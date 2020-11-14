RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5608560956105611

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 209
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:04

Если у застройщика все ОК сейчас, не значит, что так будет через пару лет.

Приведу пример Аркады 13 и 14 домов. Когда они вышли в продажу у застройщика было все очень хорошо. В Патриотике дома сдавались раньше срока, под ОП стояли очереди в ночь перед выходом в продажу нового дома. Дома выставлялись в продажу, когда было несколько этажей. Много лет безупречной репутации. Денег хватало раздавать кредиты в гривне под 10%.
Разница между началом продаж этих домов была примерно ДВЕ недели летом 16-ого. Потом застройщик начал замедляться. 13 домучили осенью 18-ого, а 14 до сих пор стоит несданный и уже некому его достраивать.
Вы связываете судьбу с застройщиком на несколько лет (наверняка больше, чем планируете). За это время может многое поменяться как в стране, так и у застройщика, поэтому вложение в котлован это не инвестирование, а азартная игра. При этом сейчас потенциальный профит и шансы выиграть меньше, чем когда-либо.
Vlad442
 
Повідомлень: 7341
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:30

  drevlyanin написав:Получил от товарища (о котором упоминал выше) просьбу разузнать подробнее о второй очереди Гринвиль Парка, как почти единственного, подходящего по совокупности факторов.
В первом доме был, понравился и внешне и внутри, виды из окон на средних-высоких этажах тоже нормуль. Смущают эти львовяне, о стройках которых мало пишут в сети и зачастую противоречиво. Ну и сроки постройки второго дома так же не ясны, в ОП обещают второй квартал 2023. По первому дому задержка уже год. Кто из благородных донов владеет инфой, поделитесь плиз.

В ближайшие 5 лет он во второй дом не заселится - 100%. Если не смущает жить годами на стройке - то 1й дом по переуступке.
airmax78
 
Повідомлень: 36637
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4362 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:31

  zРадио написав:
  rjkz написав:Я чтото не заметил, чтобы Влад кого-то куда-то загонял.
Других загонял тут хватает.
Пишет о себе, перенимать его опыт или нет - у каждого своя голова.
Я в чем-то согласен с ним, в чем-то с Вами, но это не значит, что Вы, он или я прав или неправ. Истина бывает поливариантна. Каждому свое.


Ниже из текста всего одного комментария. Прямых призывов нет, но вы же представляете себе примерную финансовую грамотность большинства пересичных? Понятно, что у каждого должна быть своя голова на плечах. Но, к сожалению, ключевое здесь "должна быть" - а ее нет там у многих, поэтому и бросаются жадно туда, в чем понимают чуть больше, чем нихрена. На слухах, мифах, советах Свет из Фейсбуков и пр.

Иначе не было бы бесконечного количества псевдо-экспертов в каждом утюге и чайнике, обещающих горе-инвесторам успех без рисков, цикличности и потерь (пресловутая замануха - будеттолькодорожать, или менее агрессивная ее форма небудетдешеветь).

Но вы правы в том, что тут и других загонял хватает - менее рассудительных и более прямых и резких

  Vlad442 написав:При том, что аренда внезапно оказалась самым доходным способом вложения, интерес людей к недвижимости понятен.


  Vlad442 написав:Сейчас, во время неопределенности, меньше думают о заработке, больше о сохранении. Чуть ли не впервые в истории доллар не выглядит "тихой гаванью" в глазах пересичных.


У Влада своя правда, у Вас своя. У кассирши АТБ с кредитом на 11 яфон - своя. Вот у жены моего друга, которая в 2008 году купила спортивные штаны лора эшли за 800 баксов НЕ СВОИХ денег правды не было.)))) Но и я тогда не очень умнО поступил, купив веник. Каждому свой опыт и свои ошибки.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11449
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5297 раз.
Подякували: 2819 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:36

  Vlad442 написав:Очень странно. Я понимаю, что рылы и загонялы это тут как ругательное слово. С менее негативным оттенком идет "сотрудник ОП" - он не по своей воле, его начальство заставляет.
При этом я никогда не думал, что люди действительно в это верят. Нужно не дружить с логикой, чтобы считать, что кто-то тут будет это делать ради корысти.
Хотя один пример вспомню. Уня или Оранжевый хит сезона. Но он очень странный человек.


Риелтор - вполне нормальнвя профессия, но у нас ей занимаются случайные люди.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11449
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5297 раз.
Подякували: 2819 раз.
 
Профіль
2
1
1
  #<1 ... 5608560956105611
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1953, 1954, 1955
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19543 3262922
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 лис, 2020 22:54
Долярчик
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20083
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 230447
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90842)
17.11.2020 00:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.