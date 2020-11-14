Додано: Пон 16 лис, 2020 21:58

rjkz написав: Я чтото не заметил, чтобы Влад кого-то куда-то загонял.

Других загонял тут хватает.

Пишет о себе, перенимать его опыт или нет - у каждого своя голова.

Я в чем-то согласен с ним, в чем-то с Вами, но это не значит, что Вы, он или я прав или неправ. Истина бывает поливариантна. Каждому свое. Я чтото не заметил, чтобы Влад кого-то куда-то загонял.Других загонял тут хватает.Пишет о себе, перенимать его опыт или нет - у каждого своя голова.Я в чем-то согласен с ним, в чем-то с Вами, но это не значит, что Вы, он или я прав или неправ. Истина бывает поливариантна. Каждому свое.

Vlad442 написав: При том, что аренда внезапно оказалась самым доходным способом вложения, интерес людей к недвижимости понятен.

При том, что аренда внезапно оказалась самым доходным способом вложения, интерес людей к недвижимости понятен.

Vlad442 написав: Сейчас, во время неопределенности, меньше думают о заработке, больше о сохранении. Чуть ли не впервые в истории доллар не выглядит "тихой гаванью" в глазах пересичных. Сейчас, во время неопределенности, меньше думают о заработке, больше о сохранении. Чуть ли не впервые в истории доллар не выглядит "тихой гаванью" в глазах пересичных.

Ниже из текста всего одного комментария. Прямых призывов нет, но вы же представляете себе примерную финансовую грамотность большинства пересичных? Понятно, что у каждого должна быть своя голова на плечах. Но, к сожалению, ключевое здесь "должна быть" - а ее нет там у многих, поэтому и бросаются жадно туда, в чем понимают чуть больше, чем нихрена. На слухах, мифах, советах Свет из Фейсбуков и пр.Иначе не было бы бесконечного количества псевдо-экспертов в каждом утюге и чайнике, обещающих горе-инвесторам успех без рисков, цикличности и потерь (пресловутая замануха - будеттолькодорожать, или менее агрессивная ее форма небудетдешеветь).Но вы правы в том, что тут и других загонял хватает - менее рассудительных и более прямых и резких