|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 17 лис, 2020 02:07
Vlad442 написав:
Если у застройщика все ОК сейчас, не значит, что так будет через пару лет.
Приведу пример Аркады 13 и 14 домов. Когда они вышли в продажу у застройщика было все очень хорошо. В Патриотике дома сдавались раньше срока, под ОП стояли очереди в ночь перед выходом в продажу нового дома. Дома выставлялись в продажу, когда было несколько этажей. Много лет безупречной репутации. Денег хватало раздавать кредиты в гривне под 10%.
Разница между началом продаж этих домов была примерно ДВЕ недели летом 16-ого. Потом застройщик начал замедляться. 13 домучили осенью 18-ого, а 14 до сих пор стоит несданный и уже некому его достраивать.
Вы связываете судьбу с застройщиком на несколько лет (наверняка больше, чем планируете). За это время может многое поменяться как в стране, так и у застройщика, поэтому вложение в котлован это не инвестирование, а азартная игра. При этом сейчас потенциальный профит и шансы выиграть меньше, чем когда-либо.
История учит что влодение в недвигу в Киеве не очень хорошая идея. Я имею в ввиду долгосрок. Вспомним историю Киева за 1500 лет.
Было только два периода когда недвига пользовалась спросом и приносила стабильный доход. 100 лет на стыке 11-12 веков и лет 50 на стыке 19-20 веков.
При конце этих перидов начинался такой замес что недвига бросалась и уносились ноги в подштанниках.
В 12 векеКиев сжигался дотла Боголюбским и другими князьями дотла, что было в начале 20 века надеюсь напоминать не приходиться.
Во все остальное время не включая 20 и 21 век Киев был то ли селом, то ли небольшим городком который стабильно сжигался раз в 10-20 лет, иногда и чаще.
Сейчас ситуация ничем не отличаеться от обычного хода событий. Население со страны разбегаеться, идет необьявленная война и анархия в стране.
Если возьмем для примера такие города как Рим, Париж, Лондон, Константинополь, Вена такого треша не было.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 989
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 1485 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 лис, 2020 07:34
flyman написав:
А через два роки, як і Зе : бетон підвів, нікому не вірю.
Флай, почему вы топите против бетона, вам выгодна капитализация вашего актива или хотите еще прикупить недорого?
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 412
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 лис, 2020 09:18
Vlad442 написав:
..... В 85 году у родителей была квартира ....... Сейчас нет ни тех денег, ни телевизоров, ни мебели, ни чеков Березки, а квартиру можно продать
за вполне реальные деньги. Так что вывод об инвестиционных приоритетах сделать несложно.
Здесь Влад обозначил, что деньги исчезаю, а товар-нет
США не развалятся, но если роль доллара, как мировой резервной валюты, окажется под угрозой, держатели американского долга (в том числе и матрасники, которые что-то отдали в свое время за зеленую бумагу) вернут его обратно и попробуют потратить на активы, то всем активов не хватит.
а здесь Влад говорит обратное: товара нет, а денег -полно...
Влад, как Вы думаете, какое государство или их объединение хочет сделать свою валюту резервной вместо доллара США?. Кто из государств хочет, чтобы его валюта укрепилась и экспорт пошёл вниз?
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 11440
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 1105 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 17 лис, 2020 09:23
drevlyanin написав:
Сержик, вы невнимательно читали-во первых нужна именно двушка а не трёха, во вторых в ПРИЛИЧНОМ доме (здесь он "забаганками"на Эйра чем то похож) а не черти что типа Туманяна, ну и наконец максимальный прайс 100 а не 120-130.
я внимательно читал. Указал на то, что на ту стоимость, за которую Вы нашли двухи, можно купить даже трёхи. Потому искать лучше надо )))
Вопрос приличности дома, конечно, строго индивидуальный.
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 11440
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 1105 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 17 лис, 2020 09:27
Grand Touring написав: flyman написав:
А через два роки, як і Зе : бетон підвів, нікому не вірю.
Флай, почему вы топите против бетона, вам выгодна капитализация вашего актива или хотите еще прикупить недорого?
Я не проти бетона.
Я за те що в нього тре інвестувати в РН дуже обережно.
Не на останні, і на не передостанні.
Я вже Долярчику писав в його темі, що тре мати наразі "антикризовий високоліквідний фонд" розміром у три річних трати на сім"ю, в його випадку це біля $14000.
А щодо моїх планів на КРЖН, то інвестиції зроблені минулого і цього у бетонні деривативи.
Не особливо так йорзаю, але поки що сижу чекаю, чим то все закінчиться, хепіендом, чи як УКО. Забудовник казав, що в нього все "на мазі": будуть і документи, і підключення до комунікацій, і свідоцтво власності.
