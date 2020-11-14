Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
spekulant написав:Планирую что то себе взять где жить, посмотрел цены чуть не посидел, но есть подозрение, что сейчас толпы белорусских ийтышников и компаний да еще и народ спасает свои сбережения в бетоне, плюс замечаю в отделах продаж китайцев которые берут по 5 квартир соответственно цены немного завышены. С другой стороны просвета пока не видно и рост продолжится. Что думаете ?
Думаю, что сейчас вас назовут рылом и загонялой. Вы мониторили рынок год назад? Или просто начали прозванивать и решили что дорого?
Хомякоид написав:История учит что влодение в недвигу в Киеве не очень хорошая идея. Я имею в ввиду долгосрок. Вспомним историю Киева за 1500 лет. Было только два периода когда недвига пользовалась спросом и приносила стабильный доход.
Жить тоже не очень хорошая идея, если иметь ввиду долгосрок. Никто даже до 200 лет не доживает. Я думаю, что вы перегнули с 2 периодами. Недвига в Киеве всегда пользовалась спросом. Иначе тут жило бы столько же людей, сколько 1500 лет назад.
fasser написав:Возле дома стали встречаться авто с белорусскими номерами чего ранее небыло. Хз сколько их на весь Киев, но я бы на их месте двигал в Польшу по упрощенной визовой программе
Когда недавно пересдавал квартиру, были звонки от белорусов, чего в прошлые годы не замечалось.
Клаус написав:знакомый - занимается страхованием - тоже говорит, много белорусов оформляют годовые полисы на всю семью. выехали спешно из РБ - пока выпускают. и подают отсюда доки на выезд в РП. и не только ИТ
Не все хотят в Польшу. Если человек не хочет собирать клубнику, то для ассимиляции нужно учить язык. Кто-то захочет осесть в Украине, особенно люди в возрасте и с деньгами, так что какое-то влияние белорусских событий на рынок аренды и продажи есть.
Vlad442 написав:Очень странно. Я понимаю, что рылы и загонялы это тут как ругательное слово. С менее негативным оттенком идет "сотрудник ОП" - он не по своей воле, его начальство заставляет. При этом я никогда не думал, что люди действительно в это верят. Нужно не дружить с логикой, чтобы считать, что кто-то тут будет это делать ради корысти. Хотя один пример вспомню. Уня или Оранжевый хит сезона. Но он очень странный человек.
Загонялы это вообще мифические существа на уровне теорий заговора, тут загонялы в недвижимость, на валютной - в доллар
Vlad442 написав:Если у застройщика все ОК сейчас, не значит, что так будет через пару лет.
Приведу пример Аркады 13 и 14 домов. Когда они вышли в продажу у застройщика было все очень хорошо. В Патриотике дома сдавались раньше срока, под ОП стояли очереди в ночь перед выходом в продажу нового дома. Дома выставлялись в продажу, когда было несколько этажей. Много лет безупречной репутации. Денег хватало раздавать кредиты в гривне под 10%. Разница между началом продаж этих домов была примерно ДВЕ недели летом 16-ого. Потом застройщик начал замедляться. 13 домучили осенью 18-ого, а 14 до сих пор стоит несданный и уже некому его достраивать. Вы связываете судьбу с застройщиком на несколько лет (наверняка больше, чем планируете). За это время может многое поменяться как в стране, так и у застройщика, поэтому вложение в котлован это не инвестирование, а азартная игра. При этом сейчас потенциальный профит и шансы выиграть меньше, чем когда-либо.
История учит что влодение в недвигу в Киеве не очень хорошая идея. Я имею в ввиду долгосрок. Вспомним историю Киева за 1500 лет. Было только два периода когда недвига пользовалась спросом и приносила стабильный доход. 100 лет на стыке 11-12 веков и лет 50 на стыке 19-20 веков. При конце этих перидов начинался такой замес что недвига бросалась и уносились ноги в подштанниках. В 12 векеКиев сжигался дотла Боголюбским и другими князьями дотла, что было в начале 20 века надеюсь напоминать не приходиться. Во все остальное время не включая 20 и 21 век Киев был то ли селом, то ли небольшим городком который стабильно сжигался раз в 10-20 лет, иногда и чаще.
Сейчас ситуация ничем не отличаеться от обычного хода событий. Население со страны разбегаеться, идет необьявленная война и анархия в стране.
Если возьмем для примера такие города как Рим, Париж, Лондон, Константинополь, Вена такого треша не было.
spekulant написав:Планирую что то себе взять где жить, посмотрел цены чуть не посидел, но есть подозрение, что сейчас толпы белорусских ийтышников и компаний да еще и народ спасает свои сбережения в бетоне, плюс замечаю в отделах продаж китайцев которые берут по 5 квартир соответственно цены немного завышены. С другой стороны просвета пока не видно и рост продолжится. Что думаете ?
Думаю, что сейчас вас назовут рылом и загонялой. Вы мониторили рынок год назад? Или просто начали прозванивать и решили что дорого?
Хомякоид написав:История учит что влодение в недвигу в Киеве не очень хорошая идея. Я имею в ввиду долгосрок. Вспомним историю Киева за 1500 лет. Было только два периода когда недвига пользовалась спросом и приносила стабильный доход.
Жить тоже не очень хорошая идея, если иметь ввиду долгосрок. Никто даже до 200 лет не доживает. Я думаю, что вы перегнули с 2 периодами. Недвига в Киеве всегда пользовалась спросом. Иначе тут жило бы столько же людей, сколько 1500 лет назад.
называйте как угодно только только скажите, что я не прав и будет откат. Выводы делаю тк помню цены по 16 000 за метр при курсе 26 и особо никто не бежал и не радуют какие-то ебеня за 26 000+ при курсе 28, знакомый вообще в Geos взял по 13 за метр два года назад гдето. Спрос был всегда, но что то бодрый рост пошел и я немного нервничаю. Раньше умерено посматривал, еще смотрю на эту статистику https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiev?type=nb-flat-sell
Востаннє редагувалось spekulant в Вів 17 лис, 2020 12:03, всього редагувалось 2 разів.