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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5608560956105611>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 209
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 21:58

  rjkz написав:Я чтото не заметил, чтобы Влад кого-то куда-то загонял.
Других загонял тут хватает.
Пишет о себе, перенимать его опыт или нет - у каждого своя голова.
Я в чем-то согласен с ним, в чем-то с Вами, но это не значит, что Вы, он или я прав или неправ. Истина бывает поливариантна. Каждому свое.


Ниже из текста всего одного комментария. Прямых призывов нет, но вы же представляете себе примерную финансовую грамотность большинства пересичных? Понятно, что у каждого должна быть своя голова на плечах. Но, к сожалению, ключевое здесь "должна быть" - а ее нет там у многих, поэтому и бросаются жадно туда, в чем понимают чуть больше, чем нихрена. На слухах, мифах, советах Свет из Фейсбуков и пр.

Иначе не было бы бесконечного количества псевдо-экспертов в каждом утюге и чайнике, обещающих горе-инвесторам успех без рисков, цикличности и потерь (пресловутая замануха - будеттолькодорожать, или менее агрессивная ее форма небудетдешеветь).

Но вы правы в том, что тут и других загонял хватает - менее рассудительных и более прямых и резких

  Vlad442 написав:При том, что аренда внезапно оказалась самым доходным способом вложения, интерес людей к недвижимости понятен.


  Vlad442 написав:Сейчас, во время неопределенности, меньше думают о заработке, больше о сохранении. Чуть ли не впервые в истории доллар не выглядит "тихой гаванью" в глазах пересичных.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 22:08

zРадио друже, Ви, звісно, багато пишете, однак у Вас дуже багато негативу і категоричності.
Не будьте вічним Понтієм, побудьте трішки Майстром ... почуйте інших, приклад позитивний покажіть, пораду дайте ... може тоді "квартирный вопрос" не так сильно буде портити моск Киян.
Чесно, дістало читати вічні до№обки до учасників форуму.
Читаю давно, багато цікавого, але ж Вам вічно "все не так". Старуха "Ш" - просто Офелія у порівнянні з Вами.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 22:10

Очень странно. Я понимаю, что рылы и загонялы это тут как ругательное слово. С менее негативным оттенком идет "сотрудник ОП" - он не по своей воле, его начальство заставляет.
При этом я никогда не думал, что люди действительно в это верят. Нужно не дружить с логикой, чтобы считать, что кто-то тут будет это делать ради корысти.
Хотя один пример вспомню. Уня или Оранжевый хит сезона. Но он очень странный человек.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 22:55

  stas_rst написав:
  drevlyanin написав:Получил от товарища (о котором упоминал выше) просьбу разузнать подробнее о второй очереди Гринвиль Парка, как почти единственного, подходящего по совокупности факторов.
Кто из благородных донов владеет инфой, поделитесь плиз.

ЦІКАВО про це ТУТ


Те, що лежить на поверхні, вже прочитав і це також. Може хто знає їх "кухню" більш заглиблено?
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:04

Если у застройщика все ОК сейчас, не значит, что так будет через пару лет.

Приведу пример Аркады 13 и 14 домов. Когда они вышли в продажу у застройщика было все очень хорошо. В Патриотике дома сдавались раньше срока, под ОП стояли очереди в ночь перед выходом в продажу нового дома. Дома выставлялись в продажу, когда было несколько этажей. Много лет безупречной репутации. Денег хватало раздавать кредиты в гривне под 10%.
Разница между началом продаж этих домов была примерно ДВЕ недели летом 16-ого. Потом застройщик начал замедляться. 13 домучили осенью 18-ого, а 14 до сих пор стоит несданный и уже некому его достраивать.
Вы связываете судьбу с застройщиком на несколько лет (наверняка больше, чем планируете). За это время может многое поменяться как в стране, так и у застройщика, поэтому вложение в котлован это не инвестирование, а азартная игра. При этом сейчас потенциальный профит и шансы выиграть меньше, чем когда-либо.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:30

  drevlyanin написав:Получил от товарища (о котором упоминал выше) просьбу разузнать подробнее о второй очереди Гринвиль Парка, как почти единственного, подходящего по совокупности факторов.
В первом доме был, понравился и внешне и внутри, виды из окон на средних-высоких этажах тоже нормуль. Смущают эти львовяне, о стройках которых мало пишут в сети и зачастую противоречиво. Ну и сроки постройки второго дома так же не ясны, в ОП обещают второй квартал 2023. По первому дому задержка уже год. Кто из благородных донов владеет инфой, поделитесь плиз.

В ближайшие 5 лет он во второй дом не заселится - 100%. Если не смущает жить годами на стройке - то 1й дом по переуступке.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:31

  zРадио написав:
  rjkz написав:Я чтото не заметил, чтобы Влад кого-то куда-то загонял.
Других загонял тут хватает.
Пишет о себе, перенимать его опыт или нет - у каждого своя голова.
Я в чем-то согласен с ним, в чем-то с Вами, но это не значит, что Вы, он или я прав или неправ. Истина бывает поливариантна. Каждому свое.