Щодо капіталізації: чим більше бульбашку надувають - тим голосніше вона лускає.
А це не в моїх інтересах, як і більшості пересічених.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22112
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1179 раз.
- Подякували: 1612 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 17 лис, 2020 09:44
Хомякоид написав:
История учит что влодение в недвигу в Киеве не очень хорошая идея. Я имею в ввиду долгосрок. Вспомним историю Киева за 1500 лет.
Было только два периода когда недвига пользовалась спросом и приносила стабильный доход. 100 лет на стыке 11-12 веков и лет 50 на стыке 19-20 веков.
При конце этих перидов начинался такой замес что недвига бросалась и уносились ноги в подштанниках.
В 12 векеКиев сжигался дотла Боголюбским и другими князьями дотла, что было в начале 20 века надеюсь напоминать не приходиться.
Во все остальное время не включая 20 и 21 век Киев был то ли селом, то ли небольшим городком который стабильно сжигался раз в 10-20 лет, иногда и чаще.
Сейчас ситуация ничем не отличаеться от обычного хода событий. Население со страны разбегаеться, идет необьявленная война и анархия в стране.
Если возьмем для примера такие города как Рим, Париж, Лондон, Константинополь, Вена такого треша не было.
Был ещё период роста населения Киева перед Хмельницким.
Верная примета В Киеве растет население - скоро большая война.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5162
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 721 раз.
- Подякували: 921 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 17 лис, 2020 10:13
UA написав: Хомякоид написав:
История учит что влодение в недвигу в Киеве не очень хорошая идея. Я имею в ввиду долгосрок. Вспомним историю Киева за 1500 лет.
Было только два периода когда недвига пользовалась спросом и приносила стабильный доход. 100 лет на стыке 11-12 веков и лет 50 на стыке 19-20 веков.
При конце этих перидов начинался такой замес что недвига бросалась и уносились ноги в подштанниках.
В 12 векеКиев сжигался дотла Боголюбским и другими князьями дотла, что было в начале 20 века надеюсь напоминать не приходиться.
Во все остальное время не включая 20 и 21 век Киев был то ли селом, то ли небольшим городком который стабильно сжигался раз в 10-20 лет, иногда и чаще.
Сейчас ситуация ничем не отличаеться от обычного хода событий. Население со страны разбегаеться, идет необьявленная война и анархия в стране.
Если возьмем для примера такие города как Рим, Париж, Лондон, Константинополь, Вена такого треша не было.
Был ещё период роста населения Киева перед Хмельницким.
Верная примета В Киеве растет население - скоро большая война.
Скрізь був треш.
Тільки зараз Київ в топ десятці найбільших міст Європи.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22112
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1179 раз.
- Подякували: 1612 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 17 лис, 2020 10:27
drevlyanin написав:
Обычная жизненная ситуация,
Товарищ фермер, хочет дочке купить, которая сейчас в Киеве учится и планирует здесь работать.
Люди ведь жильё покупают не только для спекуляций или сдачи в аренду.
Вот, отлично! Это показывает, что видим реальный спрос - человек в сезон заработал денег на квартиру дочке и купил ей квартиру. Сейчас - потому что сейчас появились деньги после продажи урожая и чтобы их не проесть решает закрыть вопрос с жильем для дочки, которая будет работать в Киеве. Она уходит из аренды, условный Влад пересдает квартиру с премией. Вин-вин, КРЖН в рост.
Вопрос только в одном - много таких фермеров у нас? И сколько условных бабушек за этот сезон поляжет и благодарные внуки сольют наследственные хрущики?
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1215
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 1784 раз.
- Подякували: 424 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 лис, 2020 10:39
drevlyanin написав: airmax78 написав: drevlyanin написав:
Получил от товарища (о котором упоминал выше) просьбу разузнать подробнее о второй очереди Гринвиль Парка, как почти единственного, подходящего по совокупности факторов.
В первом доме был, понравился и внешне и внутри, виды из окон на средних-высоких этажах тоже нормуль. Смущают эти львовяне, о стройках которых мало пишут в сети и зачастую противоречиво. Ну и сроки постройки второго дома так же не ясны, в ОП обещают второй квартал 2023. По первому дому задержка уже год. Кто из благородных донов владеет инфой, поделитесь плиз.
В ближайшие 5 лет он во второй дом не заселится - 100%. Если не смущает жить годами на стройке - то 1й дом по переуступке.
Меня то же питают смутные сомнения в реальности сроков, но их, как говорится, к делу не подошьёшь, хотелось бы фактов а не только интуиции.
пусть чуть доплатит и возьмет Львовскую Площадь. да, риэл, но 1 дом готов, и 2 достроят точно в 2021
-
CRUSADER
-
-
- Повідомлень: 198
- З нами з: 24.10.06
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|