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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 лис, 2020 12:03
striped написав:
Вопрос только в одном - много таких фермеров у нас? И сколько условных бабушек за этот сезон поляжет и благодарные внуки сольют наследственные хрущики?
Сколько таких фермеров сказать не берусь, но то что эти деньги отложены не за один сезон-совершенно точно. Там вроде бы к осени и собирается некоторая сумма, но дофига нужно потратить на подготовку к следующему сезону+нужно жить полгода а то и больше, совершенно без доходов.
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drevlyanin
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