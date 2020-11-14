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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 16 лис, 2020 23:04
Если у застройщика все ОК сейчас, не значит, что так будет через пару лет.
Приведу пример Аркады 13 и 14 домов. Когда они вышли в продажу у застройщика было все очень хорошо. В Патриотике дома сдавались раньше срока, под ОП стояли очереди в ночь перед выходом в продажу нового дома. Дома выставлялись в продажу, когда было несколько этажей. Много лет безупречной репутации. Денег хватало раздавать кредиты в гривне под 10%.
Разница между началом продаж этих домов была примерно ДВЕ недели летом 16-ого. Потом застройщик начал замедляться. 13 домучили осенью 18-ого, а 14 до сих пор стоит несданный и уже некому его достраивать.
Вы связываете судьбу с застройщиком на несколько лет (наверняка больше, чем планируете). За это время может многое поменяться как в стране, так и у застройщика, поэтому вложение в котлован это не инвестирование, а азартная игра. При этом сейчас потенциальный профит и шансы выиграть меньше, чем когда-либо.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 23:30
drevlyanin написав:
Получил от товарища (о котором упоминал выше) просьбу разузнать подробнее о второй очереди Гринвиль Парка, как почти единственного, подходящего по совокупности факторов.
В первом доме был, понравился и внешне и внутри, виды из окон на средних-высоких этажах тоже нормуль. Смущают эти львовяне, о стройках которых мало пишут в сети и зачастую противоречиво. Ну и сроки постройки второго дома так же не ясны, в ОП обещают второй квартал 2023. По первому дому задержка уже год. Кто из благородных донов владеет инфой, поделитесь плиз.
В ближайшие 5 лет он во второй дом не заселится - 100%. Если не смущает жить годами на стройке - то 1й дом по переуступке.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 23:31
zРадио написав: rjkz написав:
Я чтото не заметил, чтобы Влад кого-то куда-то загонял.
Других загонял тут хватает.
Пишет о себе, перенимать его опыт или нет - у каждого своя голова.
Я в чем-то согласен с ним, в чем-то с Вами, но это не значит, что Вы, он или я прав или неправ. Истина бывает поливариантна. Каждому свое.
Ниже из текста всего одного комментария. Прямых призывов нет, но вы же представляете себе примерную финансовую грамотность большинства пересичных? Понятно, что у каждого должна быть своя голова на плечах. Но, к сожалению, ключевое здесь "должна быть" - а ее нет там у многих, поэтому и бросаются жадно туда, в чем понимают чуть больше, чем нихрена. На слухах, мифах, советах Свет из Фейсбуков и пр.
Иначе не было бы бесконечного количества псевдо-экспертов в каждом утюге и чайнике, обещающих горе-инвесторам успех без рисков, цикличности и потерь (пресловутая замануха - будеттолькодорожать, или менее агрессивная ее форма небудетдешеветь).
Но вы правы в том, что тут и других загонял хватает - менее рассудительных и более прямых и резких
Vlad442 написав:
При том, что аренда внезапно оказалась самым доходным способом вложения, интерес людей к недвижимости понятен.
Vlad442 написав:
Сейчас, во время неопределенности, меньше думают о заработке, больше о сохранении. Чуть ли не впервые в истории доллар не выглядит "тихой гаванью" в глазах пересичных.
У Влада своя правда, у Вас своя. У кассирши АТБ с кредитом на 11 яфон - своя. Вот у жены моего друга, которая в 2008 году купила спортивные штаны лора эшли за 800 баксов НЕ СВОИХ денег правды не было.)))) Но и я тогда не очень умнО поступил, купив веник. Каждому свой опыт и свои ошибки.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 23:36
Vlad442 написав:
Очень странно. Я понимаю, что рылы и загонялы это тут как ругательное слово. С менее негативным оттенком идет "сотрудник ОП" - он не по своей воле, его начальство заставляет.
При этом я никогда не думал, что люди действительно в это верят. Нужно не дружить с логикой, чтобы считать, что кто-то тут будет это делать ради корысти.
Хотя один пример вспомню. Уня или Оранжевый хит сезона. Но он очень странный человек.
Риелтор - вполне нормальнвя профессия, но у нас ей занимаются случайные люди.
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rjkz
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