Ниже из текста всего одного комментария. Прямых призывов нет, но вы же представляете себе примерную финансовую грамотность большинства пересичных? Понятно, что у каждого должна быть своя голова на плечах. Но, к сожалению, ключевое здесь "должна быть" - а ее нет там у многих, поэтому и бросаются жадно туда, в чем понимают чуть больше, чем нихрена. На слухах, мифах, советах Свет из Фейсбуков и пр.

Иначе не было бы бесконечного количества псевдо-экспертов в каждом утюге и чайнике, обещающих горе-инвесторам успех без рисков, цикличности и потерь (пресловутая замануха - будеттолькодорожать, или менее агрессивная ее форма небудетдешеветь).

Но вы правы в том, что тут и других загонял хватает - менее рассудительных и более прямых и резких

  Vlad442 написав:При том, что аренда внезапно оказалась самым доходным способом вложения, интерес людей к недвижимости понятен.


  Vlad442 написав:Сейчас, во время неопределенности, меньше думают о заработке, больше о сохранении. Чуть ли не впервые в истории доллар не выглядит "тихой гаванью" в глазах пересичных.


У Влада своя правда, у Вас своя. У кассирши АТБ с кредитом на 11 яфон - своя. Вот у жены моего друга, которая в 2008 году купила спортивные штаны лора эшли за 800 баксов НЕ СВОИХ денег правды не было.)))) Но и я тогда не очень умнО поступил, купив веник. Каждому свой опыт и свои ошибки.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 23:36

  Vlad442 написав:Очень странно. Я понимаю, что рылы и загонялы это тут как ругательное слово. С менее негативным оттенком идет "сотрудник ОП" - он не по своей воле, его начальство заставляет.
При этом я никогда не думал, что люди действительно в это верят. Нужно не дружить с логикой, чтобы считать, что кто-то тут будет это делать ради корысти.
Хотя один пример вспомню. Уня или Оранжевый хит сезона. Но он очень странный человек.


Риелтор - вполне нормальнвя профессия, но у нас ей занимаются случайные люди.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 00:40

  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:Получил от товарища (о котором упоминал выше) просьбу разузнать подробнее о второй очереди Гринвиль Парка, как почти единственного, подходящего по совокупности факторов.
В первом доме был, понравился и внешне и внутри, виды из окон на средних-высоких этажах тоже нормуль. Смущают эти львовяне, о стройках которых мало пишут в сети и зачастую противоречиво. Ну и сроки постройки второго дома так же не ясны, в ОП обещают второй квартал 2023. По первому дому задержка уже год. Кто из благородных донов владеет инфой, поделитесь плиз.

В ближайшие 5 лет он во второй дом не заселится - 100%. Если не смущает жить годами на стройке - то 1й дом по переуступке.


Меня то же питают смутные сомнения в реальности сроков, но их, как говорится, к делу не подошьёшь, хотелось бы фактов а не только интуиции.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 01:37

  rjkz написав:
  zРадио написав:
  rjkz написав:Я чтото не заметил, чтобы Влад кого-то куда-то загонял.
Других загонял тут хватает.
Пишет о себе, перенимать его опыт или нет - у каждого своя голова.
Я в чем-то согласен с ним, в чем-то с Вами, но это не значит, что Вы, он или я прав или неправ. Истина бывает поливариантна. Каждому свое.


Ниже из текста всего одного комментария. Прямых призывов нет, но вы же представляете себе примерную финансовую грамотность большинства пересичных? Понятно, что у каждого должна быть своя голова на плечах. Но, к сожалению, ключевое здесь "должна быть" - а ее нет там у многих, поэтому и бросаются жадно туда, в чем понимают чуть больше, чем нихрена. На слухах, мифах, советах Свет из Фейсбуков и пр.

Иначе не было бы бесконечного количества псевдо-экспертов в каждом утюге и чайнике, обещающих горе-инвесторам успех без рисков, цикличности и потерь (пресловутая замануха - будеттолькодорожать, или менее агрессивная ее форма небудетдешеветь).

Но вы правы в том, что тут и других загонял хватает - менее рассудительных и более прямых и резких

  Vlad442 написав:При том, что аренда внезапно оказалась самым доходным способом вложения, интерес людей к недвижимости понятен.


  Vlad442 написав:Сейчас, во время неопределенности, меньше думают о заработке, больше о сохранении. Чуть ли не впервые в истории доллар не выглядит "тихой гаванью" в глазах пересичных.


У Влада своя правда, у Вас своя. У кассирши АТБ с кредитом на 11 яфон - своя. Вот у жены моего друга, которая в 2008 году купила спортивные штаны лора эшли за 800 баксов НЕ СВОИХ денег правды не было.)))) Но и я тогда не очень умнО поступил, купив веник. Каждому свой опыт и свои ошибки.


А что с веником не так? Расскажите, пожалуйста. Потому что читая счастливых инвесторов Варшавского, Дибровы, с учетом скорого метро, складывается впечатление о Виноградаре, что будут Нью Васюки или как минимум пох
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