участью остаться с пачками никому не нужного доллара - повторюсь, не знаю ни одного пересичного, который бы пострадал от этой стратегии за последние надцать лет


Я чтото не заметил, чтобы Влад кого-то куда-то загонял.
Других загонял тут хватает.
Пишет о себе, перенимать его опыт или нет - у каждого своя голова.
Я в чем-то согласен с ним, в чем-то с Вами, но это не значит, что Вы, он или я прав или неправ. Истина бывает поливариантна. Каждому свое.


Что мешает купить вместо доллара: евро, иена и гос. долг США? Они выросли на 15%. (иена на 5%. А когда рынок США упал, то она выросла еще больше)
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